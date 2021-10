FSV Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der noch jungen Bundesligasaison steht der 7. Spieltag auf dem Programm. Dabei trifft Mainz 05 auf Union Berlin. Wir geben Euch alle Informationen darüber, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Bundesliga-Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen, dann trifft Mainz 05 auf Union Berlin. Mainz und Berlin sind in guter Verfassung.

Union Berlin hat unter der Woche in der Conference League mit 3:0 gegen Haifa gewonnen. In der Bundesliga haben die Eisernen erst ein Spiel verloren. Neben dem 2:1-Heimsieg gegen Gladbach und dem 1:0 gegen Bielefeld haben die Eisernen schon dreimal unentschieden gespielt. Mainz bringt es bislang auf drei Siege, bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Die drei Gegentore der 05er sind die Bestmarke in der Liga.

In der Tabelle trennt die beiden Mannschaften ein Platz und ein Punkt.

Bundesliga: Mainz 05 vs. Union Berlin - Datum, Zeit, Ort, Infos

Spiel: Borussia Dortmund gegen Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga Spieltag: 7. Spieltag - Bundesliga 21/22 Anstoß: Sonntag, 03. Oktober 2021 - 15:30 Stadion: Mewa Arena, Mainz

Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Mainz 05 vs. Union Berlin ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel dennoch, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich nämlich die Übertragungsrechte für einige Bundesliga-Spiele für drei weitere Jahre gesichert.

Die Bundesliga ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat, auch die Serie A und Primera Division gehören dazu, ebenfalls fast alle Spiele der Champions League.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich. Bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr DAZN noch bis zum 30. September erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr Mainz gegen Berlin auch im SPOX-Liveticker verfolgen, der Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Dortmund versorgt.

Hier entlang zum Liveticker LMainz 05 vs. Union Berlin.

Bundesliga: Der 7. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast Ergebnis 1. Oktober, 20:30 Uhr 1. FC Köln Spvgg Greuther Fürth 3:1 2. Oktober 15:30 Uhr Borussia Dormund FC Augsburg 2:1 2. Oktober 15:30 Uhr VFL Wolfsburg Bor. Mönchengladbach 1:3 2. Oktober 15:30 Uhr VFB Stuttgart 1899 Hoffenheim 3:1 2. Oktober 15:30 Uhr Hertha BSC SC Freiburg 1:2 2. Oktober 18:30 Uhr RB Leipzig VFL Bochum 3:0 3. Oktober, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 1. FC Union Berlin 3. Oktober, 17:30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 3. Oktober, 19:30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen

Mainz 05 vs. Union Berlin: Personal, voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Juste - Bell - Widmer - Lucoqui - Kohr - Brosinski - Boetius - Barreiro - Onisiwo - Burkardt

Zentner - Juste - Bell - Widmer - Lucoqui - Kohr - Brosinski - Boetius - Barreiro - Onisiwo - Burkardt Union Berlin: Luthe - Jaeckel - Knoche - Friedrich - Puchacz - Khedira - Trimmel - Haraguchi - Öztunali - Awoniyi - Kruse

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 7. Spieltag