BVB: Jürgen Kohler sieht "Alibi-Schutzbehauptung" in Systemkritik von Marco Reus

Der Frustfaktor bei Borussia Dortmund war nach einer gebrauchten Woche besonders hoch. BVB-Kapitän Marco Reus verschaffte sich mit seiner Systemkritik Luft und sorgte damit für Unruhe. Für den Ex-Dortmunder Jürgen Kohler ist der Ärger nachvollziehbar. Er nimmt jedoch auch die Spieler in die Pflicht.

"Die Systemfrage ist für mich total überbewertet, weil am Ende des Tages die Spieler den Unterschied ausmachen. An dem Tag war Leipzig einfach galliger und giftiger. Da müssen sich die Spieler hinterfragen und nicht das System hinterfragen. Das ist das Entscheidende", sagte Kohler im Gespräch mit SPOX und Goal.

Im heutigen Fußball gebe es zwischen den verschiedenen Grundordnungen fließende Übergänge, ergänzte Kohler: "Das geht so schnell, das müssen die Spieler einfach auch können. Die Systemfrage ist für mich immer eine Alibi-Schutzbehauptung. Damit kann ich wenig anfangen."

BVB-Kapitän Reus hatte die Gründe für die 1:2-Niederlage bei RB Leipzig vor allem in der taktischen Ausrichtung gesehen. "Die erste Halbzeit konnte man komplett vergessen. Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt. Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind als in der Fünferkette. Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen", betonte Reus bei Sky.

Für Kohler spielten bei den Worten unmittelbar nach dem Abpfiff "auch ein paar Emotionen mit rein". Der 56-Jährige erklärte: "Das ist auch verständlich. Leipzig hat das Spiel als Meilenstein deklariert, die Wahrheit ist: Für dieses Spiel gab es drei Punkte und Leipzig ist immer noch hinter Borussia Dortmund."

Noten: Drei Fünfer für den BVB - Leipziger Youngster bärenstark © getty 1/31 RB Leipzig hat im Abendspiel des 11. Spieltags den BVB verdient mit 2:1 besiegt und somit wieder Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga hergestellt. Die Noten und Einzelkritiken beider Mannschaften. © imago images 2/31 RB LEIPZIG - PETER GULACSI: Kaum gefordert, außer beim Gegentreffer. Dabei chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/31 NORDI MUKIELE: Wirkte sowohl als rechtes Glied der Dreierkette, als auch als Rechtsverteidiger wacklig und müde. Leistete sich 23 (!) Ballverluste. Note: 4,5. © getty 4/31 MOHAMED SIMAKAN: Hatte viele Ballgewinne, war zudem mit über 95 Prozent Passgenauigkeit Ruhepol der RB-Defensive. Allerdings: Kein optimales Stellungsspiel vor dem Gegentreffer. Note: 2. © imago images 5/31 JOSKO GVARDIOL: Ganz starkes Spiel des 19-Jährigen. Seine Aktionen wirkten zwar mitunter etwas wild, dennoch beinahe fehlerfrei. Meiste Ballkontakte bei RB, zudem sehenswerte Vorarbeit zum 1:0. Note: 1,5. © imago images 6/31 TYLER ADAMS: Agierte als unauffäliger Stabilisator im RB-Mittelfeld. Führte dort viele Zweikämpfe, schaltete sich aber so gut wie nie in die Offensive ein. Note: 3. © getty 7/31 AMADOU HAIDARA: Zuerst neben Adams als Sechser, später als Achter im Einsatz. Durchweg unauffällig, aber stabil. Lediglich gegen Ende der ersten Hälfte mit zarten Offensivbemühungen. Note: 3,5. © getty 8/31 BENJAMIN HENRICHS: Auch wegen ihm ging bei RB so viel über rechts. Immer wieder mit offensiven Akzenten und starken Balleroberungen, auch vor Nkunkus Großchance (13.). Defensiv wenig gefordert. Note: 2,5. © imago images 9/31 ANGELINO: Brachte viele Flanken, allerdings ohne dabei unbedingt mit Effizienz zu glänzen. Defensiv solide und mit viel Einsatz. Note: 3. © getty 10/31 CHRISTOPHER NKUNKU: Bester Mann auf dem Platz, aber trotz Tor und Vorlage nicht immer konsequent. Hätte früher für das 1:0 und bei seinem Pfostenschuss (63.) früher für das 2:1 sorgen müssen. Starke Vorarbeit beim 2:1. Note: 1,5. © imago images 11/31 DOMINIK SZOBOSZLAI: Stets bemüht, in den entscheidenden Momenten aber zu unkonzentriert. An wenigen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt, dafür kämpferisch in der Defensive. Note: 2,5. © getty 12/31 YUSSUF POULSEN: Gewohnt fleißig, vor allem gegen den Ball. Exemplarisch: Seine Grätsche in der eigenen Hälfte während der ersten Hälfte. Offensiv vor seinem Tor kaum in Erscheinung getreten, direkt danach ausgewechselt (69.). Note: 2,5. © getty 13/31 EMIL FORSBERG: In der 59. Minute eingewechselt, direkt mittendrin und an der Entstehung des 2:1 beteiligt. Note: 2,5. © getty 14/31 ANDRE SILVA: In der 69. Minute eingewechselt, anschließend offensiv wenig in Erscheinung getreten. Bei besserer Ballannahme nach Flanke Nkunku wäre eine Großchance drin gewesen. Note: 3,5. © imago images 15/31 DANI OLMO: In der 84. Minute eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/31 KONRAD LAIMER: Ebenfalls erst in der 84. Minute gekommen. Keine Bewertung. © getty 17/31 BVB - GREGOR KOBEL: Machte sich sehr gut breit gegen Nkunku bei dessen Großchance in der 12. Minute, hielt seine Mannschaft im Spiel und zeigte, dass es in der Bundesliga mehr als einen richtig guten Keeper gibt. Keine Chance bei den Gegentoren. Note: 2. © imago images 18/31 MARIN PONGRACIC: Hob das Abseits auf vorm 0:1, man merkte die fehlende Abstimmung in der Not-Dreierkette des BVB an. Kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe, verlor neun Bälle. 67 Prozent Passquote. Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5. © imago images 19/31 MATS HUMMELS: Spielte die meisten Pässe seiner Mannschaft, dass es nur 58 waren, sagt viel über das Dortmunder Spiel aus. Noch der sicherste BVB-Innenverteidiger. Note: 3,5. © imago images 20/31 MANUEL AKANJI: Lief beim 0:1 nicht richtig mit zurück, fing aber insgesamt die meisten Bälle seiner Mannschaft ab und bemühte sich auch ums Aufbauspiel. Note: 4. © imago images 21/31 THOMAS MEUNIER: Kam von ihm sehr lange sehr wenig bis nichts, bereitete er mit einem sehr gut getimten Pass auf Reus das 1:1 vor. Ließ sich dann vorm 1:2 abkochen. Note: 4. © imago images 22/31 AXEL WITSEL: Verlor den Gegenpressingmoment vor Nkunkus erster großer Chance, aber mühte sich im Gegensatz zu einigen Kollegen zumindest, dem Leipziger Druck standzuhalten. Sah aber beim 1:2 schlecht aus. Note: 4. © imago images 23/31 THORGAN HAZARD: Der Offensivmann musste wegen der vielen BVB-Verletzten den Not-Schienenspieler im 3-4-3 geben - und machte das sogar ganz okay. Rückte in der zweiten Halbzeit als linkes Glied in die Viererkette - und war mit am 1:2 schuld. Note: 4,5. © imago images 24/31 JUDE BELLINGHAM: Insgesamt unglückliche, weil sehr unauffällige Vorstellung des Mittelfeldspielers. Immerhin suchte er die Zweikämpfe - und gewann 67 Prozent davon. Note: 4. © imago images 25/31 JULIAN BRANDT: Nachdem er zuletzt starke Leistungen als Achter zeigte, kam er in Leipzig überhaupt nicht zurecht. Hatte dem Leipziger Pressing nichts entgegenzusetzen, sorgte selbst aber auch nicht für Torgefahr. Note: 5. © imago images 26/31 DONYELL MALEN: Kam genauso wenig im Spiel an wie bislang in der Bundesliga. Nach vorne ging beim Stürmer so gut wie gar nichts, klärte immerhin in der zweiten Halbzeit mal zur Ecke. Note: 5. © imago images 27/31 MARCO REUS: Zeigte seinen Laufweg vor dem 1:1 genauso an, wie er ihn schließlich vollzog. Sehr selten am Ball, lange gut aufgehoben bei den Leipzigern, doch sein Treffer war eben auch richtig gut. Note: 4. © imago images 28/31 ANSGAR KNAUFF: Ersetzte nach der Pause Pongracic, war selten am Ball, sorgte aber mit ein paar Flankenläufen für ein bisschen Aktivität in der BVB-Offensive. Note: 4,5. © imago images 29/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam in der 71. Minute für Donyell Malen, konnte auch nicht mehr ausrichten als der. Keine Bewertung. © imago images 30/31 REINIER: Kam in der Schlussphase für Brandt. Keine Bewertung. © imago images 31/31 DAN-AXEL ZAGADOU: Der lange verletzte Innenverteidiger kam in den letzten Minuten und feierte sein Comeback, um vor dem Leipziger Tor noch als kopfballstarker Spieler in Erscheinung zu treten. War aber nicht der Fall. Keine Bewertung.

BVB-Unruhe: "Keine einfache Situation" mit Rose und Terzic

Dennoch herrscht seit Reus' Worten Unruhe beim BVB, zumal der Nationalspieler mit seiner Kritik auch in Richtung Trainer Marco Rose zielte. Der Chefcoach versuchte öffentlich zu beschwichtigen: "Es ist keine Frage des Systems. Die Diskussion erübrigt sich."

Laut Sportchef Michael Zorc ist der Konflikt mittlerweile beigelegt. "Beide haben miteinander gesprochen", sagte Zorc bei Sport1. "Alles ist völlig okay."

Doch die Situation ist verzwickt. Denn in der ersten holprigen Phase der Saison fällt plötzlich wieder der Name Edin Terzic, der im Vorjahr für den Pokalsieg mit dem BVB gefeiert wurde und seinen Platz im Sommer für Rose räumte. Terzic ist als Technischer Direktor weiterhin für den Klub tätig. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete ihn als "einen Schattenmann", der "jederzeit wieder übernehmen" könnte.

"Dieses Unterschwellige, ob man das will oder nicht, ist latent immer da. Das können sie auch nicht wegdiskutieren", sagte Kohler zu SPOX und Goal. "Auch das ist keine Entschuldigung für mich. Das sind Profis und die müssen mit den Gegebenheiten fertig werden." Dennoch sei das "keine einfache Situation" mit Terzic, fügte Kohler an: "Ob er das will oder nicht, er ist trotzdem da vor Ort. Da geistern dann manchmal ein paar seltsame Gedanken durch die Birne."

© getty Marco Rose (l.) übernahm im Sommer für Edin Terzic beim BVB.

BVB: Ohne Haaland fehlt "ein wesentlicher Teil im Spiel"

Trotz der jüngsten Rückschläge in der Liga und in der Champions League mit den Niederlagen gegen Ajax Amsterdam sieht Kohler den BVB, mit dem er 1997 die Champions League gewann und zweimal Meister wurde, noch im Soll: "Bislang ist die Saison ergebnistechnisch noch in Ordnung, auch wenn man jetzt gegen Leipzig verloren hat", meinte der Weltmeister von 1990 und sah die Gründe für den aktuellen Durchhänger im Fehlen von Torjäger Erling Haaland. "Die Offensivpower ist in den letzten Spielen abhanden gekommen. Da hat Haaland nicht gespielt, er ist der Unterschiedspieler für Dortmund. Fakt ist: Wenn Haaland fehlt, dann fehlt auch ein wesentlicher Anteil im Spiel nach vorne."

Neben Haaland mussten die Dortmunder in Leipzig auf acht weitere Spieler verzichten, vor allem in der Abwehr machte sich die Personalnot bemerkbar. So musste etwa Offensivspieler Thorgan Hazard zuletzt in der Dreier-, bzw. Fünferkette als Linksverteidiger aushelfen. Zudem Hat Mats Hummels seit der EM im Sommer mit hartnäckigen Patellasehnenproblemen zu kämpfen.

"Durch die Corona-Phase war es nicht leicht in Bezug auf Fitnesstraining und Athletik", sagte Kohler in Bezug auf die Dortmunder Verletzungssorgen. "Sie mussten ständig improvisieren. Das ist ein bisschen problematisch gewesen, aber das Problem haben andere Vereine auch, deshalb würde ich das nicht als Entschuldigung gelten lassen."

BVB: Die kommenden Spiele