BVB, News und Gerüchte: Haaland im Krankenhaus untersucht, Diagnose steht aus

Erling Haaland ist nach seiner Leistenverletzung aus dem Hoffenheim-Spiel am Sonntag im Krankenhaus untersucht worden. Unterdessen gibt es Neuigkeiten um die Zukunft von Marco Reus und Axel Witsel. Alles rund um Borussia Dortmund gibt es hier.

Borussia Dortmund, News heute: Haaland im Krankenhaus untersucht

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (3:2) ist BVB-Topstar Erling Haaland am Sonntag laut Berichten der Ruhr Nachrichten im Krankenhaus untersucht worden.

Eine Diagnose steht allerdings noch aus, insgesamt 90 Minuten soll die Untersuchung gedauert haben. Sportdirektor Michael Zorc kündigte an, dass es weitere Untersuchungen geben wird.

Haaland hatte sich nach einem Sprint mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Leiste gefasst und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Bereits zuvor hatte er sich im Laufe des Spiels das Knie verdreht, konnte aber - wenn auch sichtlich eingeschränkt - weiterspielen. Neben Haaland wurde auch Thomas Meunier am Sonntag genauer untersucht, der Belgier hatte das Spiel in Sinsheim aufgrund muskulärer Probleme verpasst.

BVB, News heute: Dortmund will angeblich mit Reus verlängern

Borussia Dortmund strebt laut Berichten der Sport Bild eine Vertragsverlängerung mit Kapitän Marco Reus an. Das aktuelle Arbeitspapier des 32-Jährigen läuft noch bis Sommer 2023, noch aber wurden dem Bericht zufolge keine Gespräche über eine Verlängerung geführt.

Reus gehört zu den absoluten Identifikationsfiguren des Klubs, ist aber mit kolportierten zwölf Millionen Euro auch Topverdiener des BVB. Der gebürtige Dortmunder war nach Zwischenstationen bei Rot-Weiß Ahlen und Borussia Mönchengladbach 2012 zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Seither bestritt er 344 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben, in denen er 149 Tore erzielte und 105 Treffer vorbereitete. Zweimal wurde er bislang Pokalsieger mit dem BVB.

© imago images Marco Reus spielt seit 2012 für die Profis des BVB.

BVB, News heute: Witsel-Abgang wohl beschlossen

Der Abschied von Axel Witsel spätestens im Sommer steht offenbar fest. Wie die Sport Bild schreibt, sei eine Vertragsverlängerung mit dem Belgier inzwischen "ausgeschlossen". Neben seinen hohen Gehaltsforderungen seien auch die jüngsten sportlichen Auftritte des 33-Jährigen ausschlaggebend für die Entscheidung.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Weggang des Mittelfeldspielers, als Interessenten wurden vor allem Juventus Turin und auch Newcastle United genannt. Laut Sport1 hat nun aber auch Witsels Jugendklub Standard Lüttich Interesse an einer Rückkehr. Witsel ist seit 2018 für die Dortmunder aktiv und absolvierte in dieser Zeit bislang 132 Pflichtspiele für den Klub.

