Am 12. Spieltag ist Derbyzeit in der Hauptstadt, die Hertha BSC trifft auf Union Berlin. SPOX tickert die Begegnung live.

In der Bundesliga empfängt am 12. Spieltag Union Berlin Hertha BSC im Stadion An der Alten Försterei. Hier könnt Ihr die Begegnung heute im Liveticker verfolgen.

Union Berlin vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Die Eisernen befinden sich aktuell mitten im Kampf um die internationalen Ränge, die Hertha hingegen ist nur drei Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Das könnte sich heute allerdings schnell ändern, mit einem Sieg könnte die Alte Dame den Abstand zum Rivalen schon auf einen Punkt verkürzen.

Vor Beginn: Los geht es heute um 18.30 Uhr, gespielt wird An der Alten Försterei.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Stadtderbys zwischen Union Berlin und Hertha BSC.

Union Berlin vs. Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Union: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse

Union Berlin vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie alle weiteren Samstagsspiele auch, wird die Begegnung zwischen der Union und Hertha BSC heute exklusiv in voller Länge bei Sky übertragen. Dort könnt Ihr ab 17.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD zur Vorberichterstattung einschalten. Kommentiert wird das Spektakel von Wolff Fuss.

Das Ganze könnt Ihr mit einem Abonnement natürlich auch im Livestream via SkyGo verfolgen oder alternativ über SkyTicket.

