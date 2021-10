FC Bayern München, News und Gerüchte - "Nichts mit Super-Bayern": Müller nach erster Saisonniederlage enttäuscht

Thomas Müller hat sich nach der ersten Saisonniederlage enttäuscht gezeigt. Trainer Julian Nagelsmann hat seine Abwehrspieler kritisiert. Bundestrainer Hansi Flick sieht Jamal Musiala auch in einer defensiveren Rolle. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick.

FC Bayern: Müller nach Niederlage enttäuscht

Der FC Bayern München hat trotz zahlreicher Großchancen mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren und somit die erste Niederlage der Saison einstecken müssen. Thomas Müller haderte anschließend mit dem kuriosen Spielverlauf.

"Wenn wir die Chancen nutzen, kann es 3:1 ausgehen oder 4:1, dann stehen wir hier und singen wieder 'Super Bayern'. So ist es jetzt nichts mit 'Super Bayern' und wir haben zuhause verloren", sagte der 32-Jährige nach der Partie und schob nach: "Das ist ein ungewohntes Gefühl."

Der Rekordmeister hatte nach dem 1:1 zum Auftakt in Gladbach sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League sowie im DFB-Pokal alle Spiele deutlich gewonnen. Müller ließ tief blicken und verriet, dass sich die Münchner "intern als auch extern ein wenig beeinflussen lassen" hätten. "Wir hatten schon das Gefühl, dass wir in diesem Flow bleiben können. Wir waren gut im Spiel und haben keine Überheblichkeit an den Tag gelegt", führte der Nationalspieler aus.

Die Partie hätte Bayern "auf keinen Fall" verlieren dürfen, betonte Müller. "Gefühlt hatten wir sehr viele Torchancen, der entscheidende Zentimeter hat gefehlt. Mit der ersten Aktion von Frankfurt kriegen wir das 1:1. Die wenigen Situationen der Frankfurter haben für zwei Tore gereicht. Wir sind bedient", sagte er.

© getty Ärgert sich über die erste Saisonpleite: Thomas Müller.

FC Bayern: Nagelsmann kritisiert Abwehrspieler

Trainer Julian Nagelsmann hat nach seiner ersten Pflichtspielniederlage als FCB-Coach seine Abwehrspieler kritisiert. Die beiden Gegentore gegen Eintracht Frankfurt seien vermeidbar gewesen.

"Wir hingen oft zu tief und machen die letzten Schritte nicht. Wir gehen gegen Kostic nicht richtig hin. Auch von Spielern, die frisch drin waren, fehlt der defensive Anschluss", sagte Nagelsmann.

Besonders Dayot Upamecano, der im vergangenen Sommer gemeinsam mit Nagelsmann aus Leipzig gekommen war, habe keinen guten Tag erwischt. "Kostic hat es Upa schwer gemacht. Er hatte schon einige gute Spiele, seitdem er hier ist. Heute war das nicht so gut", sagte der 34-Jährige.

Filip Kostic hatte die SGE kurz vor Schluss in Führung gebracht, nachdem er weder von Upamecano noch von einem anderen Münchner Verteidiger entscheidend gestört worden war. "Das ist das klassische Kostic-Tor, das er ständig schießt", ärgerte sich Nagelsmann. Auch Manuel Neuer hatte nich gut ausgesehen.

FC Bayern - Flick: Musiala kann auch als Sechser spielen

Bundestrainer Hansi Flick freut sich, bei der Nationalmannschaft auf viele flexible Spieler zurückgreifen zu können.

"Von meinen Spielern und ihren Möglichkeiten bin ich absolut überzeugt. Wir sind auf allen Positionen mehrfach gut besetzt", erklärte der 56-Jährige im Interview mit dem kicker, "und wir können manche Spieler variabel aufstellen."

Dabei nannte Flick Kai Havertz, Thomas Müller und Marco Reus und fügte an, dass auch Jamal Musiala nicht nur offensiv eingesetzt werden kann. Der 18-Jährige könne "auch als Sechser spielen".

Außerdem lobte er die jüngsten Leistungen von Leroy Sane. "Ich glaube, dass es bei ihm jetzt klick gemacht hat", sagte Flick. Nachdem der Flügelstürmer gegen Köln von den Bayern-Fans ausgepfiffen worden war, zeigt seine Formkurve steil nach oben.

"Er schwebt mit einer Leichtigkeit über den Platz, er hat physisch herausragende Fähigkeiten. Jetzt ist auch das Selbstvertrauen wieder da. Dann gelingen Aktionen, die vorher nicht gelungen sind", sagte Flick am Sonntag im SID-Interview.

Außerdem habe Sane "mittlerweile auch den Impuls, verlorene Bälle zurückholen zu wollen".

FCB-Noten: Neuzugang völlig von der Rolle - Offensivduo überzeugt trotz Pleite © imago images 1/15 Der FC Bayern hat erstmals nach 21 Jahren wieder ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verloren. Während ein Offensivduo dennoch erneut Eigenwerbung betrieb, stand ein Neuzugang völlig neben sich. Die Noten und Einzelkritiken zum FCB. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: 30 Minuten hatte er keinen Ballkontakt, ehe er beim 1:1 ohne Chance war und dann sogar den Rückstand herausragend verhinderte. Als der FCB alles nach vorne warf, fungierte er als Libero. Dann kam Kostic. Note: 3. © imago images 3/15 NIKLAS SÜLE: Erfüllte seinen Job gegen Kostic gut, was zulasten seiner Angriffsbemühungen ging. Nach toller Kombination hatte er eine Großchance, im Anschluss schaltete er sich mehr und mehr ein. 15 Minuten vor Schluss durch Sabitzer ersetzt. Note: 3. © imago images 4/15 DAYOT UPAMECANO: Gebrauchter Abend für den Ex-Leipziger: Erst verschuldete er die Ecke, dann kam er gegen Hinteregger zu spät. Gegen Kostic sah er kein Land und konnte auch beim 1:2 gegen den Serben nicht mehr eingreifen. Note: 5. © getty 5/15 LUCAS HERNANDEZ: Leistete sich anfangs gleich zwei Unachtsamkeiten, die folgenlos blieben. Danach deutlich unaufgeregter als sein rechter Nebenmann. Der Franzose gewann fast 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Sein unnachahmliches Solo nutze Lewandowski fast zur frühen Führung, auch danach brach er immer wieder auf dem Flügel durch. Defensiv jedoch hin und wieder anfällig, u.a. vor der dicken Chance von Toure. Note: 3. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Wie so oft sehr präsent, aber ungewohnt viele Fehlpässe (21). Schlug neun Flanken und spielte 101 Pässe, allerdings zweikampfschwach und auch in der Schlussphase ohne entscheidenden Einfluss. Note: 3,5. © imago images 8/15 LEON GORETZKA: Zunächst lief das Spiel weitestgehend an ihm vorbei, dann erzielte er seinen ersten Saisontreffer. Im Anschluss mit mehreren tollen Chipbällen und den meisten Abschlüssen beim Heimteam (6). Hatte auch die letzte Möglichkeit. Note: 3. © imago images 9/15 SERGE GNABRY: Viel ging zu Beginn über seine rechte Seite, beinahe Initiator eines SGE-Eigentores. Sein Pressing begünstigte das 1:0. Kurz vor der Pause muss er treffen, in der zweiten Halbzeit verzweifelte auch er an Trapp. Dennoch stark. Note: 2,5. © getty 10/15 THOMAS MÜLLER: Eine gute Möglichkeit hatte er, ansonsten zwar halbwegs ordentlich ins Kombinationsspiel integriert, ohne allerdings nachhaltig Akzente zu setzen. Kein Abschluss (aber fünf Vorlagen), schwache Passquote. Note: 4. © imago images 11/15 LEROY SANE: Sammelt erneut defensiv zahlreiche Pluspunkte, offensiv ein ums andere Mal unglücklich und zu verspielt. Starke Vorlage für Gnabry vor sowie zwei gute Chancen nach dem Seitenwechsel. Enorm engagiert und laufstark. Note: 2,5. © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Sofort mehrfach in Szene gesetzt, einmal stand er im Abseits, einmal zielte er zu hoch. Assist zum Goretzka-Treffer, nach einer knappen Stunde scheiterte er freistehend am herausragenden Trapp. Nur zwei Schüsse aufs Tor. Note: 3. © imago images 13/15 JAMAL MUSIALA (ab 70.): Ersetze Gnabry und wusste nicht mehr in Erscheinung zu treten. Nur 15 Ballkontakte, bei Chandler gut aufgehoben. Note: 3,5. © imago images 14/15 MARCEL SABITZER (ab 75.): Für seine perfekte Passquote kann sich der Österreicher wenig kaufen. Torgefahr wusste er aber auch nicht mehr zu erzeugen. Keine Bewertung. © imago images 15/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 81.): Kurz nach seiner Einwechslung erzielte die SGE den Siegtreffer. In den letzten Sekunden konnte Gegenspieler Jakic gerade noch so gegen ihn zur Ecke klären. Keine Bewertung.

