RB Leipzig - Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über Kritik: "Kotzt mich ein Stück weit an"

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff will die auf ihn zuletzt einprasselnde Kritik an der Führung des Klubs nicht auf sich sitzen lassen. In einem RB-Fan-Talk redete sich der 46-Jährige deshalb den Frust von der Seele.

"Ja, ich habe Fehler gemacht. Und ich mache jeden Tag Fehler. Trotzdem will ich nur das Beste für den Verein. Aber mich kotzt es ein Stück weit an, wenn ich diese ganze Legenden-Bildung höre", polterte Mintzlaff in einer virtuellen Fan-Runde am Donnerstagabend.

Der Vorwurf vieler Fans: An der aktuellen sportlichen Misere trage der 46-Jährige eine Mitschuld. Sauer stößt zudem auf, dass Mintzlaff als ehemaliger Mittelstrecken-Läufer kein Fußball-Fachwissen aus einer aktiven Karriere mitbringt. Er habe dennoch keine Lust, als "Blödmann" hingestellt zu werden, sagte Mintzlaff

Zuletzt war der RB-Geschäftsführer auch wegen der Entlassung von Trainer Jesse Marsch in die Schusslinie geraten. Dennoch sei der Schritt alternativlos gewesen. "Wir haben uns in diesem Frühjahr bewusst für Jesse Marsch als Trainer entschieden und uns die Entwicklung natürlich anders vorgestellt", bedauerte Mintzlaff.

Die Punkteausbeute von 18 Punkten aus 14 Spielen sei "für unsere Ansprüche einfach zu wenig", so der 46-Jährige weiter: "Wir haben gemeinsam mit Jesse entschieden, dass es am Ende doch nicht richtig gepasst hat. Das ist enttäuschend, macht uns auch traurig und beschäftigt uns. Aber auch das gehört im Profifußball dazu und ich stelle mich dieser Verantwortung und dieser Entscheidung."

RB Leipzig steht nach einem schwachen Saisonstart lediglich auf Rang elf der Bundesliga-Tabelle. Nach der Entlassung von Marsch am vergangenen Wochenende bestätigte der Klub am Donnerstag Domenico Tedesco als neuen Trainer. Dieser wird schon beim kommenden Spiel gegen Mönchengladbach (Sa., ab 15.30 Uhr im Liveticker) an der Seitenlinie stehen.