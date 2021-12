Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Hinrunden-Abschluss empfängt Eintracht Frankfurt den FSV Mainz 05. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie des 17. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt feiert zum Schluss doch noch einen versöhnlichen Abschluss der Bundesliga-Hinrunde. Nach einem schwachen Start in die Saison, bei dem man die ersten sechs Runden ohne Sieg blieb, fand man in den vergangenen Wochen wieder zur alter Stärke zurück. Von den abgelaufenen sechs Partien gewannen die Hessen fünf. In der Liga ist man wieder direkt hinter einem Europa-Startplatz.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Die Hinrunde ist jedoch noch nicht ganz zu Ende. Ein Spieltag bleibt noch. Am heutigen Samstag, den 18. Dezember, will die SGE am 17. Spieltag ihren Lauf fortsetzen. Dafür muss gegen den FSV Mainz 05, der in der Tabelle punktgleich mit der Eintracht ist, ein Sieg her.

Das Spiel zwischen Frankfurt und Mainz wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

© getty Die Frankfurter konnten fünf der vergangenen sechs Spiele in der Bundesliga gewinnen.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 ist ein Bundesliga-Samstagsspiel. Bedeutet also, dass Sky für die Übertragung heute verantwortlich ist. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie sowohl einzeln als auch als Teil der Konferenz, die um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft, an. Das Einzelspiel gibt es auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) bzw. Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen. Kommentiert wird das Duell von Klaus Veltman.

Wer Frankfurt vs. Mainz zudem im Livestream bei Sky verfolgen möchte, braucht dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket

Die Highlights des Spiels findet Ihr danach auf der Plattform von DAZN vor. Der Streamingdienst bietet ab 17.30 Uhr die Highlights aller bis dahin absolvierten Bundesligaspiele an. Außerdem besitzt DAZN auch die Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Diese werden also auch live und in voller Länge übertragen.

Daneben zählen auch Spiele der Serie A, Primera Division, Ligue 1 sowie Länderspiele zum Fußball-Angebot von DAZN. Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr bekommt Ihr mit dem Abonnement auch Zugriff auf andere Sportarten. Darunter Darts, Tennis, US-Sport oder Motorsport.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer keinen Zugang zum Pay-TV- oder Livestream-Angebot von Sky bekommen kann, muss trotzdem nicht auf das Spiel verzichten. SPOX tickert die Partie - wie auch die restlichen Bundesligaspiele - live und ausführlich mit. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden. Auch die Samstagskonferenz wird getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Sow, Rode - Chandler, Lindström, Kamada, Kostic - Borré

Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Sow, Rode - Chandler, Lindström, Kamada, Kostic - Borré Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Aaron - Barreiro, J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo

