BVB, News und Gerüchte: Haaland-Rückkehr eher als gedacht?

MEHMET AKGÜN (3 Pflichtspiele für die Profis von 2001 bis 2007): Zweimal eingewechselt, einmal in der Startelf: Das ist die Profibilanz für den heute 35-Jährigen. Allerdings hat er es in einer Kategorie in die Top-20 der BVB-Geschichtsbücher geschafft.