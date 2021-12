Brian Brobbeys missratenes Leipzig-Engagement: Sowieso kein Interesse an der Bundesliga

Erst wollte er seinen Wechsel annullieren, dann war er verletzt oder müde, Tor schoss er kein einziges: Brian Brobbeys Engagement bei RB Leipzig verkam zu einem großen Missverständnis. Nun steht das einst hochgehandelte 19-jährige Sturmtalent vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam.

Nur ein einziges Mal stand Brian Brobbey in der Bundesliga für RB Leipzig in der Startelf, Ende November gegen Bayer 04 Leverkusen. 43 Minuten lang durfte er damals mitspielen, ehe er beim Stand von 0:2 für Dominik Szoboszlai weichen musste. Es war nicht viel Spielzeit, aber immerhin mehr, als vom damaligen Trainer Jesse Marsch eigentlich angedacht.

"Der Plan war, den Wechsel früher zu machen, aber es dauerte ein bisschen, bis Dominik warm war", erklärte Marsch, der sich damals in Corona-Quarantäne befand. "Es ist schwer von zu Hause aus. Ich hatte auch ein bisschen Verzögerung im Vergleich zum Livespiel." Auch die Verzögerung nutzte Brobbey aber nicht für Eigenwerbung. Nach dem Spiel sprach Marschs Vertreter Achim Beierlorzer davon, dass der Stürmer "sehr müde" gewesen sei.

Diese Episode steht exemplarisch für Brobbeys bisher vollends missratene Zeit in Leipzig. In der Winterpause dürfte das Missverständnis bis auf Weiteres enden, dem Vernehmen nach steht er unmittelbar vor einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Ajax Amsterdam. Im Alter von acht Jahren hatte er dort einst angefangen, später machte sich der bullige Stürmer bei seinen ersten Profieinsätzen für Ajax europaweit interessant.

Ajax-Trainer Erik ten Hag sprach sich bereits öffentlich für eine Rückholaktion aus - und auch Berater Mino Raiola legte sie seinem Klienten nahe. "Ajax zeigt wirklich, dass sie ihn zurückhaben wollen. Das Gefühl ist gut. Er muss so viel wie möglich spielen und in Leipzig ist er im Moment ein bisschen verloren", erklärte Raiola beim niederländischen Sender NOS. Der Zeitung NRC sagte er: "Natürlich fühle ich mich für seine Situation verantwortlich. Aber ich bin auch Manns genug zu sagen, dass ich es für das Beste halte, wenn er jetzt zu Ajax zurückgeht."

Tür, Tisch, Transfermarkt: Mino Raiolas Karriere-Anfänge in Haarlem

© getty Brian Brobbey absolvierte exakt 252 Pflichtspielminuten für RB Leipzig, Treffer gelang ihm keiner.

Brian Brobbeys provokante Aussagen vor dem Leipzig-Wechsel

Brobbeys Engagement bei Leipzig war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Nachdem er eine Vertragsverlängerung bei Ajax aus finanziellen Gründen ausgeschlagen hatte, unterschrieb er ablösefrei bis 2025 bei Leipzig - in dem Glauben, künftig von Julian Nagelsmann trainiert zu werden. Einem "jungen und sehr guten Trainer, von dem ich noch viel lernen kann", wie Brobbey schwärmte. Nagelsmann schmeichelte dem niederländische U-Nationalstürmer Brobbey, indem er ihn "von der grundsätzlichen Statur und Art und Weise" mit Romelu Lukaku verglich, immerhin einem der aktuell weltbesten Stürmern.

Dann aber wechselte Nagelsmann zum FC Bayern München, woraufhin Brobbey seinen Vertrag mit Leipzig umgehend anulieren wollte. "Ich würde das gut finden, ja. Ich habe mit Marc (Overmars, Ajax-Sportdirektor) gesprochen, der daran arbeitet", sagte Ajax-Trainer ten Hag damals bei Voetbal International. Wenig überraschend gab Leipzig das ablösefrei verpflichtete Talent aber nicht einfach so auf.

Brobbeys Vorfreude auf das Auslandsabenteuer ließ daraufhin schlagartig nach, wie einigen provokanten Aussagen recht deutlich zu entnehmen war. "Ich habe noch keine Wohnung, habe noch nicht mit dem Deutschunterricht begonnen. Ich muss noch die Spieler kennenlernen und ich habe die Bundesliga in den letzten Wochen nicht verfolgt. Ich schaue mir diesen Wettbewerb ohnehin kaum an", sagte er wenige Tage vor seinem Dienstantritt in Leipzig dem Magazin ELFvoetball.

Jetzt neu mit Brobbey! Leipzigs größtes Transfer-Flops © getty 1/32 Brian Brobbeys kam erst im Sommer zu RB Leipzig - nun steht er nach nur einem halben Jahr vor einem vorzeitigen Abgang. Er war nicht das erste Missverständnis in der recht kurzen Vereinshistorie der Sachsen. Ein Überblick. © getty 2/32 Massimo Bruno (2014 bis 2018 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht) - 28 Spiele, 3 Tore, 3 Assists © getty 3/32 Der Belgier wurde sofort an Salzburg verliehen. Als er nach einem Jahr zurückkehrte, war allerdings klar, dass der Stürmer nicht den Ansprüchen von Leipzig genügt. Es folgte die Rückkehr nach Belgien. Seit 2018 für Charleroi aktiv. © getty 4/32 Ante Rebic (2014 bis 2015 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für eine Leihgebühr von 0,6 Millionen Euro vom AC Florenz) - 11 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 5/32 Der spätere Frankfurter Pokalheld und Teil der Büffelherde sollte die Leipziger Offensive im Alter von 21 Jahren per Leihe verstärken. Nachdem er ohne Torbeteiligung blieb, stand er am Ende häufig nicht mal mehr im Kader. Nun stürmt er für Milan. © getty 6/32 Zsolt Kalmar (2014 bis 2018 bei RB Leipzig, Mittelfeldspieler, kam für 1 Million Euro von ETO FC Gyor) - 22 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 7/32 Der Ungar schaffte es nie zum Stammspieler bei den Roten Bullen und wurde noch vor dem Aufstieg im Winter an den FSV Frankfurt verliehen. Nach seiner Rückkehr kam er nicht mehr zum Einsatz. Seit 2018 spielt er in der Slowakei. © getty 8/32 Omer Damari (2015 bis 2018 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 7,5 Millionen Euro von Austria Wien) - 11 Spiele, 0 Tore, 4 Assists © getty 9/32 Als damaliger Rekordeinkauf sollte er den Aufstieg perfekt machen. Pustekuchen: Der Israeli fand sich nie zurecht und RB verbrachte eine weitere Saison in Liga zwei. Nach einem halben Jahr wurde er an Salzburg verliehen und kehrte nie mehr zurück. © getty 10/32 Davie Selke (2015 bis 2017 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 8 Millionen Euro von Werder Bremen) - 53 Spiele, 14 Tore, 4 Assists © getty 11/32 Nach dem verpassten Aufstieg schoss er Leipzig mit zehn Toren zwar in die Bundesliga, doch anschließend waren Selke nur noch Kurzeinsätze vergönnt. Mit viel Groll wechselte er nach zwei Jahren zur Hertha. Derzeit ist er an Werder ausgeliehen. © getty 12/32 Federico Palacios (2015 bis 2018 bei RB Leipzig, Linksaußen, kam für 0,6 Millionen Euro von Wolfsburgs U19) - 10 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 13/32 Das damalige Offensiv-Talent war nur selten Teil der Mannschaft und kam nach einer Leihe zu Rot-Weiss Erfurt hauptsächlich bei den RB-Amateuren zum Einsatz. Nach drei Jahren wechselte er nach Nürnberg. Heute bei Regensburg. © getty 14/32 Atinc Nukan (2015 bis 2019 bei RB Leipzig, Innenverteidiger, kam für 6 Millionen Euro von Besiktas Istanbul) - 14 Spiele, 1 Tor, 0 Assists © getty 15/32 Er verlor seinen Stammplatz im Aufstiegsjahr, den er zu Beginn hatte, nach nur wenigen Spielen und wurde zwei Jahre an Ex-Klub Besiktas verliehen. 2019 wechselte er ablösefrei zu Göztepe in die Türkei. © imago images / team2 16/32 Oliver Burke (2016 bis 2017 bei RB Leipzig, Rechtsaußen, kam für 15,2 Millionen Euro von Nottingham Forest) - 26 Spiele, 1 Tor, 2 Assists © imago images / Team 2 17/32 Als schottisches Wunderkind angepriesen zeigte Burke nur selten ansprechende Leistungen. Ein Jahr später zog es ihn schon wieder zurück auf die Insel zu West Brom. Nach Leihen zu Celtic und Alaves wurde er im September 2020 an Sheffield United verkauft. © getty 18/32 Bruma (2017 bis 2019 bei RB Leipzig, Linksaußen, kam für 15 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul) - 67 Spiele, 10 Tore, 5 Assists © getty 19/32 Nachdem der Portugiese kurz nach der Verpflichtung noch für Furore gesorgt hatte, flachten seine Leistungen stetig ab. Bruma fand sich meist auf der Bank wieder und ging nach zwei Jahren für 12 Mio. Euro zur PSV Eindhoven. Aktuell an Piräus ausgeliehen. © getty 20/32 Jean-Kevin Augustin (2017 bis 2020 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 16 Millionen Euro von Paris Saint-Germain) - 67 Spiele, 20 Tore, 8 Assists © getty 21/32 Nach anfänglich starken Leistungen entpuppte er sich als einer der größten Irrtümer der RB-Geschichte. Nach Disziplinlosigkeiten und fehlender Moral spielte er keine Rolle mehr und wurde 2019 nach einer einsatzlosen Saison an Monaco ausgeliehen … © getty 22/32 Im Fürstentum geriet er ebenfalls schnell aufs Abstellgleis, ehe er vorzeitig an Leeds weiterverliehen wurde. Es folgte eine Posse: Trotz des Aufstiegs in die PL wollte der Klub nichts mehr von einer Kaufoption wissen. Nun bei Nantes Bankwärmer. © getty 23/32 Matheus Cunha (2018 bis 2020 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 15 Millionen Euro vom FC Sion) - 52 Spiele, 9 Tore, 3 Assists © getty 24/32 Leipzig holte den Brasilianer mit der Hoffnung, einen neuen Spielmacher in seinen Reihen zu haben. Zum Stammspieler schaffte er es trotz seiner tollen Anlagen aber nie, ehe er für 18 Mio. Euro an Hertha verkauft wurde. In Berlin derzeit unverzichtbar. © getty 25/32 Emile Smith Rowe (2019 bei RB Leipzig, Mittelfeldspieler, kam für eine Leihgebühr von 1 Million Euro vom FC Arsenal) - 3 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 26/32 Das heute erst 20-jährige Talent kam auch aufgrund von mehreren kleineren Verletzungen nur auf wenig Spielzeit. Arsenal nahm den Engländer zurück und verlieh ihn an Huddersfield. Bei den Gunners zuletzt dreimal in der Startelf und mit zwei Assists. © getty 27/32 Ethan Ampadu (2019 bis 2020 bei RB Leipzig, Innenverteidiger, kam für eine Leihgebühr von 0,65 Millionen Euro vom FC Chelsea) - 7 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 28/32 Der Defensiv-Allrounder kam bei Trainer Julian Nagelsmann nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und ging nach einem ernüchternden Jahr zurück zu den Blues. Derzeit ist er an Sheffield United ausgeliehen. © getty 29/32 Hannes Wolf (2019 bis heute bei RB Leipzig, Mittelfeldspieler, kam für 12 Millionen Euro von RB Salzburg) - 5 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 30/32 Nach seinem Wechsel hatte er sich vor Saisonbeginn bei der U21-EM schwer am Sprunggelenk verletzt, weshalb er erst am 14. Spieltag sein Debüt feierte. Nagelsmann hatte nur selten Verwendung für ihn. Aktuell ist er an Gladbach ausgeliehen. © getty 31/32 Brian Brobbey (seit 2021 bei RB Leipzig, Stürmer, kam ablösefrei von Ajax Amsterdam) - 13 Spiele, 0 Tore, 3 Assists © getty 32/32 Weder Marsch, noch Neu-Trainer Tedesco schenkten ihm das Vertrauen, weshalb es in der Hinrunde nur für 252 Pflichtspielminuten reichte. Selbst sein Berater Raiola gab sich selbstkritisch und gab zu, dass eine Ajax-Rückkehr das Beste sei.

Brian Brobbeys Ausgangslage war eigentlich verheißungsvoll

Wegen eines Muskelfaserrisses verpasste Brobbey anschließend große Teile der Vorbereitung. Nach einigen Kurzeinsätzen zog er sich im Oktober eine weitere Muskelverletzung zu, woraufhin er knapp einen Monat ausfiel. Es folgten die Leverkusen-Episode und noch einige weitere Kurzeinsätze. Brobbey funktionierte nicht und seine Mannschaft funktionierte auch nicht, scheiterte in der Champions League und trieb sich in der Bundesliga irgendwo im Tabellenmittelfeld herum. Für einen nachhaltigen Umschwung sorgte auch der Trainerwechsel von Marsch zu Domenico Tedesco nicht.

Brobbey absolvierte insgesamt 252 Pflichtspielminuten für Leipzig, Treffer gelang ihm keiner. Dabei war seine Ausgangslage eigentlich verheißungsvoll. Seit dem Abschied von Timo Werner im Sommer 2020 zum FC Chelsea sucht Leipzig nach einem neuen Stammstürmer. In der vergangenen Saison verpasste diese Chance bereits Alexander Sörloth, der aktuell leihweise bei Real Sociedad San Sebastian spielt (21 Spiele, 4 Tore). In der aktuellen strauchelt Brobbey von allen Kandidaten zwar am meisten, aber auch seine Konkurrenten Andre Silva (25, 8) und Yussuf Poulsen (14, 4) empfahlen sich nicht nachhaltig.

Bei Ajax wäre Brian Brobbey als Soforthilfe gefragt

Genau wie Sörloth wird Brobbey nun wohl ebenfalls verliehen, Ajax soll übereinstimmenden Berichten zufolge keine Kaufoption bekommen. Benötigt wird Brobbey zunächst ohnehin als Soforthilfe. Stammstürmer im 4-3-3-System ist Sebastien Haller, der auf fast ein Tor pro Spiel kommt (23, 20). Wegen seiner Teilnahme am Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar) mit der Elfenbeinküste wird er seiner Mannschaft nun aber einige Wochen fehlen. Ajax verfügt mit Dusan Tadic, Antony, David Neres und Steven Berghuis zwar über einige exzellente Außenspieler, jedoch über keinen etablierten Ersatzmann für Haller.

"Die Chancen auf eine großartige Karriere sind am größten, wenn er sich für Ajax entscheidet", sagte ten Hag - jedoch vor Brobbeys missratenem Wechsel nach Leipzig. Und dann sagte sein damaliger und womöglich künftiger Trainer noch: "Meiner Meinung nach hat er bei Ajax noch etwas zu beweisen."