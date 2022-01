Geht der BVB leer aus? Auch Manchester United offenbar an Gladbachs Denis Zakaria interessiert

Der englische Rekordmeister Manchester United ist offenbar an einer Verpflichtung von Gladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria interessiert. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der Schweizer soll bei United-Coach Ralf Rangnick hoch im Kurs stehen. Ein offizielles Angebot sei aber noch nicht abgegeben worden.

Der 25-jährige Zakaria wird - wie Teamkollege Matthias Ginter - seinen auslaufenden Vertrag bei den Fohlen nicht verlängern und wäre im kommenden Sommer daher ablösefrei zu haben.

Die Gladbacher könnten also nur noch im laufenden Wintertransferfenster eine Ablöse erzielen.

Neben den Red Devils sind laut Romano "mehr als vier Klubs" im Rennen um Zakaria.

Zakaria-Poker: Auch der BVB und Barca sollen interessiert sein

Zuletzt wurden Borussia Dortmund, der FC Bayern München und der FC Barcelona als mögliche Abnehmer gehandelt. Auch Juventus Turin gilt wohl als Interessent.

Zakaria kam im Sommer 2017 für zwölf Millionen Euro von den Young Boys Bern nach Gladbach.

In der laufenden Spielzeit kommt der 40-fache Nationalspieler der Schweiz auf 16 Pflichtspieleinsätze in Liga und Pokal, in denen ihm zwei Treffer und ein Assist gelangen.