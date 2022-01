Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 18. Spieltag empfängt Hertha BSC den 1. FC Köln im Olympiastadion. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das erste Bundesliga-Sonntagsspiel im Jahr 2022 gebührt Hertha BSC und dem 1. FC Köln. Die Rheinländer gastieren am heutigen Sonntag, den 9. Januar zum 18. Spieltag im Berliner Olympiastadion, Anstoß ist dort um 15.30 Uhr.

Wo ist das Aufeinandertreffen live im TV und Livestream zu sehen? Der folgende Artikel klärt Euch darüber auf!

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zur laufenden Saison hat sich in Sachen Übertragung der Bundesliga ein wenig etwas verändert. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Ausstrahlung zwar nach wie vor gemeinsam, jedoch sind die Tage, an denen die Sender je im Einsatz sind, nun unterschiedlich. DAZN ist freitags und sonntags an der Reihe, samstags dafür Sky.

© getty In der Hinrunde besiegten die Kölner die Hertha 3:1.

Heißt: Eine Möglichkeit, Hertha gegen Köln heute im klassischen TV live zu sehen, gibt es nicht - nicht im Pay-TV und schon gar nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Zu sehen gibt es die 90 Minuten dementsprechend bei DAZN. Der Streamingdienst geht schon um 14.30 Uhr auf Sendung, eine Stunde vor dem Anstoß. Tobi Wahnschaffe führt als Moderator durch Nachmittag, Kommentator ist Uli Hebel. Als Experte fungiert Sebastian Kneißl. Reporter vor Ort: Freddy Harder.

Bei DAZN habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Bei dem Monatsabo bezahlt Ihr 14,99 Euro pro Monat, es ist jederzeit kündbar. Solltet Ihr Euch für ein Jahresabo entscheiden, seid Ihr zwar auf einen Schlag 149,99 Euro los, allerdings könnt Ihr damit auch Geld sparen, solltet Ihr das Monatsabo ein Jahr lang nutzen.

Geboten bekommt Ihr auf der Plattform neben der Bundesliga live auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Darüber hinaus im Programm: US-Sport mit unter anderem der NBA und der NFL, Tennis, Boxen, Motorsport und Wintersport. Für jeden sollte etwas mit dabei sein.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Verfolgen könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen den Berlinern und dem Effzeh live auch bei SPOX - zwar nicht die Live-Bilder, dafür aber schriftlich per Liveticker. Dort wird Euch während der 90 Minuten auch so definitiv nichts entgehen.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Hertha BSC - 1. FC Köln

Hertha BSC - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 18

18 Datum: 9. Januar 2022

9. Januar 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion Berlin, Berlin

Olympiastadion Berlin, Berlin TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, S. Serdar - M. Richter, Ekkelenkamp - Belfodil, Maolida

Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, S. Serdar - M. Richter, Ekkelenkamp - Belfodil, Maolida 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan - Ljubicic, Kainz - Duda - Uth, Modeste

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Start der Rückrunde