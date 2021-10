RB Leipzig empfängt am 7. Spieltag in der Bundesliga den VfL Bochum. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

RB Leipzig will nach der Champions-League-Pleite am vergangenen Dienstag gegen den FC Brügge wieder auf die Siegerstraße zurück. Dafür muss der Vizemeister heute in der Bundesliga gegen den VfL Bochum bestehen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei RB Leipzig läuft es aktuell so überhaupt nicht. In der Königsklasse musste man gegen den FC Brügge die zweite Niederlage im zweiten Vorrundenspiel hinnehmen. In der Bundesliga steht man nach sechs Spieltagen nur im Mittelfeld. Auch beim Gegner aus Bochum läuft es nicht ganz so rund. Der Aufsteiger hat wie erwartet Schwierigkeiten, sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Nur ein Sieg konnte bislang eingefahren werden.

Vor Beginn: Los geht es um 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesligapartie am 7. Spieltag zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum.

RB Leipzig vs. VfL Bochum - Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen Bochum: Riemann - Bockhorn, Masovic, Bella Kotchap, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Holtmann - Polter

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das späte Samstagsspiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum zeigt heute Sky live und in voller Länge. Bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD seht Ihr bereits ab 17.30 Uhr Vorberichte zum Spiel. Wolff Fuss wird dabei als Kommentator eingesetzt.

Außerdem hat Sky das Spiel auch im Livestream im Angebot. Für diesen benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

