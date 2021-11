Thesen nach 3:1 des BVB in Wolfsburg: Emre Can muss den Worten Taten folgen lassen

Erling Haalands überraschend frühe Rückkehr auf den Platz stellt BVB-Trainer Marco Rose auch eine nicht ganz unkomplizierte Aufgabe. Emre Can muss auch gegen Bayern München vorangehen und der BVB hat nur wenige Rezepte, Angriffe von Rechts anzuwehren. Drei Thesen zum 3:1-Sieg des BVB gegen Wolfsburg am 13. Spieltag der Bundesliga.

1. Rose muss sich für Malen eine neue Rolle einfallen lassen

Donyell Malen ist beim BVB angekommen. Darauf deuten zuletzt gesteigerte Leistungen inklusive der starken zweiten Hälfte des 22-Jährigen in Wolfsburg hin. Der Treffer zum so wichtigen zwischenzeitlichen 2:1 in der VW-Arena war das dritte Malen-Tor in den vergangenen drei Spielen.

Doch trotz guter Leistung musste der Niederländer das Feld bereits nach 72 Minuten räumen, schließlich feierte ein gewisser Erling Haaland sein Comeback. Ein Hinweis auf das Problem, vor dem Marco Rose bei Haalands Rückkehr in die Startelf stehen wird: Er muss eine neue Position für Malen finden.

Im Sturmzentrum ist Haaland gesetzt, dort wird Malen nicht bleiben können. Auch wenn er auf seiner Lieblingsosition endlich zu guter Form fand. Geholt wurde der Niederländer als Ersatz von Jadon Sancho, doch auf den Flügeln konnte er nicht überzeugen.

Was bleibt? Eine Möglichkeit, die auch in Roses Gedanken eine Rolle spielen dürfte: Die Doppelspitze Haaland/Malen. Der Norweger würde dabei als Stoßstürmer agieren, der quirlige Malen um ihn herum in einer Art Thomas-Müller-Rolle. Ähnliches spielte Malen unter PSV-Trainer Roger Schmidt mit Eran Zahavi als kongenialem Partner.

BVB-Noten: Tragischer Held von Lissabon zeigt Trotzreaktion © getty 1/16 Borussia Dortmund hat beim Comeback von Erling Haaland den VfL Wolfsburg mit 3:1 besiegt und dabei das Spiel nach frühem Rückstand gedreht. Haaland war dabei sofort wieder Haaland, ein zuletzt Gescholtener gab den Chef. Die Bewertungen undEinzelkritiken. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Beim Gegentor machtlos. Leistete sich in Hälfte eins nach einer Wolfsburger Ecke eine kleinere Unsicherheit, ansonsten souverän. Rettete kurz vor Haalands Treffer die Führung. Note: 3. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Von Beginn an die meisten Ballberührungen aller Akteure, am Ende 91. In der Anfangsphase mit einigen offensiven Akzenten, mit zunehmender Spieldauer allerdings vermehrt defensiv orientiert. Note: 3,5. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Wacklige Anfangsphase, als ihm Weghorst vor dem 0:1 entwischt und sich in der 17. Minute erneut in seinem Rücken wegschleicht. Anschließend ruhiger und sicherer. Blockt Waldschmidts Schuss und verhindert das 2:2 (67.). Note: 3,5. © imago 5/16 MATS HUMMELS: Unauffällig, souverän, ballsicher. Gute Leistung ohne Glanzlichter. Note: 3 © getty 6/16 NICO SCHULZ: Als linkes Glied der Viererkette defensiv wieder mit Unsicherheiten. Offensiv immerhin mit einem Pfostenschuss. Dennoch sinnbildlich: Das Laufduell mit Lacroix (29.), bei dem er sich die Kugel vorlegt und den Ball danach verliert. Note: 4,5. © getty 7/16 MAHMOUD DAHOUD: Gemeinsam mit Can auf der Doppelsechs aufgeboten. Startete mit einer guten Chance (12.), wurde danach aber offensiv zunehmend unscheinbarer. Defensiv stabil. Note: 3,5. © getty 8/16 EMRE CAN: Meldete sich nach dem Sportin-Desaster stark zurück. Robust in den Zweikämpfen, immer wieder mit Balleroberungen. Versenkte den Elfmeter sicher. Fungierte als Antreiber, baute zudem einige Kabinettstückchen ein. Leader auf dem Platz. Note: 2. © getty 9/16 JULIAN BRANDT: Zunächst offensiv wie defensiv überhaupt nicht auf dem Feld, 15 (!) Ballverluste in Hälfte eins. Immerhin mit gutem Pass auf Reus, bevor der den Elfer rausholt. In Halbzeit zwei verbessert und mit starkem Assist für Haaland. Note: 3,5. © getty 10/16 MARCO REUS: Als Zehner auf seiner Lieblingsposition. Dort sehr emsig und mit mehreren guten Abschlüssen. Holte den Elfer zum 1:0 raus, bereitete das 2:1 vor und hatte auch beim 3:1 die Füße im Spiel. Eine gute Antwort auf zuletzt blasse Spiele. Note: 2. © getty 11/16 MARIUS WOLF: Offensiv kaum wahrnehmbar, defensiv nicht immer sicher. Zur Auswechslung (62.) mit den zweitwenigsten Ballkontakten (27) nach Kobel. Hätte früher runter gemusst. Note: 4,5 © getty 12/16 DONYELL MALEN: Zunächst bemüht, aber wenig gefährlich. Erst mit Beginn der zweiten Hälfte im Spiel, dann aber richtig. Nach sehenswertem Tor (drittes in Folge) zum 2:1 (57.) in der 72. Minute durch Haaland ersetzt. Note: 2,5 © imago 13/16 ANSGAR KNAUFF: In der 62. Minute eingewechselt, danach wenig in Erscheinung getreten. Note: 3,5. © getty 14/16 ERLING HAALAND: Feierte in der 72. Minute sein Comeback und war Sekunden später mit einem Abschluss direkt wieder mittendrin. Erzielte auf unnachahmliche Art das 3:1. Keine Bewertung. © getty 15/16 AXEL WITSEL: Kam in der 84. Minute. Keine Bewertung. © getty 16/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Betrat ebenfalls erst nach 84 Minuten das Feld. Keine Bewertung.

Weicht Rose von seinem bevorzugten System ab?

Neben dem Vorteil, beide formstarken Stürmer auf dem Feld zu haben, dürfte eine Doppelspitze in einem 4-4-2 charmant sein, weil so die aktuelle Problemzone Flügel wegfallen würde. Hier fehlen den Dortmundern schlicht die richtigen Spieler.

Julian Brandt und Marco Reus fühlen sich auf außen sichtlich unwohl, Marius Wolf ist zwar bemüht, genügt aber zumeist nicht den hohen Ansprüchen beim BVB. Mit Hazard (aktuell Corona) steht nur ein echter Flügelspieler mit ausreichend Qualität im Kader.

Ob der Coach allerdings von seiner zuletzt bewährten 4-2-3-1-Grundordnung abweichen will, bleibt fraglich. So oder so: Für Malen muss eine neue Aufgabe her.

2. Die linke Seite ist die größte BVB-Problemzone

Nico Schulz und Julian Brandt. So stellte Marco Rose in Wolfsburg seine linke Seite auf. Heraus kam wenig, sehr wenig.

Während Schulz defensiv erneut wacklig wirkte und offensiv so gut wie gar nicht in Erscheinung trat, tauchte Brandt lange Zeit vollständig unter. Zusammengenommen leistete sich das Duo 33 Ballverluste. Hätte Brandt nicht das 3:1 durch Haaland stark vorbereitet, man hätte von einer Nicht-Leistung der beiden ehemaligen deutschen Nationalspieler sprechen können. Der BVB hatte defensiv kaum Rezepte, sich gegen Angriffe von rechts zu wehren.

Gegen die Wolfsburger mag das gereicht haben. Gegen den kommenden Gegner, den FC Bayern, dürfte das anders werden. In Nagelsmann asymmetrischem Spielsystem agiert seit Wochen Kingsley Coman auf der rechten Schiene. Außerdem kommt noch Thomas Müller vorzugsweise über rechts - und von hinten macht auch Leon Goretzka Dampf.

Für die Dortmunder gilt also: Sie müssen die linke Seite dichtkriegen.

Mithelfen könnte dabei Raphael Guerreiro. Der Portugiese verletzte sich zwar zuletzt beim Aufwärmen gegen Sporting Lissabon, war allerdings gegen den VfL Wolfsburg bereits eine Option. Wird er wie erwartet bis Samstag fit, dürfte er hinten links gesetzt sein.

Und offensiv? Da muss sich Rose etwas ausdenken. Eventuell kehrt Thorgan Hazard aus seiner Quarantäne zurück, er beackert den Flügel vor allem defensiv deutlich besser als Brandt. Der junge Ansgar Knauff hingegen dürfte keine Option sein, für ihn kommt ein solches Spiel auf allerhöchstem Niveau noch zu früh.

BVB-Rekordbundesligaspieler: Hummels knackt magische Marke © getty 1/11 Mats Hummels hat am Samstag beim Spiel des BVB gegen den VfL Wolfsburg eine magische Marke in puncto Bundesligaspiele für die Schwarz-Gelben geknackt. Allerdings liegen noch fünf BVB-Legenden vor ihm. Das Ranking. © getty 2/11 PLATZ 10: MARCEL SCHMELZER - 258 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 3/11 PLATZ 9: LUKASZ PISZCZEK - 264 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 4/11 PLATZ 8: SEBASTIAN KEHL - 274 Bundesliga-Spiele für den BVB © imago 5/11 PLATZ 7: GÜNTER KUTOWSKI - 287 Bundesliga-Spiele für den BVB © imago images 6/11 PLATZ 6: MATS HUMMELS - 300 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 7/11 PLATZ 5: LARS RICKEN - 302 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 8/11 PLATZ 4: STEFAN REUTER - 307 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 9/11 PLATZ 3: LEONARDO DEDE - 322 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 10/11 PLATZ 2: ROMAN WEIDENFELLER - 349 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 11/11 PLATZ 1: MICHAEL ZORC - 462 Bundesliga-Spiele für den BVB

3. Can muss auch in einem wichtigen Spiel vorangehen

Es waren erst wenige Sekunden in der VW-Arena gespielt, da zeigte der zuletzt viel kritisierte Emre Can schon, was eigentlich in ihm steckt. In einem robust geführten Zweikampf holte sich der als Sechser aufgebotene Nationalspieler den Ball und leitete den ersten gefährlichen Angriff der Dortmunder ein, nur um sich wenig später am eigenen Sechzehner wieder in einen Zweikampf zu werfen.

Szenen wie diese gab es in der Folge mehrfach, immer wieder ging Can als Leader voran und hatte so großen Anteil daran, dass der BVB weder nach dem frühen 0:1 einknickte, noch sich in einer hektischen Phase nach dem 2:1 inklusive Großchance für Wolfsburgs Waldschmidt entscheidend aus der Ruhe bringen ließ.

Fast müßig zu erwähnen, dass Can, der seiner Mannschaft beim 1:3 in Lissabon durch seinen - wenngleich höchst diskutablen - Platzverweis einen Bärendienst erwies, auch seinen Anteil daran hatte, dass die Dortmunder überhaupt erst in Führung gingen. Per souveränem Strafstoß erzielte er das zwischenzeitliche 1:1. Herausgeholt hatte den Elfmeter indes der zweite BVB-Leader an diesem Abend: Marco Reus. Während Can hinten den Laden zusammenhielt, ackerte Reus auf der anderen Spielfeldhäfte - ebenfalls mit Erfolg.

Vor allem Can aber ist es, der nächste Woche beim Spitzenspiel gegen Bayern München beweisen muss, dass er auch in wichtigen Spielen der wichtige Führungsspieler für den BVB sein kann. "Uns muss allen bewusst sein, wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir so nahe wie möglich an Bayern dran sein wollen oder sogar vor ihnen stehen wollen, wenn wir gegen sie spielen. Die Woche müssen wir hart arbeiten", forderte er nach dem 2:1 in Wolfsburg bei Sky. Den Worten muss er Taten folgen lassen.

