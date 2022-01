BVB: Zorc dementiert Deadline für Haaland - Kehl vermutet Frust

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Kritik von Stürmer Erling Haaland (21) nach dem 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg zurückgewiesen. Auch BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl äußerte sich zur Causa.

"Es gibt keinen Druck, keine Gespräche, keine Fristen oder Deadlines", sagte Zorc gegenüber der Bild. "Klar ist aber auch, dass wir nicht erst im Sommer wissen wollen, wie seine Entscheidung ausfällt, das wird er auch verstehen, das ist im Fußball völlig normal."

Haaland hatte zuvor, nach dem 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg am Freitagabend, mit pikanten Aussagen über seine Zukunft aufhorchen lassen und Kritik an den BVB-Bossen geäußert. "Ich möchte eigentlich nur Fußball spielen, aber sie drängen mich", klagte der Norweger beim norwegischen TV-Sender Viaplay.

Er habe "das letzte halbe Jahr aus Respekt vor Dortmund nichts gesagt, ich habe alle anderen auf der ganzen Welt reden lassen". Dennoch würde der Klub ihn "unter Druck setzen, dass ich mich entscheide".

Auch Zorcs designierter Nachfolger Sebastian Kehl relativierte die Aussagen des 21-jährigen Stürmers. "Ich weiß nicht, warum Erling das so gesagt hat. Vielleicht war ein bisschen Frust dabei, weil er sich im Spiel sehr über die späte Gelbe Karte geärgert hat und dann anschließend ziemlich emotional war", so Kehl. "Vielleicht hat es ihn gestört, dass zuletzt so viel darüber geredet und geschrieben wurde - vieles davon entbehrte ja jeder Grundlage."

Dauerhafte Risse befürchtet der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung jedoch nicht: "Wir hatten und haben ein sehr gutes Verhältnis zu Erling, seinem Vater Alf-Inge und Mino Raiola."

Zuvor hatte bereits BVB-Boss Hans Joachim Watzke auf die Kritik reagiert. "Wir setzen Erling überhaupt nicht unter Druck. Es gibt aktuell weder Gespräche noch Termine, daher kann ich das nicht nachvollziehen", sagte Watzke den Zeitungen der Funke Mediengruppe.