Bundesliga: Bald überall Geisterspiele? Lindner fordert Umdenken bei Zuschauerzahlen

FDP-Parteichef Christian Lindner hat sich für eine Reduzierung der Fans in den Stadien der Bundesliga ausgesprochen.

"Auch wenn ich Fußball-Fan bin: In den Größen, in denen die Stadien jetzt besetzt sind, geht das nicht", sagte der 42-Jährige in der ARD-Talkshow Anne Will.

Während die Begegnung zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen (1:3) am Sonntagabend als Geisterspiel ausgetragen wurde, fand das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (4:1) am Samstag vor 50.000 Zuschauern statt. In Bayern ist die Zahl der erlaubten Besucher in den Stadien schon stark reduziert.

In Baden-Württemberg sollen ebenfalls bald wieder Geisterspiele kommen. Eine endgültige Entscheidung wird wohl am Dienstag fallen.

VfB Stuttgarts Vorstandschef Thomas Hitzlsperger warnte indes vor einem "Fußball-Lockdown". "Geisterspiele sind für uns wirklich dramatisch", sagte der frühere Nationalspieler in der SWR-Sendung "Sport BW" und nannte die finanzielle Lage "immer mehr prekär".