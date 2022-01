BVB, News und Gerüchte: Dortmund angelt sich Werder-Talent

Borussia Dortmund angelt sich ein Talent von Werder Bremen. Außerdem: Marco Rose nimmt vor dem Rückrundenstart Abwehrchef Mats Hummels in die Pflicht. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Dortmund angelt sich Werder-Talent

Borussia Dortmund hat Stürmer Justin Njinmah von Werder Bremen ausgeliehen. Der 21-Jährige unterschreibt beim BVB einen Leih-Vertrag bis 2023, anschließend sollen die Schwarz-Gelben, laut Bild-Infos, eine Kaufoption im siebenstelligen Bereich besitzen.

Njinmah soll bei den Dortmundern primär in der U23 eingesetzt werden, wo er Spielpraxis sammeln soll. "Ich sehen den Wechsel in die 3. Liga als Chance und vor allem als große Herausforderung mich weiterzuentwickeln und anschließend meine Erfahrungen bei Werder einzubringen", so der 21-Jährige.

In Werders U23 erzielte der Stürmer in 18 Spielen 14 Treffer, hinzu kommen sechs Torvorlagen.

BVB-Eigengewächse, die nie für Dortmund spielten: Zwei gewannen sogar die Champions League © imago images 1/28 Nur wenige BVB-Talente schaffen letztendlich den Sprung zu den Profis. Einige nehmen einen Umweg und setzen sich andernorts durch. Wir werfen einen Blick auf Ex-BVB-Talente, die nie für Dortmund spielten, und was aus ihnen wurde. © imago images 2/28 Helmut Kapitulski (Jahrgang 1934): Der gebürtige Dortmunder spielte über zehn Jahre für die BVB-Junioren, ehe er 1957 zum FK Pirmasens wechselte. In der Bundesliga fasste er beim 1. FC Kaiserslautern Fuß. 1958 absolvierte er sein einziges Länderspiel. © imago images 3/28 Armin Görtz (Jahrgang 1959): Auch er ist in Dortmund geboren. Über die beiden Frankfurter Klubs (Eintracht und FSV) ging Görtz nach Belgien und 1986 zum 1. FC Köln, wo er 112 Bundesligaspiele absolvierte. Beendete seine aktive Laufbahn bei der Hertha. © imago images 4/28 Peter Knäbel (Jahrgang 1966): Er war nur kurz in der BVB-Jugend, zum Profi wurde er in Bochum. 1988 wechselte er zum FC St. Pauli. Nach seinem Karriereende begann seine Laufbahn als Funktionär. Heute ist er Sportvorstand bei Schalke 04. © getty 5/28 Thorsten Fink (Jahrgang 1967): Spielte noch für den BVB II in der Oberliga, über Wattenscheid ging es zunächst zum KSC, später zum FC Bayern, mit dem Fink 13 Titel holte, darunter die CL. Zuletzt durch seine irre Vorstellung als Riga-Trainer im Fokus. © getty 6/28 Michael Melka (Jahrgang 1978): Verließ den BVB nach der U19 und ging zum Hasper SV. Im Alter von 23 Jahren holte ihn Gladbachs Zweite. Durch verletzungsbedingte Ausfälle kam der Keeper bei den Fohlen sogar auf acht Bundesligaeinsätze. © imago images 7/28 Michael Kügler (Jahrgang 1981): Dem rechten Mittelfeldspieler blieb die große Karriere ebenfalls verwehrt. Immerhin kam der ehemalige U17-Nationalspieler beim 1. FC Nürnberg auf zwei Bundesligaspiele. © getty 8/28 Christofer Heimeroth (Jahrgang 1981): Der heutige Teammanager von Borussia Mönchengladbach verließ Dortmunds U17 in Richtung Oestrich. In der U19 wechselte er ausgerechnet zum FC Schalke. 2006 wechselte er zu Gladbach, wo er 12 Jahre lang spielte. © getty 9/28 Felix Bastians (Jahrgang 1988): Kam aus Bochum in die Dortmunder Jugend. Mit 16 wechselte er nach England zu Nottingham. Nach vier Jahren auf der Insel und einem Jahr in Bern kam Bastian zurück nach Deutschland. Nun bei Rot-Weiss Essen. © getty 10/28 Fabian Götze (Jahrgang 1990): Der Bruder von Mario und Felix spielte 9 Jahre in BVB-Nachwuchsmannschaften, heuerte erst in Mainz, dann in Bochum an. Zwei Jahre lang spielte er noch für Unterhaching, ehe 2015 Schluss war. Heute Unternehmensberater. © getty 11/28 Sven Michel (Jahrgang 1990): Eigengewächs ist in seinem Fall ein großes Wort, war er doch nur ein Jahr beim BVB. Über vier Stationen im Amateurbereich kam er zum SC Paderborn. Dort schießt er aktuell die 2. Liga in Grund und Boden. © getty 12/28 Tolgay Arslan (Jahrgang 1990): Der in Paderborn geborene Deutsch-Türke zog 2003 im Alter von 13 Jahren das Interesse des BVB auf sich. Mit 19 wechselte er zum HSV, für den er 83 Bundesligaspiele absolvierte. Heute bei Udinese Calcio unter Vertrag. © getty 13/28 Ivan Paurevic (Jahrgang 1991): Der Defensiv-Allrounder aus Essen durchlief alle Dortmunder Jugendmannschaften. Neben Intermezzi in Düsseldorf und Huddersfield spielte er 133-mal für den FK Ufa. Trifft nun beim FC Riga in Lettland auf Thorsten Fink. © getty 14/28 Christopher Buchtmann (Jahrgang 1992): Wurde mit dem BVB U17-Meister und gewann auch mit Deutschland die U17-EM. Versuchte sich in der U18 des FC Liverpool, wechselte später zum FC Fulham, ehe es 2010 zurück nach Deutschland ging. Aktuell bei St. Pauli. © getty 15/28 Daniel Heuer Fernandes (Jahrgang 1992): Auch der heutige HSV-Keeper spielte nur ein Jahr beim BVB – in der U19 war das. Er kam aus Bochum und wechselte im Anschluss wieder dorthin zurück. Über Osnabrück, Paderborn und Darmstadt landete er beim HSV. © imago images 16/28 Antonio Rüdiger (Jahrgang 1993): Machte den BVB 2008 auf sich aufmerksam. Nach drei Jahren bei der Borussia warb ihn der VfB Stuttgart ab, wo er zum internationalen Profi reifte. Über die Roma ging es 2017 zum FC Chelsea, wo er die CL 2021 gewann. © getty 17/28 Reda Khadra (Jahrgang 2001): Kam 2016 zum BVB und wandelt nun auf Rüdigers Spuren: Nach vier Jahren und knapp 70 Spielen verschlug es ihn nach England zu Brighton & Hove, aktuell an Zweitligist Blackburn Rovers. verliehen, dort startet er richtig durch. © getty 18/28 Die Trennung vom BVB verlief nach Angaben einer anonymen Quelle aus dem Umfeld Khadras gegenüber The Athletic nicht reibungslos: "Der BVB wollte weiter mit ihm arbeiten und bot ihm einen Vertrag für die Reserve an." © getty 19/28 Khadra habe in Erwägung gezogen, das Angebot anzunehmen, ließ aber wohl zu viel Zeit verstreichen. "Der BVB hat das Vertragsangebot zurückgezogen und Reda musste für lange Zeit individuell trainieren." © getty 20/28 Kerem Demirbay (Jahrgang 1993): Schon mit 14 beging er die Sünde und wechselte von Schalke zum BVB. 2013 folgte der im Nachhinein betrachtet wenig erfolgreiche Wechsel zum HSV. Über mehrere Leihen kam er nach Hoffenheim. Nun in Leverkusen. © imago images 21/28 Chris Führich (Jahrgang 1998): Auch er wechselte direkt von S04 in die BVB-Jugend. Allerdings verbrachte er nur zwei Jahre dort und wurd stets verliehen: Erst Bochum, dann Oberhausen, dann Köln. Bei Paderborn absoluter Leistungsträger, jetzt in Stuttgart © getty 22/28 Felix Götze (Jahrgang 1998): Folgte seinem Bruder Mario ein Jahr später, 2014, zum FCB. Zuvor genoss er seine Ausbildung wie seine Brüder beim BVB. 2018 wechselte er vom FC Bayern zum FC Augsburg. Nun an Kaiserslautern verliehen. © getty 23/28 Orel Mangala (Jahrgang 1998): Er ist im Grunde ein Anderlecht-Eigengewächs. 2016 bekam er beim BVB eine Chance, sich in Dortmunds Jugend zu etablieren. Nach dem Ende seiner Leihe kehrte er aber zurück nach Belgien. Heute Leistungsträger in Stuttgart. © imago images 24/28 Miguel Blanco-Lopez (Jahrgang 1999): Der zentrale Mittelfeldspieler verließ Dortmund mit 17 in Richtung Eintracht Frankfurt. Der Bonner war zwischendurch vereinslos, nun bei Fortuna Köln.. © getty 25/28 David Kopacz (Jahrgang 1999): Der polnische Spielmacher spielte elf Jahre lang in den Nachwuchsmannschaften der Borussia. 2018 warb ihn der VfB Stuttgart ab. Stieg mit Würzburg in die 3. Liga ab. © getty 26/28 Luca Kilian (Jahrgang 1999): Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist erst 2w Jahre alt, der Traum vom Signal Iduna Park ist für den gebürtigen Dortmunder daher längst nicht begraben. 2019 stieg er mit Paderborn auf, nun von Mainz an Köln ausgeliehen. © imago images 27/28 Adrian Oeynhausen (Jahrgang 2002): Der 18-Jährige versuchte sich ein Jahr lang in der U16 von Borussia Dortmund, kehrte unmittelbar danach aber wieder zum SC Paderborn zurück. © getty 28/28 Amos Pieper (Jahrgang 1998): Kam als Zwölfjähriger zum BVB und durchlief alle Jugendmannschaften bis zur Reserve. Machte dort sogar 34-Regionalligaspiele, ehe er 2019 zur Arminia ging. Dort unumstrittener Stammspieler und sogar U21-Europameister.

BVB, News: Coach Rose nimmt Hummels in die Pflicht

BVB-Trainer Marco Rose hat vor dem Rückrundenstart bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) seinen Abwehrchef Mats Hummels in die Pflicht genommen. "Ich erwarte, dass er Verantwortung übernimmt", sagte Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Hummels hatte zuletzt immer wieder mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen. "Ich erwarte, dass er auf einem anderen Niveau in die Rückrunde startet als in die Vorrunde. Da war er verletzt, hatte Probleme", so der Dortmunder Coach, der in Frankfurt auf die Innenverteidiger Manuel Akanji (nach Knie-OP) und Dan-Axel Zagadou (COVID-19) verzichten muss.

Insgesamt forderte Rose eine bessere Defensivleistung als in der Hinrunde. "Wir müssen unser eigenes Tor konsequenter verteidigen. Wir wollen weniger Gegentore bekommen. Das ist der wichtigste Punkt", sagte Rose nach 26 Gegentreffern in den 17 Hinrundenspielen.

Kreisliga-Kicker und Zweitliga-Knipser: Die Rekordtorschützen vom BVB II © getty/imago images 1/26 Seit Ewigkeiten ist Manfred Burgsmüller mit 135 BL-Treffern der Rekordtorschütze von Borussia Dortmund. Doch wer ist eigentlich Burgsmüllers Äquivalent in der zweiten Mannschaft des BVB? Wir haben das Torjäger-Ranking (Quelle: transfermarkt.de). © imago images 2/26 Platz 24: Jörg Niedzwicki (17 Tore in 35 Spielen). Der Stürmer, der hier links im Bild als Neuzugang von Union Solingen vorgestellt wird, schoss 1984 für Bochum II in seinem einzigen Pokalspiel gegen den VfB (1:2) ein Tor. Von 1987 bis 1989 beim BVB II. © imago images 3/26 Platz 24: Christian Timm (17 Tore in 25 Spielen). Von 1992 bis 1999 beim BVB. Spielte mit 18 im April 1997 erstmals in der BL. Darf sich auch CL-Sieger '97 nennen. Hilft heute in beratender Funktion beim Aufbau der ersten Dortmunder Frauenmannschaft mit. © imago images 4/26 Platz 21: Uwe Hünemeier (19 Tore in 150 Spielen). Verbrachte 10 Jahre beim BVB und kam als Leistungsträger der Amateure 2005 gegen die Bayern zum BL-Debüt. 2013 ging's nach Paderborn, dort spielt er nach Zwischenstopp in Brighton auch heute wieder. © imago images 5/26 Platz 21: Taylan Duman (19 Tore in 54 Spielen). Schnupperte in Düsseldorf bereits Profiluft in Liga 2, ehe es 2019 aufgrund von Perspektivlosigkeit zum BVB II ging. Dort besonders in seiner letzten Saison bärenstark. Seit Sommer in Nürnberg. © imago images 6/26 Platz 21: Hamadi Al Ghaddioui (19 Tore in 33 Spielen). Der in Bonn geborene Deutsch-Marokkaner kam 2016 als Torjäger aus Verl, nach einer Saison zog es ihn nach Lotte weiter. Über Regensburg landete er beim VfB Stuttgart in der Bundesliga. © imago images 7/26 Platz 19: Marcus Steegmann (20 Tore in 54 Spielen). Der Stürmer war von 2002 bis 2004 in Dortmund. Kam in dieser Zeit unter Bert van Marwijk auch zu Profieinsätzen. Dann ging es für ihn in Aalen weiter. Heute sportlicher Leiter bei Viktoria Köln. © imago images 8/26 Platz 19: Terrence Boyd (20 Tore in 32 Spielen). Der US-Nationalspieler, in Bremen geboren, wechselte 2011 von der Hertha für ein Jahr zum BVB. Dort gleich Vizetorschützenkönig, anschließend bei Rapid Wien sehr erfolgreich. Heute Leistungsträger in Halle © imago images 9/26 Platz 18: Christopher Kullmann (21 Tore in 83 Spielen). Ging 2008 von Magdeburg nach Dortmund. Kam in der Rückrunde der ersten Klopp-Saison zu 52 BL-Minuten in 7 Kurzeinsätzen. 2012 ging es zu RWE. 2019 beendete er die Karriere beim TV Askania Bernburg. © imago images 10/26 Platz 17: David Solga (22 Tore in 194 Spielen). Gebürtiger Dortmunder, der zwischen 2003 und 2007 sowie zwischen 2013 und 2017 für die U23 kickte. Lange Zeit auch Kapitän, nach seinem Karriereende zuletzt Co-Trainer und nun Scout beim BVB II. © imago images 11/26 Platz 16: Mario Plechaty (23 Tore in 73 Spielen). Durfte 1990/91 gegen Köln für 10 Minuten in der BL spielen. Verließ Dortmund 1993 und blieb der Region als Spieler treu. Heute Trainer beim FC Nordkirchen in der Bezirksliga. Sohn Sandro spielt bei RWE. © imago images 12/26 Platz 12: Bashiru Gambo (24 Tore in 113 Spielen). Kam 1996 nach Westfalen, ein Jahr zuvor wurde er mit Ghana U17-Weltmeister. Insgesamt mit 10 Pflichtspielen für die Profis. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Stürmer bei den Stuttgarter Kickers. © imago images / Kicker/Liedel 13/26 Platz 12: Ulf Raschke (24 Tore in 87 Spielen). Der Stürmer, auf dem Bild der Zweite von links, kam 1991 und stand im Mai 1993 für 39 Minuten bei den Profis auf dem Feld. Zudem mit Kurzeinsatz im UEFA-Cup-Halbfinale 1993 gegen Auxerre. Heute 49 Jahre alt. © imago images 14/26 Platz 12: Joseph Boyamba (24 Tore in 59 Spielen). Der Offensivspieler, den alle "Jupp" nennen, spielte bis zur Vorsaison beim BVB. Wurde gleich Vize-Torschützenkönig und dann Kapitän des BVB II. Seit Sommer 2020 für Waldhof Mannheim am Ball. © imago images 15/26 Platz 12: Martin Menzel (24 Tore in 58 Spielen). Der Stürmer, heute 58, erzielte in seiner ersten BVB-II-Saison 1987/88 gleich 18 Tore in 29 Partien der Oberliga Westfalen. Wechselte 1989 zum SC Verl und beendete dort in den 1990er Jahren die Karriere. © imago images 16/26 Platz 10: Sahr Senesie (25 Tore in 82 Spielen). Zwischen 2002 und 2008 beim BVB II. Mit 18 durfte er im September 2003 erstmals Profiluft schnuppern. Heute arbeitet Senesie als Spielerberater - unter anderem von seinem Halbbruder Antonio Rüdiger. © imago images 17/26 Platz 10: Emmanuel Krontiris (25 Tore in 52 Spielen). Kam mit 17 im Oktober 2000 zu seinem Profidebüt und wurde 2002 Meister, da er formell zum Profikader gehörte. Zudem mit einem Einsatz für Deutschlands "Team 2006". Spielte für 10 Klubs. © imago images 18/26 Platz 8: Tammo Harder (27 Tore in 100 Spielen). Bereits von 2002 bis 2006 in der BVB-Jugend, dann über Schalke ab 2013 zurück in Dortmund. Kickte dort in Liga 3 und stand auch mal im Profikader. Heute in der Kreisliga bei Heimatklub Fortuna Seppenrade. © imago images 19/26 Platz 8: Stefan Proba (27 Tore in 79 Spielen). Der Stürmer ging 1992 nach Gütersloh, später noch für Beckum aktiv. Spielte im Juli 1991 einmal für den BVB II im Pokal - beim 2:5 gegen Saarbrücken schoss Proba sogar gleich ein Tor. Heute 53 Jahre alt. © imago images 20/26 Platz 5: Michael Eberwein (28 Tore in 84 Spielen). Wechselte 2015 für 3 Jahre aus der Zweiten des FC Bayern nach Dortmund. Dort unumstrittener Stammspieler in der Regionalliga. Über Fortuna Köln und Kiel landete er beim Halleschen FC in Liga 3. © imago images 21/26 Platz 5: Stephan Kessenich (28 Tore in 75 Spielen). Zu ihm finden sich weder Bilder noch viel Material rund um seine Fußballkarriere. Spielte einst auch in Wattenscheid und kam einmal in Liga 2 zum Einsatz. Heute ist Kessenich 53 Jahre alt. © imago images 22/26 Platz 5: Daniel Ginczek (28 Tore in 66 Spielen). Von 2007 bis 2013 beim BVB, in seiner ersten Saison bester Torschütze der B-Junioren-Bundesliga. Spielte nie bei den Profis. Kam über Nürnberg und Stuttgart nach Wolfsburg. Dort mittlerweile Dauerreservist © imago images / WEREK 23/26 Platz 4: Salvatore Gambino (29 Tore in 65 Spielen). Ab 1996 in der BVB-Jugend. Profidebüt 2004 und in zwei Jahren 45-mal für die Profis im Einsatz. Mittlerweileist er Sachbearbeiter in einem Autohaus und Trainer eines Landesligisten. © getty 24/26 Platz 3: Francis Bugri (29 Tore in 162 Spielen). Spielte ab 1995 in der BVB-Jugend und darf sich nach einem Kurzeinsatz Meister 2002 nennen. Arbeitet inzwischen bei einer Reifen- und Auto-Servicefirma. Kickt in den Traditionsmannschaften der Borussia. © imago images 25/26 Platz 2: Steffen Tigges (33 Tore in 63 Spielen). Kam 2019 aus Osnabrück und erhielt sogar einen Profivertrag bis 2024. Hatte maßgeblichen Anteil am Drittligaaufstieg 2021, aktuell eigentlich immer im Profikader - und schon mit 2 BL-Toren. © getty 26/26 Platz 1: Marvin Ducksch (36 Tore in 84 Spielen). Von 2002 bis 2016 im Verein. Bei den Profis war für ihn kein Durchkommen. 6 BL-Spiele insgesamt, erst bei Kiel absolute Stammkraft. Mittlerweile bei Werder Bremen die personifizierte Aufstiegs-Hoffnung.

