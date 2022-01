Borussia Mönchengladbach: Marvin Friedrich kommt offenbar sofort als Ginter-Nachfolger von Union Berlin

Borussia Mönchengladbach ist bei der Suche nach einem Nachfolger von Matthias Ginter offenbar bei einem Ligarivalen fündig geworden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Marvin Friedrich unmittelbar vor einem Wechsel von Union Berlin zu den Fohlen.

Der Innenverteidiger der Eisernen fehlte laut Bild und kicker bereits am Dienstag im Mannschaftstraining. Der Medizincheck in Gladbach soll ebenfalls noch am Dienstag über die Bühne gehen.

Damit reagieren die Gladbacher schon frühzeitig auf den nahenden Abgang von Abwehrchef Ginter, mit dem man sich nicht auf eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags einigen konnte.

Friedrichs Vertrag in der Hauptstadt lief noch bis Saisonende. Über die Ablösesumme war zunächst nichts bekannt.

Der 26-Jährige war bislang bei den Köpenickern absoluter Leistungsträger und Vizekapitän. In der Hinrunde stand der Ex-Schalker in 21 Pflichtspielen auf dem Platz. Mit insgesamt 78 Bundesligaspielen für Union ist er zudem der aktuelle Rekordspieler im Verein.