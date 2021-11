Im Topspiel des Tages empfängt der VfL Wolfsburg die Borussia aus Dortmund. Den Liveticker zur Partie findet Ihr hier.

Borussia Dortmund ist am 13. Bundesliga-Spieltag beim VfL Wolfsburg zu Gast. Welches Team hat die Champions-Niederlagen unter der Woche besser verdaut? Die Antwort darauf erhaltet Ihr in unserem Liveticker.

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim BVB steht Ausnahmestürmer Erling Haaland heute möglicherwiese für einen Kurzeinsatz zur Verfügung. Der Norweger "wird im Bus sitzen", sagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Ligaspiel beim VfL Wolfsburg. Die beiden heutigen Kontrahenten mussten im Laufe dieser Woche empfindliche Niederlagen in der Champions League einstecken. Während der BVB mit einem Sieg am FC Bayern dran bleiben will, muss Wolfsburg punkten um in der Tabelle nicht aus den internationalen Plätzen zu rutschen.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie des 13. Spieltags heute um 15.30 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga.

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Vranckx, Arnold, Paulo Otavio - Lukebakio, L. Nmecha - Weghorst

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Exklusiv wird VfL Wolfsburg vs. BVB heute von Sky im Pay-TV und im Livestream übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 3 seht Ihr das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung mit dem Kommentar von Kai Dittmann beginnt um 15.25 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr die Partie zudem in der Konferenz.

Mit der Sky-Go-App oder dem Sky Ticket könnt Ihr das Spiel auch im Livestream verfolgen, beispielsweise auf dem Tablet oder dem Smartphone.

