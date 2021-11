Bundesliga-Ansetzungen: BVB gegen FC Bayern am Samstagabend

Der Bundesliga-Gipfel zwischen DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund und dem Serienmeister Bayern München wird ein Samstagabend-Topspiel.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) legte das Heimspiel des derzeit ersten Verfolgers gegen den Tabellenführer am Donnerstag auf den 4. Dezember um 18.30 Uhr. Sky überträgt die Begegnung live.

Kurz vor Weihnachten gibt es zudem noch eine englische Woche, in der unter anderem der VfB Stuttgart und der FC Bayern am Dienstagabend (14. Dezember, 18.30 Uhr) gegeneinander spielen. Die Stuttgarter sind fünf Tage später (19. Dezember, 17.30 Uhr) in Köln gefordert, es ist das letzte Spiel der Hinrunde.

Die Rückrunde beginnt dann am 7. Januar 2022 mit der Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach am Freitagabend um 20.30 Uhr.

Terminiert wurden alle Spieltage bis zum ersten Februar-Wochenende, an dem unter anderem der FC Bayern zu Hause gegen RB Leipzig antritt (5. Februar, 18.30 Uhr) und einen Tag später der BVB bei Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr gefordert ist.