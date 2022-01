Im Eröffnungsspiel des 20. Spieltags stehen sich Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld gegenüber. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie am heutigen Freitagabend live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Mit zwei Punkten Rückstand auf einen Europa-League-Platz und drei Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Rang befindet sich die Eintracht aktuell in Lauerstellung. Dass die Frankfurter seit Rückrundenbeginn nur einen Punkt holen konnten, schmerzt da umso mehr. Drei Punkte gegen Bielefeld kämen zum jetzigen Zeitpunkt genau richtig.

Im neuen Jahr konnte die Arminia mit zwei Unentschieden zwar einen Punkt mehr holen als ihr heutiger Gegner, im Kampf gegen den Abstieg ist das aber trotz aller Bemühungen zu wenig. Mit 18 Punkten befinden sich die Bielefelder in akuter Abstiegsgefahr. Wenn die Männer von Trainer Frank Kramer auch die kommende Saison in der Bundesliga verbringen wollen, müssen sie schleunigst anfangen, Spiele zu gewinnen.

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Am heutigen Freitag, den 21. Januar, stehen sich Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld gegenüber. Die Begegnung wird um 20:30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt ist auch an diesem Freitag der Streaminganbieter DAZN für die Übertragung des Bundesligaspiels verantwortlich. Mit Ausnahme von Spieltagen in englischen Wochen fallen alle Partien an den Tagen Freitag und Sonntag in den Zuständigkeitsbereich der Livesportplattform.

DAZN-Kunden können sich die Begegnung entweder über die Website oder über die DAZN-App auf den verschiedenen Endgeräten oder dem Smart-TV ansehen. Der Übertragungsbeginn ist für 19:30 Uhr geplant. Eine Stunde später folgt der Anpfiff. Durch die heutige Partie begleiten wird euch:

Neben der Übertragung im Livestream bietet DAZN außerdem die Möglichkeit, das Match im linearen Fernsehen zu verfolgen. Die Sender DAZN 1 und 2 sind allerdings nur in Kombination mit entweder dem Sky Q- oder Giga-TV-Receiver (Vodafone) empfangbar. Alle notwendigen Infos dazu findet Ihr hier.

Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement (14,99 Euro pro Monat). Alternativ könnt Ihr auch direkt eine Jahresmitgliedschaft abschließen (149,99 Euro). Neben allen Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga, können Kunden von DAZN unter anderem auch eine Vielzahl an Spielen der Champions League, der NFL, NBA sowie MMA sehen. Ihr seid noch kein Kunde?

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert auch in der Rückrunde jedes Bundesligaspiel für Euch mit. Beim Liveticker der Partie VfB Stuttgart vs. RB Leipzig seid Ihr Dank minütlicher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand.

Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld.

Bundesliga: Der 20. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Freitag, 21. Januar 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr Bayer Leverkusen FC Augsburg Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Union Berlin Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr SC Freiburg VfB Stuttgart Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Borussia Dortmund Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr Greuther Fürth Mainz 05 Samstag, 22. Januar 18.30 Uhr VfL Bochum Köln Sonntag, 23. Januar 15.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sonntag, 23. Januar 17.30 Uhr Hertha BSC FC Bayern München

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt: Trapp - Ndicka, Hasebe, Tuta - Hrustic, Rode, Kostic, Chandler, Lindström, Kamada - Borré

Trapp - Ndicka, Hasebe, Tuta - Hrustic, Rode, Kostic, Chandler, Lindström, Kamada - Borré Arminia Bielefeld: Ortega - Andrade, Nilsson, Pieper, Brunner - Vasiliadis, Schöpf, Krüger, Okugawa, Wimmer - Lasme

