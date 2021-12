BVB: Michael Zorc bekräftigt Roses Hamann-Kritik - Haalands Ehrenrunde "sah ein bisschen komisch aus"

Vor dem abschließenden Hinrundenspiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC hat Sportdirektor Michael Zorc Marco Roses Kritik an Sky-Experte Dietmar Hamann bekräftigt.

"Ich fand seine Kritik durchaus angebracht und berechtigt", sagte Zorc kurz und knapp, als er bei Sky auf den Zwist zwischen Rose und Hamann nach dem Sieg gegen Fürth (3:0) angesprochen wurde.

Nach der Partie am vergangenen Mittwoch sorgte eine einsame Ehrenrunde von Doppeltorschütze Haaland zudem für etwas Irritationen. Zorc sagte dazu: "Ich habe die Bilder auch hinterher gesehen. Es sah ein bisschen komisch aus, aber ich glaube nicht, dass es eine bewusste Aktion war. Ich habe auch nochmal kurz mit ihm gesprochen, das ist auch in der Mannschaft kein Thema. Was steckt dahinter, habe ich ihn gefragt. Gar nichts, hat er gesagt. Damit ist das Thema erledigt."

Ob Haaland dem BVB auch über den kommenden Sommer hinaus erhalten bleiben wird, konnte Zorc dagegen nicht beantworten: "Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Wir wünschen es uns natürlich, dass er auch über den Sommer in Dortmund bleibt. Wir müssen ihn nicht abgeben, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Aber Sie wissen, dass er unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit hat, zu wechseln. Wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen mit ihm Gespräche führen, um mehr Planungssicherheit zu haben."

Zorc wurde unabhängig vom finalen Vorrundenspiel in der Hauptstadt zudem um ein Fazit des vergangenen halben Jahres gebeten. Das Dortmunder Urgestein sagte dazu: "Pokal alles okay, Hausaufgaben gemacht. Champions League suboptimal - ist freundlich formuliert. Man kann auch scheiße sagen, um ehrlich zu sein."

Bundesliga-Tore pro Kalenderjahr: Haaland knackt nächsten BVB-Rekord © getty 1/23 Mit 13 Toren in nur zehn Einsätzen spielt Erling Haaland eine hervorragende Hinrunde. Trotz zweier Verletzungspausen hat der Norweger die BVB-Bestmarke für die meisten Ligatore in einem Kalenderjahr geknackt. SPOX zeigt die Bestenliste der Borussia. © getty 2/23 PLATZ 20: Stephane Chapuisat - 17 Tore im Jahr 1994 © imago images 3/23 PLATZ 20: Reinhold Wosab - 17 Tore im Jahr 1967 © imago images 4/23 PLATZ 20: Friedhelm Konietzka - 17 Tore im Jahr 1964 © getty 5/23 PLATZ 17: Marco Reus - 18 Tore im Jahr 2018 © imago images 6/23 PLATZ 17: Lucas Barrios - 18 Tore im Jahr 2010 © imago images 7/23 PLATZ 17: Stephane Chapuisat - 18 Tore im Jahr 1992 © imago images 8/23 PLATZ 16: Manfred Burgsmüller - 19 Tore im Jahr 1978 © getty 9/23 PLATZ 14: Robert Lewandowski - 20 Tore im Jahr 2012 © imago images 10/23 PLATZ 14: Manfred Burgsmüller - 20 Tore im Jahr 1979 © imago images 11/23 PLATZ 12: Manfred Burgsmüller - 21 Tore im Jahr 1981 © imago images 12/23 PLATZ 12: Manfred Burgsmüller - 21 Tore im Jahr 1980 © imago images 13/23 PLATZ 11: Manfred Burgsmüller - 22 Tore im Jahr 1977 © getty 14/23 PLATZ 6: Erling Haaland - 23 Tore im Jahr 2020 © imago images 15/23 PLATZ 6: Pierre-Emerick Aubameyang - 23 Tore im Jahr 2016 © imago images 16/23 PLATZ 6: Manfred Burgsmüller - 23 Tore im Jahr 1982 © imago images 17/23 PLATZ 6: Lothar Emmerich - 23 Tore im Jahr 1967 © imago images 18/23 PLATZ 6: Lothar Emmerich - 23 Tore im Jahr 1965 © getty 19/23 PLATZ 5: Robert Lewandowski - 25 Tore im Jahr 2013 © getty 20/23 PLATZ 4: Pierre-Emerick Aubameyang - 28 Tore im Jahr 2017 © getty 21/23 PLATZ 2: Pierre-Emerick Aubameyang - 29 Tore im Jahr 2015 © imago images 22/23 PLATZ 2: Lothar Emmerich - 29 Tore im Jahr 1966 © getty 23/23 PLATZ 1: Erling Haaland - 30 Tore im Jahr 2021

BVB-Sportdirektor Zorc über den Winter-Transfermarkt

Was die Bundesliga angeht, sei man mit der Punkteausbeute jedoch sehr zufrieden. "Wir haben nicht immer tollen Fußball gespielt. Aber unter den Bedingungen, mit denen wir zu kämpfen hatten, sprich permanent verletzte Spieler, im Prinzip seit dem ersten Spieltag, sind wir mit der Punktezahl und dem, was wir in der Liga geleistet haben, sehr zufrieden", sagte Zorc.

Abschließend sprach der 59-Jährige noch über mögliche Aktivitäten auf dem Transfermarkt im Winter: "Der Winter ist jetzt nicht traditionell unser Transferfenster. Natürlich ist Roman Bürki eine Sondersituation. Wenn da etwas kommt, befassen wir uns damit. Von Axel Witsel habe ich jetzt nur gelesen, aber da gibt es aktuell überhaupt kein Stand, noch nicht einmal eine Anfrage."