Im Topspiel des zwölften Spieltags treffen Union Berlin und Hertha BSC im Berlin-Derby aufeinander. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum insgesamt neunten Mal stehen sich die zwei Mannschaften aus Deutschlands Hauptstadt Union Berlin und Hertha BSC gegenüber. Aus den acht vergangenen Begegnungen (je vier in der 1. und 2. Bundesliga) konnten die Eisernen erst eines für sich entscheiden, dreimal teilte man sich die Punkte und ganze viermal ging die Alte Dame als Sieger vom Platz.

Ein, im Vergleich zur Historie verändertes Bild, gibt die aktuelle Tabelle ab: Während sich Union voll im Rennen um die internationalen Plätze befindet, ist die Hertha mal wieder im unteren Tabellendrittel aufzufinden. Nach der überzeugenden Vorstellung gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag, müssen sich die Fans der Blauen allerdings nicht verstecken.

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12. Spieltag

12. Spieltag Datum: Samstag, 20. November

Samstag, 20. November Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Stadion an der Alten Försterei in Berlin

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Seit dieser Bundesliga-Saison gibt es eigentlich nur noch zwei große Player im Übertragungsgeschäft: den Streamingdienst DAZN und den Pay-TV-Sender Sky. Wer von beiden für das heutige Topspiel verantwortlich ist, erfahrt Ihr jetzt.

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Fernsehen

Grob gesagt wurden die Spiele der höchsten Spielklasse im deutschen Fußball folgendermaßen verteilt: Während sich DAZN alle Partien an den Tagen Freitag und Sonntag gesichert hat, übernimmt Sky alle weiteren Spiele am Samstag. Die Begegnung Union Berlin gegen Hertha BSC wird also exklusiv und ausschließlich bei Sky zu sehen sein.

Die zwei Kanäle Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD übertragen das Match gleichzeitig. Welchen von beiden Sendern Ihr also wählt, spielt keine Rolle. Der Übertragungsbeginn wurde auf 17.30 Uhr, damit zirka eine Stunde vor Spielbeginn festgelegt. Durch die Partie führen wird Kommentator Wolff Fuss.

Um Zugang zu den beiden Sendern zu bekommen, wird ein entsprechendes Abonnement vorausgesetzt. Die günstigste Variante ist derzeit das Bundesliga-Paket: Für 27€ pro Monat könnt Ihr alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live sehen. Das Angebot ist nur in Kombination mit dem Sky Q-Receiver und im Jahresabo erhältlich. Für einen Aufpreis von 5,50€ könnt Ihr zudem alle Sessions der Formel 1, alle Spiele der Premiere League und des DFB-Pokals sowie vieles mehr genießen. Hier könnt Ihr das Abo abschließen, das am Besten zu Euch passt.

© getty Topscorer Taiwo Awoniyi: Mit sieben Toren aus elf Pflichtspielen ist der Nigerianer die Überraschung der Saison.

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Mit demselben Abonnement bekommt Ihr übrigens auch Zugriff auf die verschiedenen Livestreams. Dafür müsst Ihr Euch nur die App SkyGo herunterladen und schon geht's los - ganze ohne Aufpreis.

Wer allerdings nicht direkt ein Jahresabo abschließen will oder auf den Sky Q-Receiver verzichten kann, der ist mit dem SkyTicket am Besten beraten. 29,99€ kostet das sogenannte Supersport-Ticket; mit enthalten sind alle oben beschriebenen Inhalte des Sport-Pakets. Der klare Vorteil hier: Ihr habt die Möglichkeit jeden Monat zu kündigen.

Noch günstiger kommt Ihr weg, wenn Ihr Euch allerdings wieder für ein Jahresabo entscheidet. In dem Fall berechnet Euch Sky nur 24,99€ pro Monat. Den günstigsten Preis von monatlichen 15€ können Studierende beziehen, die an einer anerkannten Hochschule oder Universität eingeschrieben sind. In jedem Fall ist es außerdem möglich die Inhalte auf zwei Geräten zur selben Zeit zu konsumieren.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Wer das heutige Berlin-Derby nicht live sehen kann, dem sei unser Liveticker ans Herz gelegt. Tore, Großchancen, Karten oder auch strittige Szenen - dank Updates im Minutentakt wird Euch mit Sicherheit nichts entgehen. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. Hertha BSC

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Haraguchi, Prömel- Becker, Awoniyi

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Haraguchi, Prömel- Becker, Awoniyi Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, S. Serdar, M. Richter, Darida, Mittelstädt - Jovetic

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 12. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 12 9 1 2 41:13 28 28 2 Borussia Dortmund 11 8 0 3 28:17 11 24 3 SC Freiburg 11 6 4 1 18:9 9 22 4 VfL Wolfsburg 11 6 1 4 12:12 0 19 5 RB Leipzig 11 5 3 3 23:11 12 18 6 Bayer Leverkusen 11 5 3 3 24:17 7 18 7 1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15:11 4 17 8 1. FC Union Berlin 11 4 5 2 17:17 0 17 9 Bor. Mönchengladbach 11 4 3 4 13:14 -1 15 10 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 19:17 2 14 11 1. FC Köln 11 3 5 3 17:20 -3 14 12 VfL Bochum 11 4 1 6 10:18 -8 13 13 Hertha BSC 11 4 1 6 12:24 -12 13 14 Eintracht Frankfurt 11 2 6 3 12:16 -4 12 15 FC Augsburg 12 3 3 6 11:21 -10 12 16 VfB Stuttgart 11 2 4 5 15:20 -5 10 17 Arminia Bielefeld 11 1 5 5 7:16 -9 8 18 SpVgg Greuther Fürth 11 0 1 10 8:29 -21 1

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des 12. Spieltags im Überblick