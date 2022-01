BVB, News und Gerüchte: Sturmtalent offenbar vor Wechsel nach Dortmund

Ein 17-jähriges Sturmtalent könnte noch im Winter zum BVB wechseln - für eine beachtliche Ablöse. Im Sommer könnte ein weiterer Angreifer aus der Ligue 1 folgen, dieser ist jedoch wohl auch bei einem Ligakonkurrenten heiß begehrt. Zudem hat Dortmunds Lizenzspielleiterchef Sebastian Kehl über die Transferpläne sowie Erling Haaland gesprochen. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, Gerücht: Angers-Youngster offenbar vor Wechsel

Der BVB könnte noch im Winter einen Transfer für die Zukunft tätigen und sich im Angriff verstärken. Wie Fußballtransfers aus Frankreich erfahren haben will, steht die Borussia kurz vor einer Einigung mit dem SCO Angers über einen Wechsel von Talent Mohamed-Ali Cho zu den Schwarzgelben. Der Stürmer wird erst in knapp zwei Wochen 18 Jahre alt.

Zuletzt hatte bereits L'Equipe davon berichtet, dass der BVB Kontakt zum Spieler aufgenommen habe, nun tauschten sich auch die Vereine aus. Als Ablöse für den französischen U21-Nationalspieler werden 20 Millionen Euro gehandelt, im Falle eines Wechsels soll er die Rückrunde noch auf Leihbasis bei seinem aktuellen Klub verbringen.

In seiner Jugend lief der Linksfuß unter anderem vier Jahre für Paris Saint-Germain und im Anschluss knapp fünf Jahre für den FC Everton auf, ehe er sich im Januar 2020 der U19 von Angers anschloss. Im folgenden Oktober debütierte er mit 16 in der Ligue 1 und wurde insbesondere in der Rückrunde regelmäßig eingewechselt. In der laufenden Spielzeit zählt er häufig zum Stammpersonal und konnte bereits zwei Treffer beisteuern. Insgesamt kommt er auf 41 Profi-Einsätze.

Am Mittwoch hatte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl mitgeteilt, dass in der aktuellen Transferperiode nicht unbedingt mit kostspieligen Transfers zu rechnen ist: "Das Transferfenster ist noch ein bisschen auf. Da werden wir uns heute noch nicht hundertprozentig festlegen. Es ist aber nicht so, dass wir mit aller Macht versuchen, Transfers umzusetzen". Man werde "den Markt aber bis zum letzten Tag beobachten", es gehe jedoch "sehr ruhig" zu. "Das Telefon klingelt nicht so häufig wie zuvor".

BVB, Gerücht: Dortmund und SGE werben wohl um Stürmer

Für den Sommer könnte mit Nantes-Angreifer Randal Kolo Muani ein weiterer französischer Offensivspieler ein Thema beim BVB werden. Nach Sport1-Informationen steht der 23-Jährige neben Eintracht Frankfurt auch in Dortmund und bei der AC Mailand auf der Wunschliste. Zwar gebe es auch Interesse aus der Ligue 1, der Stürmer hoffe jedoch auf einen Wechsel in die Bundesliga.

Laut Sport1 bestehe mit der SGE "bereits ein Agreement", entschieden sei allerdings noch nichts. Seine Berateragentur MDC Advisors teilte dem Sportsender mit: "Randal Kolo Muani ist ein sehr guter Mensch. Er will sein Bestes für das Team und die Fans geben und sich vollständig auf die Aufgabe in Nantes konzentrieren. Wenn er sich um die Zukunft kümmert, dann ist er nicht fokussiert. Doch Muani will diesen Fokus nicht verlieren." Am wahrscheinlichsten sei demnach ein ablösefreier Wechsel nach der Saison.

Kolo Muanis Vertrag läuft zum Saisonende aus, ab Januar darf er somit mit Interessenten in Kontakt treten. Insbesondere in der aktuellen Spielzeit hat sich der wuchtige und groß gewachsene Angreifer in den Fokus zahlreicher Teams gespielt. In 18 Ligaspielen traf er siebenmal und bereitete drei Treffer vor. Mit 18 Jahren schloss er sich Nantes an, die Saison 2019/20 verbrachte er auf Leihbasis bei US Boulogne.

BVB-Irrtum, totale PSG-Flops und eine Bayern-Legende: Der irre Transferwinter 2016/17 © imago images 1/31 Das Wintertransferfenster 2016/17 stand ganz im Zeichen des chinesischen Angriffs auf den europäischen Markt. Ansonsten fand eine Bayern-Legende einen neuen Klub. SPOX rankt die 15 Top-Transfers des Winters. Spoiler: Nicht alles war von Erfolg gekrönt. © getty 2/31 PLATZ 14 – GONCALO GUEDES (für 30 Millionen Euro von Benfica zu Paris Saint-Germain): Note 5,5 | Der Pariser Star-Einkauf im Winter 2017. Jedoch erfüllte der Portugiese die Erwartungen nicht – nur 13 Einsätze und kein einziges Tor. © getty 3/31 Die 30 Mio. Euro Ablöse lohnten sich für PSG also überhaupt nicht. Im Spätsommer wurde der Linksaußen daher an den FC Valencia ausgeliehen und im Sommer 2018 schließlich für immerhin stattliche 40 Mio. Euro an den spanischen Erstligisten verkauft. © getty 4/31 PLATZ 14 – JESE RODRIGUEZ (Leihe von PSG zu UD Las Palmas): Note 5,5 | Nach seinem 25 Mio. Euro schweren Wechsel von Real Madrid zu PSG 2016 erwies sich der Spanier – auch verletzungsbedingt – als totaler Flop. Seine Ausbeute: zehn Einsätze, null Tore. © getty 5/31 Die Pariser schoben Jese im Januar 2017 schließlich an UD Las Palmas, damals Erstligist in Spanien, ab – es sollte das erste von vier Leihgeschäften sein. Nach zwischenzeitlicher Vereinslosigkeit jetzt in Liga zwei wieder bei Las Palmas. © getty 6/31 PLATZ 12 – DEMBA BA (Leihe von Shanghai Shenhua zu Besiktas Istanbul): Note 5 | Nahm Anfang 2017 mal wieder eine Karriereveränderung vor und kehrte nach anderthalb Jahren in China bei Shanghai Shenhua zu Besiktas zurück. © getty 7/31 Die Rückkehr des einstigen Hoffenheimers war aber nicht von Erfolg gekrönt. Der einst gefeierte Held kehrte Istanbul nach nur einem halben Jahr erneut den Rücken. Später sollte er ein weiteres Mal in der Türkei anheuern (Göztepe und Basaksehir). © getty 8/31 PLATZ 12 – CARLOS TEVEZ (für 10,5 Millionen Euro von Boca Juniors zu Shanghai Shenhua): Note 5 | Zum Ende für das Portemonnaie noch einmal nach Asien: Der Argentinier tätigte diesen Schritt und verließ dafür sogar seine Boca Juniors. © getty 9/31 Nach einem enttäuschenden Jahr, in dem er in 20 Spielen viermal traf, kehrte der Angreifer zu Boca zurück – um dann wiederum ein Jahr später wieder nach Shanghai zu gehen und 2021 abermals bei Boca anzuheuern. Ein Hin und Her - kurios! © getty 10/31 PLATZ 9 – ALEXANDER ISAK (für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna zu Borussia Dortmund): Note 4 | Als "neuer Ibrahimovic" gepriesen, als der BVB den Zuschlag erhielt. Der damals 17-Jährige war europaweit begehrt, in Westfalen zündete er aber nicht. © getty 11/31 Im Januar 2019 wurde er daher erst einmal an Willem II verliehen, Mitte 2019 kehrte der dem BVB dann endgültig den Rücken und ging zu Real Sociedad, wo er stets knipst. Für die Schwarz-Gelben brachte Isak es auf bloß 13 Einsätze und ein Tor. © getty 12/31 PLATZ 9 – ALEXANDRE PATO (für 18 Millionen Euro vom FC Villarreal zu TJ Quanjian): Note 4 | Den Brasilianer kennt man vor allem noch aus Zeiten bei Serie-A-Klub AC Mailand. Anfang 2017 verließ er Villarreal und folgte dem Ruf des Geldes aus China. © getty 13/31 In Fernost heuerte er bei TJ Quanjian an, wo er in knapp über zwei Jahren für seine 36 Tore in 60 Spielen fürstlich entlohnt wurde. Trotz seiner Ausbeute verschwand er noch mehr von der Bildoberfläche. Seit kurzem ist der Stürmer vereinslos. © getty 14/31 PLATZ 9 – AXEL WITSEL (für 20 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg zu TJ Quanjian): Note 4 | Verließ den europäischen Fußball, um in Fernost nochmals etwas mehr Geld zu verdienen. Der Belgier bestritt für den chinesischen Klub 47 Partien. © getty 15/31 Sportlich gesehen machte der Wechsel natürlich keinen Sinn. Anderthalb Jahre später kehrte Witsel Asien dann wieder den Rücken, um bei Borussia Dortmund anzuheuern. Der BVB zahlte 20 Mio. Euro – der teuerste Bundesliga-Einkauf im Winter 2017. © getty 16/31 PLATZ 6 – OSCAR (für 60 Millionen Euro vom FC Chelsea zum Shanghai Dongya FC): Note 3,5 | Der damals teuerste Wintertransfer der Geschichte! Schon mit 24 Jahren kehrte der Brasilianer Europa den Rücken und ging nach Shanghai, wo er noch heute spielt. © getty 17/31 In London hatte Oscar mehrere Spitzenteams auf sich aufmerksam gemacht, entschied sich aber für Fernost. In China steht er bei 168 Partien, 50 Toren und 93 Assists. Dort genießt er ein hohes Ansehen und ist Kapitän. Weit weg vom Spitzenfußball. © getty 18/31 PLATZ 6 – BASTIAN SCHWEINSTEIGER (ablösefrei von Manchester United zu Chicago Fire): Note 3,5 | Anders als der Aufenthalt beim FC Bayern war der bei ManUnited für Schweinsteiger ein totaler Reinfall – und daher nach anderthalb Jahren beendet. © getty 19/31 Den Ex-DFB-Kapitän zog es in die USA, wo er seine Karriere bei Chicago Fire knapp drei Jahre lang ausklingen ließ. Der Wechsel dorthin ging offiziell im März 2017 über die Bühne, was durchaus noch als Wintertransfer gewertet werden kann. © getty 20/31 PLATZ 6 – JULIAN DRAXLER (für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain): Note 3,5 | Sorgte mit seinem dringenden Wechselwunsch schon zuvor für Aufsehen. Beim VfL hielt es ihn nur anderthalb Jahre (45 Spiele, acht Tore, zehn Vorlagen). © getty 21/31 PSG legte sieben Millionen Euro weniger auf den Tisch, als die Niedersachsen damals Schalke bezahlten. In Paris reichte es nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Trotzdem fühlt er sich wohl und verlängerte erst im Sommer seinen Vertrag. © getty 22/31 PLATZ 5 – NEVEN SUBOTIC (Leihe von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln): Note 3 | Schloss sich per Leihe dem Effzeh an, da er im achten BVB-Jahr nach einer schweren Verletzung keine allzu bedeutende Rolle mehr spielte. © getty 23/31 In Köln kam der serbische Verteidiger immerhin auf zwölf Einsätze. Trotz solider Leistungen und der Qualifikation für die Europa League wurde sein Leihvertrag nicht verlängert. Zurück in Dortmund spielte er nur noch sporadisch. © getty 24/31 PLATZ 2 – DIMITRI PAYET (für 29,3 Millionen Euro von West Ham United zu Olympique Marseille): Note 2 | Der EM-Star 2016 kehrte nach anderthalb Jahren in England zu OM zurück, wo er noch heute unter Vertrag steht. © getty 25/31 Payet trägt in Marseille die Rückennummer 10 und ist mit seinen 66 Toren sowie 86 Vorlagen in 274 Begegnungen bislang stets ein wichtiger Spieler für den Ligue-1-Klub gewesen. Deshalb darf er auch die Kapitänsbinde tragen. © getty 26/31 PLATZ 2 – LEON BAILEY (für 16,7 Millionen Euro von KRC Genk zu Bayer Leverkusen): Note 2 | Der Jamaikaner wechselte mit 19 Jahren aus Belgien zum Werksklub, traf für diesen in 156 Einsätzen 39 Mal. Zudem lieferte Bailey 26 Vorlagen. © getty 27/31 In jeder seiner Saisons im Bayer-Trikot sorgte er für Highlights. Mit seinen guten Leistungen steigerte der Flügelstürmer seinen Marktwert, sodass Bayer ihn dreieinhalb Jahre später für 32 Millionen Euro an West Ham United abgab. © getty 28/31 PLATZ 2 – GABRIEL JESUS (für 32 Millionen Euro von Palmeiras zu Manchester City): Note 2 | Unter anderem Real Madrid und dem FC Barcelona war ein Interesse nachgesagt worden, seine Wahl fiel letztlich aber auf Pep Guardiola. © getty 29/31 Der brasilianische Angreifer steht bei den Skyblues im Alter von 24 Jahren bei 217 Einsätzen, dabei gelangen ihm 87 Tore und 43 Vorlagen. Eine starke Zwischenbilanz. Unangefochtener Stammspieler war er aber trotzdem nie. © getty 30/31 PLATZ 1 – MEMPHIS DEPAY (für 16 Millionen Euro von Manchester United zu Olympique Lyon): Note 1,5 | Schoss bei den Red Devils in 53 Spielen nur sieben Tore. Setzte seiner dort erfolglosen Zeit daher ein Ende und startete in der Ligue 1 neu durch. © getty 31/31 In Lyon lief es für Depay dann wesentlich besser, er war dort der Star. Kam in viereinhalb Jahren auf 76 Treffer und 55 Vorlagen in 178 Spielen. Im Sommer 2021 ging es dann ablösefrei weiter zum FC Barcelona.

BVB, News: Kehl spricht über Haaland-Zukunft

Sebastian Kehl hofft weiter auf einen Verbleib von Sturmjuwel Erling Haaland: "Die Situation ist sehr klar, er hat die Möglichkeit auszusteigen. Es gibt sicherlich noch ein paar Gründe, warum Erling Haaland bei Borussia Dortmund sehr gut aufgehoben ist und warum wir als Klub für ihn weiterhin eine sehr gute Option sein können", sagte der Ex-Profi.

Kehl kündigte wie schon zuletzt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeitnahe Gespräche mit dem Norweger an. "Wir werden uns mit Erling und seinem Team in den nächsten Wochen zusammensetzen und die Situation intensiv besprechen", sagte Kehl: "Es wäre gut, wenn sich eine Entscheidung nicht ewig hinauszieht."

Haaland besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Sommer kann er den DFB-Pokalsieger aber für eine Ausstiegsklausel von kolportierten 75 Millionen Euro verlassen. Zweifel an Haalands Einstellung nach dem Aus in der Champions League hat Kehl keine: "Er kam gut gelaunt zurück und ist hochmotiviert."

