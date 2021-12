RB Leipzig ist in der Bundesliga zu Gast bei Union Berlin. Das Duell des 14. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Bundesliga stehen sich heute Union Berlin und RB Leipzig gegenüber. Beide Mannschaften wollen nach Pleiten am vergangenen Spieltag wieder auf die Siegerstraße zurück. Das Spielgeschehen tickern wir ausführlich für Euch mit.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vizemeister RB Leipzig findet einfach nicht in die Spur. In der Champions League haben die Sachsen das Achtelfinale verpasst und in der Bundesliga steht man nach 13 Spieltagen nur auf Rang acht. Die beiden vergangenen Ligaspiele gegen die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen verlor man ebenfalls. Gegner heute ist der 1. FC Union Berlin, der am 12. Spieltag ebenfalls eine Niederlage einstecken musste, in der Tabelle jedoch um zwei Plätze besser ist.

Vor Beginn: Um 20.30 Uhr wird die Partie im Stadion An der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Es handelt sich um den 14. Spieltag.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für alle Freitagsspiele der Bundesliga und überträgt dementsprechend das Spiel Union Berlin vs. RB Leipzig live und in voller Länge. Um 19.30 Uhr geht die Übertragung mit einer detaillierten Vorberichterstattung los. Folgendes Team wird dafür eingesetzt:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter vor Ort: Max Siebald.

Um das Spiel schauen zu können, wird ein Abonnement, das entweder im Monat 14,99 Euro oder im Jahr 149,99 Euro kostet, benötigt.

Union Berlin vs. RB Leipzig, Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Prömel, Gießelmann - Kruse - Becker, Awoniyi

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Prömel, Gießelmann - Kruse - Becker, Awoniyi RB Leipzig: Martinez - Mukiele, Klostermann, Gvardiol, Angelino - Laimer, Kampl - A. Haidara, Forsberg - Silva, Nkunku

