Thomas Reis vom VfL Bochum im Interview: "Wenn mich da einer anpöbelt, pöbele ich zurück"

Acht Jahre war Thomas Reis bereits als Spieler beim VfL Bochum, nach dem Ende seiner Karriere nahm er dort 2011 die Arbeit im Nachwuchsbereich auf. Nach drei Jahren als U19-Coach beim VfL Wolfsburg wurde er Bochumer Cheftrainer - und führte den Klub nach elf Jahren Abstinenz zurück in die Bundesliga.

Im Interview mit SPOX und GOAL spricht Reis über Stress mit "seinen" Trainern, seine direkte Art und sensible Spieler. Zudem äußert sich der 48-Jährige über das mögliche Wunder Klassenerhalt, Nostalgie und die Geschehnisse im Weltfußball.

Herr Reis, in welcher Eigenschaft unterscheiden sich der langjährige Profi Thomas Reis und der heutige Trainer Thomas Reis am meisten?

Thomas Reis: In der Emotionalität. Ich war ein Spieler, der stets über seine Emotionen kam. In der Hinsicht war es als Spieler angenehmer, denn da musste man sich nicht so im Zaum halten wie jetzt als Trainer.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich als Spieler nicht hätten trainieren wollen. Warum?

Reis: Ich war als Spieler stets sehr direkt und bin dadurch mit einigen Trainern angeeckt. Wenn mir etwas nicht gepasst hat, habe ich das klar angesprochen. Ich versuche heute als Trainer, diese Ehrlichkeit weiterhin zu leben, da ich der Meinung bin, so meine Spieler auch weiterbringen zu können.

Was gab den Ausschlag, dass Sie häufiger Ihre Meinung kundgetan haben?

Reis: Ich wollte im Grunde nur Gerechtigkeit. Habe ich nicht gespielt, war das für mich eine persönliche Beleidigung. Wenn meine Leistung anders gesehen wurde als ich es tat, wollte ich mich nicht in den Vordergrund stellen, sondern eine Begründung hören.

© spox SPOX-Redakteur Jochen Tittmar unterhielt sich mit Thomas Reis in Bochum.

Was würden Sie sagen, woher kommt das Direkte und Meinungsstarke in Ihnen?

Reis: Ich würde es auf meinen Werdegang zurückführen. Ich wuchs auf dem Land auf, ließ mit 15 meine Familie und meinen Freundeskreis hinter mir und ging ins Internat des VfB Stuttgart. Damals gab es noch Samstagsschule, so dass ich meist 14 Tage lang von zu Hause weg war. Ich musste also früh meine persönlichen Probleme selbst klären, hatte mich durchzukämpfen und wurde so selbständig. Irgendwann hat sich das in die Richtung entwickelt, dass ich nicht nur schneller gereift, sondern auch selbstbewusster geworden bin.

1990 verließen Sie den VfB und gingen zu Eintracht Frankfurt, wo Sie zwei Jahre später Profi wurden. 1995 schlugen Sie dann mit 21 das erste Mal beim VfL Bochum auf. Welche Rolle in Ihrer Entwicklung als Mensch spielte das kernige Ruhrgebiet?

Reis: Der Menschenschlag hier hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Die Leute sind direkt und keiner hält sich zurück. Zu Beginn habe ich geschluckt, weil ich das so überhaupt nicht kannte. Ich weiß noch: Ich wurde anfangs für meine falsche Mülltrennung kritisiert. Dann wurde mir aber auch umgehend gezeigt, wie es richtig geht. Im Ruhrpott geht es nicht hintenrum über drei Ecken, sondern man sagt sich die Meinung ungefiltert ins Gesicht - damit komme ich super klar.

Fällt es Ihnen heute leichter als früher zu verbergen, wenn Ihnen etwas missfällt?

Reis: Nein, definitiv nicht. Ich mag die direkte Konfrontation. Ich stand in meiner ersten Saison als Chefcoach in Bochum zweimal am Zaun, als die Leute durchgedreht sind, weil es nicht so lief. Wenn mich da einer anpöbelt, dann pöbele ich zurück. Ich weiß, dass mir das irgendwann einmal auf die Füße fallen könnte, aber ich bin auch keine Ware. Wir sind im Stadion nicht in einem Affenkäfig, wo jeder tun darf, was er will, nur weil er Eintritt gezahlt hat.

Die mit Abstand meisten Spiele als Profi haben Sie unter Klaus Toppmöller gemacht. Auf Platz zwei folgt Peter Neururer, beides keine Kinder von Traurigkeit und zugleich bedeutende Bochum-Trainer. Bei wem sind Sie mehr angeeckt?

Reis: Das kann man so nicht sagen. Es war ja nicht jede Woche Theater. Ich bin auch nie über die Öffentlichkeit gegangen, sondern habe immer nur intern meine Meinung gesagt. Unter Toppmöller war es vielleicht etwas emotionaler, weil er auch selbst so ein total Bekloppter im positiven Sinne war. Er war noch wie ein Spieler und fast verrückter als wir. Der hat bei uns im Kreis mitgespielt und dabei gegrätscht. (lacht) Unter ihm bekam ich gegen Frankfurt sogar einmal in der Halbzeit eine Geldstrafe.

Was war vorgefallen?

Reis: Er hat in der ersten Halbzeit oft abgewunken und war sehr negativ, weil wir einige Dinge nicht richtig umgesetzt haben. In der Kabine ging es dann hoch her und ich habe halt zurück geschrien. Da brummte er mir direkt die Geldstrafe auf, die natürlich auch verdient war. Ich durfte aber weiterspielen und habe dann beim Stand von 0:0 noch einen Elfmeter verschossen. Wir verloren am Ende 0:1, aber er hat mich auch im nächsten Spiel wieder eingesetzt.

Bochums legendärer Buli-Kader von 2009/10 © getty 1/32 Bochum ist zurück in der Bundesliga. Wir blicken auf den bisher letzten BL-Kader des VfL aus der Saison 2009/10 zurück und entdecken einige Legenden. Zum Beispiel Paul Freier, der am 26. Juli 42 wird. © getty 2/32 Vorab zur Saison: Nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit trennte sich der VfL nach einem Fehlstart in die Saison (4 Punkte aus 6 Spielen) von Trainer Marcel Koller. Frank Heinemann übernahm interimsweise, dann kam Heiko Herrlich. © getty 3/32 Nach einem zwischenzeitlichen Hoch ging es ab dem 25. Spieltag wieder bergab. Ein Punkt holte Herrlich fortan aus acht Spielen. Von Platz 13 ging es wieder bergab auf 16. Dariusz Wosz sollte an den letzten beiden Spieltagen den Retter geben. © getty 4/32 Doch gegen den FC Bayern (1:3) und Hannover 96 (0:3) setzte es zwei klare Niederlagen für die VfL-Legende. Mit einem Sieg gegen Hannover hätte man zumindest die Relegation gegen den FC Augsburg erreicht. So ging es in die 2. Liga – mit diesem Kader: © getty 5/32 Philipp Heerwagen (damals 26 Jahre alt) | Torhüter | 30 Spiele: Kam einst aus Unterhaching in den Pott und war damals klarer Stammtorhüter des VfL. Kickte bis Sommer in Sandhausen und ist aktuell ohne Klub. © getty 6/32 Andreas Luthe (22) | TW | 3 Spiele: Vertrat Heerwagen, als dieser mit Kieferbruch ausfiel. Es war Luthes erstes Jahr bei den Profis, anschließend war er lange Stammkeeper. Erst 2016 wechselte er zum FCA, mittlerweile steht er bei Union Berlin im Kasten. © imago images 7/32 Daniel Fernandes (25) | TW | 1 Spiel: Der in Kanada geborene Torwart kam 2008 von PAOK Thessaloniki und verdrängte Heerwagen, nach dem Trainerwechsel zu Heinemann wurde er dann mehrfach verliehen. Heute beim Birkirkara FC auf Malta. © getty 8/32 Christian Fuchs (23) | LV | 31 Spiele: Der Dauerbrenner unter den Abwehrspielern des VfL, schoss auch 4 Tore. Nach dem Abstieg ging es über Mainz und Schalke 2015 zu Leicester City, wo 2016 die Sensationsmeisterschaft folgte. Aktuell vereinslos. © getty 9/32 Mergim Mavraj (23) | IV | 27 Spiele: Der Deutsch-Albaner ging mit in die 2. Liga, wechselte nach einem halben Jahr aber nach Fürth. Anschließend in Köln, beim HSV, Aris Thessaloniki, Ingolstadt und erneut in Fürth. Aktuell bei Türkgücü München. © getty 10/32 Andreas Johansson (27) | IV | 16 Spiele: Der Schwede hatte einen schweren Stand und kam teils für die zweite Mannschaft zum Einsatz. In der 2. Liga durfte er häufiger ran, 2012 ging es in die Heimat zu IFK Norrköping. Heute für Halmstads BK aktiv. © getty 11/32 Matias Concha (29) | RV | 21 Spiele: Der Schwede chilenischer Abstammung kam 2007 nach Bochum. War oft verletzt, in der 2. Liga zog er sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. 2012 ging es für den 8-maligen Nationalspieler zu Malmö FF, 2014 war Schluss. © getty 12/32 Marcel Maltritz (30) | IV | 29 Spiele: Kam 2004 zum VfL, spielte mit Bochum noch im UEFA-Cup und stieg 2006 in die Bundesliga auf. Der Kapitän ging mit in die 2. Liga und blieb insgesamt zehn Jahre, ehe er 2014 seine Karriere beendete. © getty 13/32 Marc Pfertzel (28) | RV | 18 Spiele: Der Franzose spielte seit 2007 für den VfL, er kam aus Livorno. Nach dem Abstieg kaum noch eingesetzt, ging es im Winter 2011 zum griechischen Erstligisten AO Kavala. Danach noch für Union und Sandhausen im Einsatz. © imago images 14/32 Philipp Bönig (29) | LV | 10 Spiele: Wie Maltritz ein Urgestein, das 2003 aus Duisburg kam und im UEFA-Pokal mit dabei war. Nach Zdebels Abgang im Januar 2009 war er dienstältester VfL-Profi. Ging 2012 nach Budapest, heute Trainer in Hachings Jugend. © getty 15/32 Anthar Yahia (27) | IV | 18 Spiele: Der Franzose mit algerischen Wurzeln wurde 2007 nach einem überzeugenden Testspiel aus Nizza verpflichtet und blieb 4 Jahre. Danach in Saudi-Arabien aktiv, später beim FCK. In der Heimat beendete er 2016 die Karriere. © imago images 16/32 Patrick Fabian (21) | IV | 1 Spiel: Damals noch zu grün hinter den Ohren, anschließend mit wahnsinnigem Pech und drei Kreuzbandrissen innerhalb von 16 Monaten. 2013 kam er wieder und blieb Bochum bis 2020 erhalten. Jetzt Assistent der Geschäftsführung. © getty 17/32 Lewis Holtby (18) | ZM | 14 Spiele: In jener Saison von Schalke ausgeliehen, gegen den BVB schoss er für den VfL sein erstes BL-Tor. Nach einem Jahr war wieder Schluss. Avancierte später zum Nationalspieler, spielte zuletzt in Blackburn. Nun vereinslos. © getty 18/32 Dennis Grote (22) | ZDM | 10 Spiele: Kam 2002 in die VfL-Jugend und wechselte ein halbes Jahr nach dem Abstieg nach Oberhausen. Anschließend für Münster, Duisburg und Chemnitz aktiv. Heute spielt Grote mit 34 bei Rot-Weiss Essen. © getty 19/32 Shinji Ono (29) | OM | 9 Spiele: Kam 2008 von den Urawa Red Diamonds, startete stark, doch kam in jener Saison nicht zu Potte. Im Winter ging's daher zurück in die japanische Heimat. Kickt heute mit 41 nach für Hokkaido Consadole Sapporo in der 1. Liga. © getty 20/32 Christoph Dabrowski (31) | ZDM | 29 Spiele: Der gebürtige Pole spielte insgesamt 7 Jahre für den VfL und war damals unumstrittener Stammspieler. 2013 hörte er auf und wurde Trainer in der Jugend von Hannover 96. Trainiert derzeit die zweite Mannschaft. © imago images 21/32 Paul Freier (29) | RM | 28 Spiele: Seit 1996 in Bochums Jugend, drei Jahre später mit dem Profidebüt. Wurde beim VfL Nationalspieler, von 2004 bis 2008 in Leverkusen aktiv. Danach ging es zurück nach Bochum, wo er 2014 die Karriere beendete. © getty 22/32 Daniel Imhof (31) | ZDM | 6 Spiele: Der Schweizer wanderte mit seinen Eltern früh nach Kanada aus. 2005 ging er zu Trainer Koller zum VfL. Im Januar 2010 kehrte er nach St. Gallen zurück. Dort folgte 2012 das Karriereende. War Nationalspieler Kanadas. © getty 23/32 Mimoun Azaouagh (26) | OM | 17 Spiele: Sein Stern ging einst in Mainz auf, zum VfL kam er per Leihe von Schalke. Nach dem Abstieg wurde Azaouagh von Trainer Friedhelm Funkel in die zweite Mannschaft versetzt. Später beim FCK, 2016 hörte er auf. © getty 24/32 Milos Maric (27) | ZM | 13 Spiele: Der Serbe wurde als Ono-Ersatz im Winter aus Gent verpflichtet. Nach nur einem Jahr ging es zurück nach Belgien zu Lierse SK. Der 7-malige Nationalspieler beendete 2016 bei Waasland-Beveren seine Karriere. © getty 25/32 Zlatko Dedic (24) | MS | 27 Spiele: Der Bosnier war mit 5 Toren zweitbester VfL-Schütze. Kam zu Saisonbeginn aus Frosinone, der VfL war bereits sein 7. Verein. Nach dem Zweitligajahr lieh ihn Bochum zu Dynamo aus. Zuletzt bei WSG Tirol, nun ohne Klub. © imago images 26/32 Mirkan Aydin (21) | MS | 1 Spiel: 2007 aus Sprockhövel für die 2. Mannschaft verpflichtet, kam er am 5. Spieltag zu seinem einzigen Einsatz. Avancierte im Zweitligajahr zum Stammspieler, ehe er 2014 in die Türkei ging. Spielt heute für Istanbulspor. © imago images 27/32 Oguzhan Kefkir (17) | LF | 1 Spiel: Schon 2002 in die Bochumer Jugend gewechselt, durfte damals 11 Minuten in Freiburg ran. Ging 2012 nach 8 Zweitligaspielen nach Aachen und spielte später 3 Jahre für den BVB II. Heute Leistungsträger bei RWE. © getty 28/32 Roman Prokoph (23) | MS | 15 Spiele: Schoss in 3 Jahren im Profibereich kein Tor für den VfL. 2011 wechselte er nach Österreich zum Kapfenberger SV, danach noch in Lotte, Osnabrück, Hannover und Köln am Ball. Mittlerweile beim Wuppertaler SV. © getty 29/32 Stanislav Sestak (26) | MS | 29 Spiele: Schoss mit 6 die meisten Tore in der damaligen Spielzeit. Kam einst als Gekas-Nachfolger und war 2007/08 mit 22 Scorerpunkten drittbester Scorer der Bundesliga. Kickt heute in der Slowakei bei FK Demjata. © getty 30/32 Joel Epalle (31) | MS | 27 Spiele: Spielte vor seinem Wechsel 2007 9 Jahre in Griechenland. Der Kameruner ging nach dem Abstieg mit seinem Ex-Nationaltrainer nach Aserbaidschan. In Malaysia beendete der 38-malige Nationalspieler 2014 seine Laufbahn. © imago images 31/32 Diego Klimowicz (34) | MS | 15 Spiele: Kam im Winter 2009 vom BVB, seine erfolgreichste Zeit hatte der Argentinier in Wolfsburg. Schoss immerhin 3 Tore, aufgrund von Hüftproblemen musste er seine Karriere nach der Saison aber beenden. © getty 32/32 Vahid Hashemian (32) | MS | 25 Spiele: Der Iraner überragte in seiner ersten VfL-Zeit von 2001 bis 2004, als er in 87 Spielen 34 Tore schoss. Kehrte 2008 zurück, schoss in der Abstiegssaison 2 Tore. Verlängerte anschließend nicht und ging nach Teheran.

Wie sah es bei Neururer aus?

Reis: Ich war wegen ihm etwas sauer, da er mich in meiner letzten Saison 2002/03 ein wenig links liegen ließ und ich nur noch selten spielte. Das hat man mir dann auch im Training immer angesehen - nicht nur an meiner Stimmung, sondern auch an den Zweikämpfen. Ich habe nie jemanden verletzt, aber es hat dann schon ordentlich gekracht.

Welche Aspekte der damals verbreiteten Formen der Mannschaftsführung haben Sie für Ihre eigene Arbeit als Trainer mitgenommen?

Reis: Wichtig ist, dass solche Aktionen Momentaufnahmen bleiben und man dann nicht übertrieben nachtragend ist. Insgesamt würde ich sagen, dass mir all meine Trainer halfen, für diesen Job ein eigenes Bauchgefühl und eine gewisse Menschenkenntnis zu entwickeln, um Entscheidungen zu treffen. Es gibt auch Dinge, die einen solch nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen haben, dass ich sie sozusagen eins zu eins übernommen habe.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Reis: Als junger Spieler in Frankfurt hatte ich noch nicht einmal unter Jupp Heynckes trainiert, als ich mich einer Operation an der Leiste unterziehen musste. Ich war ein kleines Licht, er dagegen ein gestandener Coach, der auch schon die Bayern trainiert hatte. Am zweiten Tag nach der OP stand er dennoch bei mir am Krankenbett. Das habe ich so positiv wahrgenommen, dass ich das bis heute stets auch tue, wenn einer meiner Spieler verletzt ist.

Es heißt oft, die heutige Spielergeneration ist bezogen auf den Fußball sehr wissbegierig und hinterfragt vieles. Sind die Spieler auch sensibler als früher?

Reis: Eindeutig. Sie werden schon in jungen Jahren aus unterschiedlichen Gründen dazu getrieben. Es gibt überall klare Richtlinien und sobald jemand mal etwas davon abweicht, kriegt er eins drüber. Hinzu kommt die Dynamik des Umfelds: Manche haben vielleicht überehrgeizige Eltern, es kann Druck vom Trainer oder in der Schule geben. Auch das Mediale darf man nicht unterschätzen, das ist alles viel größer geworden und hat für die Spieler eine recht hohe Bedeutung. Diese Anonymität in den sozialen Medien geht mir ohnehin richtig auf die Nerven. Wenn man dazu kein gesundes Verhältnis entwickelt, ist man ständig mit irgendwelchen Kommentaren konfrontiert. All dies trägt zu einer höheren Sensibilität bei. Dadurch ist es schwieriger geworden, überhaupt noch mündige Spieler zu produzieren.

© imago images Thomas Reis spielte von 1995 bis 2003 für den VfL Bochum.

Wie sind Sie mit diesen Umständen umgegangen, als Sie 2013 bei der Bochumer U19 begannen, als Nachwuchscoach zu arbeiten?

Reis: Ich hatte schwer damit zu kämpfen, weil ich einfach ein anderer Typ bin und mir in jungen Jahren alles hart erarbeiten musste. Mir fielen diese Umstände auch noch einmal besonders auf, als ich vom Bochumer in den Wolfsburger Nachwuchsbereich wechselte. Bei den Wölfen nahmen die Spieler manche Dinge schon etwas selbstverständlicher. Man muss sich als Trainer aber darauf einlassen und zusehen, dass man die Spieler und ihre Sorgen oder Nöte versteht, damit sie jederzeit zu dir kommen können - aber zugleich auch wissen, dass ich meine Meinung immer klar äußere.

Sie waren in Bochum ab Februar 2009 in der Nachwuchsabteilung beschäftigt, zunächst als Scout, haben 2011 für drei Monate die Frauen-Mannschaft trainiert, waren Co-Trainer der zweiten Mannschaft und zweimal bei den Profis und sind dann 2016 zur U19 des VfL Wolfsburg gegangen. Warum?

Reis: Ich merkte, dass ich vielleicht einfach mal die Perspektive wechseln muss, um mich weiterentwickeln zu können. Mein persönlicher Traum war immer, eines Tages in Bochum Cheftrainer zu werden. Ohne den Wechsel nach Wolfsburg hätte das nicht geklappt, davon bin ich überzeugt. Ich war als Nachwuchstrainer in Bochum nicht sicher, ob ich das Vertrauen für diese Position bekommen hätte.