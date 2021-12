Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Diese Strafe droht Bellingham

Jude Bellingham droht nach seiner scharfen Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München offenbar eine harte Strafe vom DFB. Ex-Nationalspieler Didi Hamann hat Borussia Dortmund aufgefordert, über die Zukunft von Innenverteidiger Mats Hummels nachzudenken. Hier gibt es News zum BVB.

BVB, News: Bellingham droht Geldstrafe und Sperre

Jude Bellingham droht nach seiner scharfen Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München offenbar eine harte Strafe vom DFB.

Gegen den jungen BVB-Spieler wurde von Schiedsrichterbeobachter Marco Haase eine Strafanzeige nach angeblicher "Beleidigung, Nachrede und Verleumdung" durch Bellingham.

Der Engländer hatte nach dem Spiel beim norwegischen TV-Sender Viaplay auf die strittigen Szenen mit dieser Aussage für Aufsehen gesorgt: "Was erwarten Sie, wenn Sie einem Schiedsrichter, der schon einmal in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland übertragen?" Auch der DFB-Kontrollausschuss ermittelt bereits.

2014/15 gab es bereits einen ähnlichen Fall in der Bundesliga. Damals hatte Wolfsburg-Star Kevin de Bruyne einen Balljungen von Eintracht Frankfurt beschimpft und anschließend aufgrund von "Unsportlichem Verhalten in der Form eines krass sportwidrigen Verhaltens" mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro belegt. Diese Strafe dürfte laut kicker das Maximum in der Bundesliga sein und somit auch für Bellingham drohen.

Zusätzlich könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Sperre kommen. Für unsportliches Verhalten sieht die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB Sperren von bis zu sechs Monaten vor. Da Bellingham seine Aussagen jedoch nach Ende des Spiels tätigte, könnte das Strafmaß dem Bericht zufolge gemildert werden.

BVB, News: Top-Anwalt spricht Bellingham Mut zu

Auch Sport-Anwalt Christoph Schickhardt hat sich nach den Äußerungen von Jude Bellingham zu Wort gemeldet und die rechtliche Seite der Aussagen näher beleuchtet.

"Es ist nicht zu verfolgen, was Bellingham gesagt hat. Seine Aussage ist unanständig, aber nicht zu beanstanden, sie ist ganz klar vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt", stellte Schickhardt klar und zog Zwayer in die Verantwortung: "Wer so etwas wie Zwayer angestellt hat, muss damit leben."

Bellingham spielte damit auf den Fußball-Wettskandal aus dem Jahr 2005 an. Zwayer gehörte zu den Berliner Schiedsrichtern, die mit ihren Aussagen den ehemaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer zu Fall brachten. "Es war eine jugendtypische Verfehlung in untergeordneter Form. Er war damals zu schwach gewesen, sich zu wehren. Seine angemessene Strafe hat er längst verbüßt und ist resozialisiert", nahm er Zwayer in Schutz und stellte klar, dass es eine Frechheit sei, diese Geschichte nach 15 Jahren wieder aufzurufen.

© getty Christoph Schickhardt (66) ist seit 35 Jahren als Anwalt im Fußball-Geschäft tätig.

BVB, News - Hamann: BVB sollte über Hummels nachdenken

Ex-Nationalspieler Didi Hamann hat Borussia Dortmund nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München aufgefordert, über die Zukunft von Innenverteidiger Mats Hummels nachzudenken: "Natürlich ist es eine Personalie, die die Dortmunder von Woche zu Woche sehr intensiv anschauen müssen und über kurz oder lang brauchen sie einen zweiten Innenverteidiger."

Hummels war am Samstagabend der schwächste BVB-Spieler auf dem Platz und verschuldete einen Gegentreffer sowie den entscheidenden Elfmeter. "Er hat unglücklich agiert, dass er nicht mehr der Schnellste ist, das wissen wir", führte Hamann aus - Hummels hatte vor dem 1:1 ein Laufduell gegen Thomas Müller verloren.

Für den weiteren Verlauf der Saison nahm Hamann den Nationalspieler jedoch in Schutz: "Ich glaube, dass er es bis hierhin ordentlich gemacht hat, in dem Alter." Hummels habe zusätzlich "ordentliche Probeleme" mit dem Knie und sei daher noch nicht wieder im Rhythmus.

