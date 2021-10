Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln am 8. Spieltag der Bundesliga heute live im TV und Livestream? Alle Informationen zur Übertragung des Spiels findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff und Stadion

Das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln am 8. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Freitag, dem 15. Oktober, um 20.30 Uhr angepfiffen. Das Spiel findet in der PreZero-Arena in Sinsheim statt, in der etwa 15.000 Zuschauer erlaubt sind.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG: Baumann - Kaderabek, C. Richards, Vogt, Raum - Geiger, Samassekou - Baumgartner, Kramaric, Adamyan - Bebou

Baumann - Kaderabek, C. Richards, Vogt, Raum - Geiger, Samassekou - Baumgartner, Kramaric, Adamyan - Bebou Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Özcan - Thielmann, Kainz - Uth - Modeste, Andersson

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln eröffnet den 8. Spieltag der Bundesliga.

Anpfiff Heim Auswärts 15.10.

20:30 1899 Hoffenheim -:- 1. FC Köln 16.10.

15:30 Borussia Dortmund -:- 1. FSV Mainz 05 16.10.

15:30 Eintracht Frankfurt -:- Hertha BSC 16.10.

15:30 Union Berlin -:- VfL Wolfsburg 16.10.

15:30 SC Freiburg -:- RB Leipzig 16.10.

15:30 SpVgg Greuther Fürth -:- VfL Bochum 16.10.

18:30 Mönchengladbach -:- VfB Stuttgart 17.10.

15:30 Bayer Leverkusen -:- Bayern München 17.10.

17:30 FC Augsburg -:- Arminia Bielefeld

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Im Free-TV wird es heute keine Übertragung von TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln geben. Wer zeigt / überträgt das Spiel also?

DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge, beginnend mit der Vorberichterstattung um 19.30 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch. Das "Netflix des Sports" zeigt seit dieser Saison alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag. Samstags seht Ihr dort alle Highlights der Bundesliga.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

© getty Anthony Modeste war bisher der erfolgreichste Torjäger mit vier Treffern.

Bundesliga: Die Tabelle am 8. Spieltag

Der 1. FC Köln könnte mit einem Sieg gegen TSG Hoffenheim zumindest zwischenzeitig mit dem BVB auf dem dritten Tabellenplatz gleichziehen.