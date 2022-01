Im Eröffnungsspiel der 19. Spielrunde empfangen die Dortmunder Borussen den SC Freiburg. Doch wer zeigt / überträgt eigentlich die Partie im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Abend erwartet uns ein Bundesliga-Topspiel! Der Tabellenzweite BVB trifft auf den SC Freiburg, der auf Platz vier rangiert. Für beide Mannschaften könnte das Match richtungsweisend sein. Schließlich sind sowohl die Borussen als auch die Freiburger derzeit nicht in allerbester Form: In jeweils vier der letzten zehn Spiele mussten sich die Teams von Marco Rose und Christian Streich geschlagen geben.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Die W-Fragen

wer? Borussia Dortmund vs. SC Freiburg

Borussia Dortmund vs. SC Freiburg was? 19. Spieltag der Bundesligasaison 21/22

19. Spieltag der Bundesligasaison 21/22 wann? Am Freitag, 14. Januar 2022

Am Freitag, 14. Januar 2022 wo? Im Signal-Iduna-Park in Dortmund

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung

Wie gewohnt ist auch an diesem Freitag der Streaminganbieter DAZN für die Übertragung des ersten Bundesligaspiels verantwortlich. Mit Ausnahme von Spieltagen in englischen Wochen fallen alle Partien an den Tagen Freitag und Sonntag in den Zuständigkeitsbereich der Livesportplattform.

© getty Im letzten direkten Duell (21.08.21) setzten sich der SC Freiburg und Nico Schlotterbeck (l.) mit 2:1 gegen den BVB und Erling Haaland (r.) durch.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. SC Freiburg heute im Livestream?

Kunden von DAZN können sich die Begegnung entweder über die Website oder die Apps für die verschiedenen Endgeräte zu Gemüte führen. Der Übertragungsbeginn ist für 19.30 Uhr geplant. Eine Stunde später folgt der Anpfiff.

Dieses Team wird Euch durch die Partie führen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Ihr seid noch kein Kunde von DAZN? Dann sollte Euch das überzeugen: Auch das "Netflix des Sports" genannt, sind auf DAZN nicht nur Zuschauer der Bundesliga oder Champions League gut unterhalten, auch Fans der NFL, NBA, MMA oder sogar WWE kommen hier auf Ihre Kosten. Apropos: Für ein monatliches Abonnement verlangt das Unternehmen derzeit 14,99€. Wer jedoch bereits weiß, dass er sich längerfristig binden will, sollte das Jahresabo in Betracht ziehen. Insgesamt 149,99€ bezahlt man für ein solches pro zwölf Monate. Klickt hier, um mehr zu erfahren.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. SC Freiburg heute live im TV?

Da DAZN die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung erworben hat, wird auch die Ausstrahlung im linearen Fernsehen vom Unternehmen organisiert. Dass eine Firma, die sich selbst als Streamingdienst betitelt, der TV-Übertragung nicht die allerhöchste Aufmerksamkeit widmet, liegt nahe.

Zwar ist es durchaus möglich, sich die Partie im linearen Fernsehen zu Gemüte zu führen, allerdings benötigt Ihr dafür entweder den Sky Q- oder einen GigaTV-Receiver. In beiden Fällen könnt Ihr die Sender DAZN 1 und 2 als Add-On zubuchen. Alle weiteren Informationen dazu, bekommt Ihr hier.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Wem sich keine Möglichkeit bietet, das Spiel live anzusehen, der kann gerne auch bei unserem Liveticker vorbeischauen. Minütliche Updates versorgen Euch stets mit den wichtigsten Infos zur Partie. Egal, ob Tore, Karten, Großchancen oder strittige Szenen - hier wird Euch garantiert nichts entgehen.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels BVB vs. SC Freiburg

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Hazard, Bellingham, Malen, Reus - Haaland

Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Hazard, Bellingham, Malen, Reus - Haaland SC Freiburg: Uphoff - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Haberer, Höfler, Sallai, Jeong, Grifo - Höler

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Die Bundesliga-Tabelle vor dem 19. Spieltag