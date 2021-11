Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 11. Spieltag der Bundesliga startet am Freitagabend mit der Partie Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der nun mittlerweile 11. Spieltag der Bundesliga wirft seine Schatten voraus und zum Startschuss in diese Runde gibt es am Freitagabend um 20:30 Uhr das Duell zwischen zwei Teams, die sich in den letzten Wochen stark verbessert gezeigt haben. Die Rede ist in diesem Fall vom FSV Mainz 05 und der Borussia aus Mönchengladbach.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Datum: 5.11.2021

5.11.2021 Uhrzeit: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Spielort: Mainz, OPEL-Arena

Mainz, OPEL-Arena Wettbewerb: Bundesliga, 11. Spieltag

Bundesliga, 11. Spieltag Übertragung: DAZN

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Duell der beiden Mannschaften heute live und in voller Länge schauen möchte, kann dies nur mit DAZN tun. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse - deshalb auch Mainz vs. Gladbach im Livestream.

Zusätzlich zu den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr Spiele der Ligue 1, Serie A, Primera Division und den Großteil der Champions League bei DAZN.

Doch auch zahlreiche andere Sportarten könnt Ihr mit einem DAZN-Abonnement verfolgen. Darunter die US-Sportarten (NBA, NFL, MLB), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, UFC, Boxen, Wrestling, Rugby und noch mehr.

Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Das Abo ist außerdem monatlich kündbar.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, können heute trotzdem live mit dabei sein. SPOX bietet die Begegnung nämlich im Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zur Partie Mainz vs. Gladbach.

Bundesliga, Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Formcheck der beiden Teams

Die aktuelle Verfassung der Mainzer kann sich in jedem Fall sehen lassen. Im letzten Heimspiel gab es einen 4:1-Sieg gegen den FC Augsburg. Auf das gute Spiel gegen den FCA wurde dann am vergangenen Wochenende aufgebaut. Mit 2:1 setzten sich die Mainzer auch gegen die Arminia aus Bielefeld durch. Unter der Woche zogen die 05er auch noch in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Mit 3:2 gewannen die 05er gegen Arminia Bielefeld.

Gladbach hängt in der Liga dagegen den Erwartungen zurück. Zuletzt setzten sich die Mannen von Trainer Adi Hütter knapp mit 2:1 gegen Bochum und schoben sich auf Rang 10. Nur wenige Tage zuvor spielte man sich im DFB-Pokal in einen Rausch gegen den FC Bayern beim 5:0-Heimsieg. Sollten die Fohlen die Partie gewinnen, würden sie sich auf Tabellenplatz fünf nach vorne schieben und damit Mainz überholen.

© getty Breel Embolo steht bislang bei einem Tor in dieser Bundesligasaison.

Bundesliga, Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Mainz: Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Kohr, Aaron - Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt - Trainer: Svensson

Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Kohr, Aaron - Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt - Trainer: Svensson Voraussichtliche Aufstellung von Gladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Kone - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo - Trainer: Hütter

Bundesliga: Tabelle vor dem 11. Spieltag