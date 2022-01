Bayerns Flughafen-Wirrwarr vor dem Hertha-Spiel – "Busfahrer sagt: Julian, jetzt aussteigen!"

Der FC Bayern hat bei der Anreise zum Auswärtsspiel gegen Hertha BSC eine Landung auf dem BER-Flughafen vermieden. Es war wohl eine Reaktion auf die missglückte Katar-Reise im Februar 2021.

Der Berliner Flughafen BER kommt nicht aus den Schlagzeilen - und auch der FC Bayern hat aktuell keine Lust mehr auf den Hauptstadt-Airport.

Die Münchener haben bei der Anreise zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Sonntag, dass der FC Bayern mit 4:1 (1:0) gewann, die Landung am Hauptflughafen gemieden und sind stattdessen in zwei Maschinen am Verkehrslandeplatz Schönhagen gelandet. Selbst eine anschließende Busfahrt von 50 Minuten zum Teamhotel am Potsdamer Platz nahmen die Bayern in Kauf.

Hintergrund ist wohl die missglückte Reise im Februar 2021, als die Bayern nach einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC zur Klub-WM nach Katar reisen wollten. Da aber der Tross zu spät ankam und der Flieger um 23:59 Uhr noch auf der Startbahn gestanden hatte, gab es keine Starterlaubnis, weil sonst das mitternächtliche Flugverbot nicht eingehalten worden wäre.

Der Tross verbrachte daraufhin die Nacht im Flieger. Besonders Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß polterte damals und sprach von einer "totalen Verarschung".

FCB-Noten: Tolissos nächste Bewerbung - Kimmich ist der Boss © getty 1/17 Der FC Bayern hat beim Gastspiel gegen Hertha BSC keine Probleme und feiert ein Schützenfest. Besonders im Zentrum ist Bayern eine Bank. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Man musste lange warten, bis man am TV-Bildschirm seine Trikotfarbe sah. So gut wie nicht beschäftigt, weil Hertha ihn schlicht nicht beschäftigte. Beim 1:4 chancenlos, weil Upamecano den Ball zu schlampig spielt. Note 3. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Rechts in der Dreierkette aufgestellt, hatte schon sicher aufregendere Fußballabende und konzentrierte sich daher auf seine Aufgabe als Passstation im Aufbau. Hatte gute Gesellschaft mit dem fleißgen Gnabry. Note 3. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: Zentral in der Dreierkette, war aber ein zentraler Fixpunkt im Spielaufbau mit vielen Ballaktionen und vielen Pässen. Sehr sicher am Ball, rückte auch immer wieder auf. Solide Vorstellung. Note: 2,5. © imago images 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Links in der Dreierkette, spielte einen sehr soliden Ball – wobei er auch defensiv kaum beschäftigt war. Vor dem 4:0 spielte er den Ball zu Kimmich, der dann das Tor von Gnabry vorbereitete. Note: 2,5. © getty 6/17 SERGE GNABRY: Begann etwas behäbig und mit unglücklichen Aktionen in der Offensive, schwamm sich dann auf der rechten Seite etwas frei. Positiv: Gute Ballgewinne in der Defensive nach Ballverlust. Chance in der 61., dann das 4:0 in der 79. Note 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Rückte wieder ins Zentrum, dort mit den meisten Ballaktionen auf dem Platz. Auch mit sehr guten Offensivaktionen – gute Flanken, gute Bälle aus dem Halbfeld. Geschickte Freistoß-Flanke vor dem 2:0 für Müller, vor dem 4:0 stark. Note: 1,5. © getty 8/17 CORRENTIN TOLISSO: Empfiehlt sich jede Woche für einen neuen Vertrag: Extrem gefährlich in der Offensive beim Abschluss. Traf erst aus Abseitsposition (2.), dann richtig in der 25. Auch als Vorarbeiter fleißig. Raus in der 69. Minute. Note: 2. © getty 9/17 THOMAS MÜLLER: Legte nach zwei Minuten das vermeintliche 1:0 vor, war aber dann Abseits. Danach wie immer umtriebig und beweglich. Und wie immer lautstark. Das 2:0 sehr geschickt nach Kimmich-Flanke abgeschlossen. Hatte gute Chancen. Note: 2,5. © imago images 10/17 LEROY SANE: Eine Art Doppel-Zehner mit Tolisso. Bewegte sich gut zwischen den Linien, suchte immer wieder Abschlussmöglichkeiten. Vor allem in Hälfte zwei suchte er das Duell mit Schwolow. Nutzte dessen Fehler zum 3:0, ein Traumtor zählte nicht. Note: 2. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Nagelsmanns Schienenspieler auf der linken Seite. Coman marschierte viel, hatte gute Chancen, traf aber hier und da die falsche Entscheidung (15., 54.), als er ablegen musste. Aber sehr präsent. Machte Platz für Richards (69.). Note: 2,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Bayern schießt vier Tore und Lewandowski ist nicht dabei – komisch, aber wahr. Toll sein Ballgewinn vor dem 1:0. Hatte dann auch noch die eine oder andere Chance, aber trotz Offensivpower selten gefunden. Note 3. © getty 13/17 OMAR RICHARDS: Kam in der 69. Minute für Kingsley Coman und übernahm den Part auf der linken Seite. Der Engländer rückte beim Comeback nach der Corona-Pause auf und sammelte Offensiv-Ballaktionen. Toller Ballgewinn vor dem 4:0. Note 3. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Endlich wieder mal im Zentrum. Der Österreicher kam für Correntin Tolisso in der 69. Minute und übernahm dessen Part als Achter. Nicht ganz so auffällig wie sein Vorgänger, aber das Tempo war auch raus. Note: 3,5. © getty 15/17 PAUL WANNER: Kam in der 80. Minute für Müller und durfte nochmal ein paar Bundesliga-Minuten sammeln. Tolle Ballbehandlung. Keine Bewertung. © getty 16/17 JAMAL MUSIALA: Kam in der 80. Minute für Gnabry, tankte sich einmal in den Strafraum, blieb aber sonst ohne größere Aktion. Keine Bewertung. © getty 17/17 DAYOT UPAMECANO: Kam in der 79. für Hernandez, fügte sich gleich mit einem haarsträubenden Fehler ein, der zum Gegentor führte. Keine Bewertung.

Nagelsmann: "Kann sein, dass an der Katar-Reise lag"

Angesprochen auf die ungewöhnliche Anreise, gab sich Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zunächst zurückhaltend: "Das sind keine Dinge, um die ich mir großartig Gedanken mache. Ich steige in den Bus und dann sagt mir der Busfahrer: 'Julian, jetzt aussteigen!'"

Ob es wirklich eine Reaktion auf die misslungene Katar-Reise im letzten Jahr war, wollte der Bayern-Trainer nicht ausschließen: "Wir haben zwei fähige Teammanager für die Reiseplanung. Es kann sein, dass am Abflug damals nach Katar lag. Ich habe gesehen, dass wir einen relativ kleinen Flughafen angeflogen sind. Der Pilot hat dann scharf gebremst und ich habe gedacht, dass die Rollbahn verkürzt wurde, aber dann wurde mir mitgeteilt: Wir sind hier nicht in Schönefeld oder sonstwo."