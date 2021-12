Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg ist das Sonntagabendspiel der Bundesliga. Hier das gesamte Spiel im Liveticker.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg wird den 14. Spieltag der Bundesliga abschließen, die Vorzeichen des Duells sind jedoch anders als in den Vorjahren. Selbst nach ein paar schwächeren Spieltagen grüßt Freiburg noch vom 6. Platz der Tabelle, Gladbach spielt jedoch schmerzhaft durchschnittlich und steht nur auf dem 12. Platz.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf dieser Position gab es Handlungsbedarf, da der Routinier Jonathan Schmid zuletzt im August gespielt hat und seitdem mit einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte. "Die Lungenwerte sind gut, auch sonst sind die Werte der Organe gut. Er nimmt wieder zu und es sieht alles danach aus, dass er sich zu hundert Prozent erholt", teilte Streich kürzlich im ZDF-Sportstudio mit. Schmid ist auch zurück auf dem Trainingsplatz, aber noch nicht im Mannschaftstraining.

Vor Beginn: Die Freiburger haben unter der Woche bereits ihren ersten Wintertransfer präsentiert. Der 19-jährige Hugo Siquet kommt von Standard Lüttich und bietet Trainer Christian Streich eine Alternative auf der Position des Rechtsverteidigers. Siquet spielt für die belgische U21-Nationalmannschaft.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg! Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Gladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Herrmann, Koné, Zakaria, Scally - Hofmann, Stindl - Plea

Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Herrmann, Koné, Zakaria, Scally - Hofmann, Stindl - Plea Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Keitel, Höfler - Schade, Grifo - Höler, Sallai

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

