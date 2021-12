1. FC Köln vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 15. Spieltag der Bundesliga wird mit dem Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg eröffnet. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, um nichts zu verpassen.

Auf die internationalen Wettbewerbe folgen wieder die Ligen: Nachdem unter der Woche in der Champions League, der Europa League und der Conference League jeweils die Gruppenphase zu Ende gespielt wird, geht es umgehend auf nationaler Ebene weiter.

In der Bundesliga steht der 15. Spieltag an. Den Anfang macht dabei die Partie 1. FC Köln gegen FC Augsburg, die am heutigen Freitag, den 10. Dezember stattfindet. Los geht es um 20.30 Uhr. Schauplatz der Begegnung ist das RheinEnergieSTADION in Köln, zusehen dürfen vor Ort allerdings nicht mehr als 15.000 Menschen.

Grundlage dessen sind neue politische Entscheidungen angesichts der Coronavirus-Pandemie. Bedeutet: Nun wird erst recht die überwiegende Mehrheit das Spiel von Zuhause aus verfolgen müssen.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie Ihr die 90 Minuten zwischen dem Effzeh und den Augsburgern heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt - alle Infos zur Übertragung.

© getty Die Kölner um Kapitän Hector liegen in der Tabelle auf Rang neun.

1. FC Köln vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Diese Saison teilen sich Sky und DAZN die Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele auf. Ziemlich einfach merken lässt sich hierbei, dass den Anfang und das Ende immer DAZN macht. Anders formuliert: Bei dem Streamingdienst läuft die höchste deutsche Spielklasse stets freitags und sonntags live, samstags wird sie komplett bei Sky ausgestrahlt.

Das Aufeinandertreffen zwischen Köln und Augsburg lässt sich dementsprechend heute live bei DAZN verfolgen. Eine Übertragung im klassischen TV gibt es nicht. Die Vorberichte zu dem Spiel beginnen um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anstoß. Tobi Wahnschaffe wird Euch durch den Abend moderieren, Reporter vor Ort ist Andres Veredas. Als Experte fungiert Sebastian Kneißl, Kommentator ist Marco Hagemann.

Bei DAZN handelt es sich nicht um einen kostenlosen Streamingdienst. Um das Live-Programm abrufen zu können, müsst Ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Wählen könnt Ihr dabei zwischen einem Monatsabo (14,99 Euro pro Monat, jederzeit kündbar) und einem Jahresabo (149,99 Euro). Jetzt anmelden!

Zu sehen bekommt Ihr als Kunden auf der Plattform im Fußball-Sektor neben der Bundesliga live auch nahezu die komplette Champions League, dazu die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1. Über den Fußball hinaus bietet DAZN Euch an: die NBA, die NFL, die NHL, Boxen, Tennis, Motorsport, Wintersport, Darts und viel mehr.

1. FC Köln vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Dem Schlagabtausch zwischen Köln und Augsburg folgen könnt Ihr heute auch bei SPOX. Hier gibt es zwar keine Möglichkeit, die Partie im Livestream anzuschauen, dafür jedoch steht ein Liveticker parat, der schriftlich umgehend über alle wichtigen Geschehnisse informiert.

1. FC Köln vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

1. FC Köln vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Özcan, Skhiri - Ljubicic, Duda, Kainz - Modeste

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Özcan, Skhiri - Ljubicic, Duda, Kainz - Modeste FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Moravek, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Hahn, Gregoritsch

