BVB vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Der 14. Spieltag der Bundesliga hält am kommenden Wochenende das heißersehnte Spitzenduell bereit: Der BVB empfängt den FC Bayern München. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FCB live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen werden könnt.

BVB gegen den FC Bayern München: In der Bundesliga kommt es am nächsten Wochenende zu einem echten Leckerbissen. Um genauer zu sein: Das Top-Duell des deutschen Oberhauses steigt am Samstag, den 4. Dezember, los geht es um 18.30 Uhr.

Schauplatz ist der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund, wo sich die beiden Mannschaften im Rahmen der Bundesliga seit dem 7. November 2020 nicht mehr gegenüberstanden. Allerdings: Am 17. August wurde im Stadion der Schwarz-Gelben der DFL Supercup zwischen Pokalsieger und Meister ausgetragen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewann 3:1.

Auch darüber hinaus kann der FCB auf eine inzwischen lange Siegesserie gegen den ärgsten Rivalen um den Kampf der deutschen Meisterschaft zurückblicken.

Wettbewerbsübergreifend gingen die letzten sechs Begegnungen allesamt an die Münchner. Der letzte BVB-Erfolg liegt über zwei Jahre zurück: 2:0 im Supercup Anfang August 2019. In der Bundesliga jubelten die Westfalen zuletzt sogar vor rund drei Jahren zuletzt (3:2 am 10. November 2018).

Im folgenden Artikel bekommt Ihr alle Informationen mit an die Hand, wie Ihr die 90 Minuten zwischen dem BVB und dem FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Der BVB und der FC Bayern duellierten sich zuletzt im August 2021.

BVB vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga live im TV und Livestream

Sky und DAZN teilen sich die Übertragung der Bundesliga auf, wobei bei dem Streamingdienst seit dieser Saison noch mehr Rechte an der Live-Ausstrahlung liegen als in der vergangenen Spielzeit.

Einfach merken lässt sich: DAZN geht immer freitags und sonntags zur Bundesliga auf Sendung, samstags überträgt dafür stets Sky. Will heißen: Auch das Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München bekommt Ihr am Wochenende live bei Sky zu sehen.

Via Livestream könnt Ihr das Geschehen dann auch verfolgen. Zur Verfügung stehen Euch hierfür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 beginnt um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anstoß und unmittelbar nach dem Ende der Nachmittagsspiele.

BVB vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

SPOX wird eine umfassende Nachberichterstattung zu Dortmund gegen Bayern liefern, begleitet das Aufeinandertreffen schriftlich allerdings genauso auch live. Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann sich auch ganz einfach hier in den Liveticker reinklicken, um nichts zu verpassen.

BVB vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München

Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 4. Dezember 2021

4. Dezember 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 14. Spieltag