FC Bayern München, News und Gerüchte: Vermittler-Legende soll sich wegen Sane von Salihamidzic herausgedrängt fühlen

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic steht aufgrund von fehlenden Einnahmen durch Spielerverkäufe offenbar unter Druck. Robert Lewandowski wäre ein Fehlschuss beinahe teuer zu stehen gekommen. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern im Überblick.

Hier geht's zu den News und Gerüchten über den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern: Salihamidzic unter Druck?

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic steht offenbar unter Druck, weil er besonders in der jüngeren Vergangenheit kaum Einnahmen durch die Spielerverkäufe generieren konnte. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach gab Salihamidzic 268,5 Millionen Euro für Transfers aus, nahm aber nur 160 Millionen Euro an Ablösen ein. Zuletzt waren mit Javi Martinez, Jerome Boateng und David Alaba gleich drei ehemalige Leistungsträger ablösefrei gegangen. Zudem drohen mit Niklas Süle und Corentin Tolisso, deren Arbeitspapiere zum Saisonende auslaufen, weitere Verlustgeschäfte im Sommer. Verkaufskandidaten wie Michael Cuisance, Marc Roca und Bouna Sarr, die keine Rolle unter Trainer Julian Nagelsmann spielen, blieben außerdem im Verein.

Dem Bericht zufolge hätte es zumindest für die beiden Mittelfeldspieler im Sommer einen Markt gegeben. Die Ablöseforderungen von Salihamidzic bei Cuisance und Roca seien aber derart hoch ausgefallen, dass sich die interessierten Klubs schnell von dem Gedanken einer Verpflichtung verabschiedet haben sollen.

Sarr fühle sich trotz seiner Reservistenrolle wohl in München. Der französische Rechtsverteidiger habe kein Interesse daran, den Verein zu verlassen. Dies liege vor allem an seinem üppigen Gehalt.

Demnach verdiene Sarr mindestens vier Millionen Euro pro Jahr, deutlich mehr als bei seinem ehemaligen Verein Olympique Marseille. Hinter Benjamin Pavard und Josip Stanisic kommt Sarr derzeit nur noch an dritter Stelle auf der rechten Abwehrseite.

Außerdem soll dem deutschen Rekordmeister ein Weg weggebrochen sein, um seinen Spielern anderen Vereinen schmackhaft zu machen. Das Verhältnis zu Spielervermittler Giovanni Branchini, mit dem die Bayern bei Transfers jahrelang eng zusammenarbeiteten, soll abgekühlt sein.

Der Grund: Branchini, der zunächst mit am Tisch saß, soll sich beim Transfer von Leroy Sane (2020) von Salihamidzic herausgedrängt gefühlt haben. Branchini hatte als neutraler Mittelsmann mehrere Spieler von Bayerns Gehaltsliste nehmen können - und auch auch einige Profis nach München gelockt.

Dass mit den Vereinsgesichtern Joshua Kimmich (bis 2025) und Leon Goretzka (bis 2026) langfristig verlängert werden konnte, soll Salihamidzic aber hoch angerechnet werden. Allerdings stehen noch weitere Vertragsgespräche aus, wofür Einnahmen durch Spielerverkäufe durchaus vonnöten wären.

Auch mit Serge Gnabry, der noch bis 2023 an den Verein gebunden ist, soll verlängert werden. Wie schon länger bekannt, laufen die Gespräche zwar gut, doch eineschnelle Einigung sei nicht in Sicht. Laut der Sport Bild fordert Gnabry eine Gehaltsaufstockung von zehn auf über 15 Millionen Euro.

Bei Kingsley Coman liegt eine Einigung über einen neuen Vertrag weiterhin in weiter Ferne. Der wechselwillige Franzose fordert angeblich eine Gehaltsverdopplung auf 20 Millionen Euro, was die Münchner abgelehnt haben sollen. Sollte kein Verein im Sommer zuschlagen, ziehe Comans Berater dem Magazin zufolge in Erwägung, den bis 2023 datierten Vertrag auslaufen zu lassen.

Die Zukunft von Niklas Süle ist ebenfalls noch unklar. Wegen schwankender Leistungen in der Vergangenheit hat der FC Bayern bislang keine intensiven Gespräche bezüglich einer Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Kontrakts mit dem Innenverteidiger geführt. Süle will sich nach Informationen von SPOX und Goal ohnehin vorerst Angebote anderer Vereine anhören.

Als potenziellen Süle-Ersatz nimmt der FC Bayern daher den ebenfalls nach Saisonende ablösefreien Spieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea ins Visier.

© getty Sportdirektor Hasan Salihamidzic steht aufgrund von fehlenden Einnahmen durch Spielerverkäufe offenbar unter Druck.

FC Bayern, News: Lewandowski unterläuft irrer Fehlschuss

Robert Lewandowski absolvierte gemeinsam mit Joshua Kimmich eine Sonderschicht nach dem Abschlusstraining, um Freistöße zu trainieren. Anschließend unterlief dem Weltfußballer laut der Bild ein irrer Fehlschuss.

Lewandowski schoss das Spielgerät direkt in das Fenster des Büros von Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der den Ball aber gerade noch so abwehren konnte und aus dem zweiten Stock zurückwarf.

FC Bayern: Choupo-Moting muss Training abbrechen

Bayern Münchens Edeljoker Eric-Maxim Choupo-Moting hat am Dienstag offenbar das Training vorzeitig abbrechen müssen.

Laut Bild ging der 32-Jährige rund zehn Minuten vor Ende der Einheit in die Kabine, um sich nach einer Dusche von Mannschaftsarzt Peter Ueblacker in der Praxis untersuchen zu lassen. Ob der Stürmer damit gegen Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 20.45 Uhr) ausfällt, ist noch unklar.

FC Bayern: Von Klinsmann bis Flick - so endeten die Amtszeiten der Trainer © getty 1/36 9 Trainer in 13 Jahren: Der FC Bayern ist bei seinen Übungsleitern konstant inkonstant. Auch deshalb stattete der FCB Julian Nagelsmann mit einem satten Fünf-Jahres-Vertrag aus. Wir zeigen, wie und warum es für seine Vorgänger in München zu Ende ging. © getty 2/36 JÜRGEN KLINSMANN: Seine Anstellung als Cheftrainer 2008 bezeichnete Bayern-Boss Rummenigge erst zu Jahresbeginn im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz als "größten Fehler" in seinen fast 30 Jahren in der Führung des FCB. © getty 3/36 Klinsmann hatte vor Hoeneß-Favorit Jürgen Klopp (damals noch Mainz) auf Rummenigges Drängen den Vorzug erhalten, sei jedoch im Nachhinein betrachtet "eher ein Projektleiter" als Trainer gewesen. © getty 4/36 Am Ende habe die Philosophie beider Seiten nicht gepasst, sagte Rummenigge, meinte damit aber natürlich auch die nackten Zahlen: Das 1:5 gegen Wolfsburg, das 2:4 im Pokal-Viertelfinale und die 0:4-Demontage in der CL gegen Barca waren zu viel des Guten. © getty 5/36 Unter Klinsmann holte der FC Bayern keinen Titel, er ist der einzige Bayern-Trainer des Jahrtausends, der einen Schnitt von unter zwei Punkten pro Spiel hat (1,95). Klinsmann sei ein Fehler gewesen, "den wir uns alle ankreiden", sagte Hoeneß. © getty 6/36 LOUIS VAN GAAL: Nach Klinsmann sollte es endlich wieder ein Fußballlehrer sein, wie Hoeneß seinerzeit betonte. Van Gaal übernahm 2009 und leitete bei den Münchnern im Grunde die heute noch andauernde Ära ein. © getty 7/36 Van Gaals wohl wichtigste Entscheidung war es, auf eine Verpflichtung von Arjen Robben zu drängen. Der kam von Real Madrid und war neben Franck Ribery der wichtigste Bestandteil des neuen Systems - 4-2-3-1 mit invertierten Flügeln und viel Ballbesitz. © getty 8/36 Zudem holte der "Tulpengeneral" ein paar Youngster zu den Profis, darunter Holger Badstuber für die Innenverteidigung und einen gewissen Thomas Müller als Zehner. "Müller spielt immer", hieß es damals eindeutig. © getty 9/36 Mit Van Gaal holten die Bayern auf Anhieb das Double und erreichten mit einer recht jungen Truppe sogar das Finale der Champions League, das jedoch gegen den einstigen LvG-Lehrling Jose Mourinho und Inter Mailand 0:2 verloren ging. © getty 10/36 Ein Jahr später dann kam es jedoch zu Unruhen - Transfers spielten damals wie heute eine Rolle. Van Gaal wollte zum Beispiel Thomas Kraft zur neuen Nummer 1 machen, die Bosse jedoch holten Manuel Neuer aus Schalke zur folgenden Saison. © getty 11/36 Nachdem Kraft dann kräftig patzte und ein Spiel in Nürnberg verloren ging, war auch Schluss für van Gaal. In der CL war man ohnehin schon seit dem Achtelfinale draußen - wieder gegen Inter und die Meisterschaft war auch unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. © getty 12/36 ANDRIES JONKER: Co-Trainer Andries Jonker übernahm für van Gaal bis Saisonende 2010/11 und führte die Mannschaft über fünf Spiele auf Rang 3 und zurück in die Champions League. Anschließend ging es in den Jugendbereich. © getty 13/36 JUPP HEYNCKES: 2011 übernahm dann Jupp Heynckes, der nach seiner ersten Zeit in München Ende der 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre die Saison 2008/09 nach Klinsmanns Entlassung beim Rekordmeister zu Ende gebracht hatte und aus seinem Ruhestand kam. © getty 14/36 Heynckes hatte dann zwei Jahre erfolgreich in Leverkusen gearbeitet und ging dann zu seinem erklärten Herzensklub und seinem Kumpel Hoeneß zurück. Heynckes setzte Van Gaals Idee im Grunde fort, brachte aber mehr Flexibilität ins Angriffsspiel. © getty 15/36 Das Ergebnis waren drei frustrierende zweite Plätze im Jahr 2012. Der Tiefpunkt dabei war freilich das Finale dahoam - die Niederlage im Elfmeterschießen im CL-Finale von München gegen Chelsea. © getty 16/36 Anstatt daran jedoch zu zerbrechen, richtete Heynckes die Mannschaft wieder auf und führte den FC Bayern zum ersten Triple der Vereinsgeschichte mit der Krönung im CL-Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund. © getty 17/36 Heynckes trat daraufhin zurück und übergab an Pep Guardiola, wenn auch nicht so ganz freiwillig. Die Entscheidung wurde ihm vom Vorstand quasi vorweggenommen. Das sorgte kurz für Unruhe, Heynckes beruhigte sich jedoch und ging durchs große Tor. © getty 18/36 PEP GUARDIOLA: Für Don Jupp übernahm Pep Guardiola 2013. Der damals als beste Trainer der Welt angesehene Katalane perfektionierte das gängige Münchner System nochmals und setzte auf ansehnlichen Offensivfußball. © getty 19/36 Das Ergebnis waren drei Meisterschaften in Serie, dazu zwei Pokalsiege. In der Champions League allerdings war jeweils im Halbfinale Schluss. Guardiola ließ sich letztlich nicht von einem Bleiben überzeugen und zog 2016 weiter zu ManCity. © getty 20/36 Eine Lücke hinterließ er dennoch, denn zahlreiche seiner nun ehemaligen Spieler erzählten auch später noch, dass er sie am meisten weitergebracht habe. © getty 21/36 CARLO ANCELOTTI: Dreimal in Folge war Guardiola im Champions-League-Halbfinale gescheitert, also wurde für den großen Coup der sogenannte Henkelpott-Experte Ancelotti (drei Titelgewinne) geholt. Wer auch sonst? © getty 22/36 Die Mission gelang aber nicht, Ancelottis Bayern scheiterten im Viertelfinale an seinem Ex-Klub Real. Immerhin reichte es zur Meisterschaft. In seiner zweiten Saison wurde Ancelotti nach einem 0:3 gegen PSG in der CL-Gruppenphase entlassen. © getty 23/36 Der Grund: Ein Zerwürfnis mit den Führungsspielern, die ihm unterfordernde Einheiten und seinen Co-Trainern zu viel Zigarettenrauch vorwarfen. Ancelotti schlug zurück und setzte Hummels, Ribery und Robben gegen PSG auf die Bank. © getty 24/36 Der Poker ging nicht auf, Hoeneß analysierte: "Du kannst als Trainer nicht deine prominentesten Spieler als Gegner haben. Ich habe in meinem Leben einen Spruch kennengelernt: Der Feind in deinem Bett ist der gefährlichste. Deswegen mussten wir handeln." © getty 25/36 Etwas emotionaler berichtete später Rummenigge von der Entlassung: "Er hat das verstanden, stand vom Stuhl auf, umarmte mich und sagte: ‚Alles klar. Du bist nicht mehr mein Chef, aber bleibst mein Freund.’ Danach musste ich weinen." © getty 26/36 WILLY SAGNOL: Im Juni 2017 war der langjährige Rechtsverteidiger in Ancelottis Trainerstab gestoßen, bereits im September übernahm er interimistisch das Cheftraineramt. Nach einem 2:2 gegen Hertha war ein Nachfolger gefunden. © getty 27/36 JUPP HEYNCKES: Das vierte Engagement von Heynckes als Bayern-Trainer. Trotz seines eigentlichen Karriereendes 2013 ließ er sich von seinem Freund Uli Hoeneß doch noch einmal überreden. Warum? "Cando hat zweimal gebellt." © getty 28/36 Cando ist Heynckes Hund und spielt genau wie seine Katze eine große Rolle in seinem Leben auf einem niederrheinischen Bauernhof. Rummenigge: "Wer Hund und Katze befriedet, ist auch in der Lage, den FC Bayern zu führen." © getty 29/36 Heynckes führte die Mannschaft zur Titelverteidigung und musste sich unterdessen monatelang von den Klubbossen des FC Bayern anflehen lassen, doch noch weiter zu machen. Es war aber nichts zu machen: Seitdem steht wieder Cando im Mittelpunkt. © getty 30/36 NIKO KOVAC: Bei der Suche nach einem Heynckes-Nachfolger legte sich der FC Bayern schnell auf einen deutschsprachigen Trainer fest, was den Kreis an potenziellen Kandidaten arg einschränkte. Letztlich wurde es mit Kovac ein Stallgeruch-Kandidat. © getty 31/36 In der ersten Saison führte er den FC Bayern zwar zum Double, seine Art und seine Spielweise kamen bei den Führungsspielern aber nicht gut an. Exemplarisch: Das mutlose Ausscheiden in der CL gegen Liverpool. © getty 32/36 Die Schuld gab er gewissermaßen der Mannschaft, legendär seine Aussage: "Man kann nicht versuchen, 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen. Man muss das anpassen, was man hat." © getty 33/36 Trotz Gerüchten über einen Abgang nach dem Double durfte Kovac in die Saison 2019/20 starten. Mit seinem Müller-Notnagel-Spruch sorgte er für weitere Unruhe, nach einem 1:5 gegen Frankfurt musste er gehen. © getty 34/36 HANSI FLICK: Kovacs Nachfolger wurde sein im Sommer 2019 verpflichteter Co-Trainer Flick. Er ließ die Mannschaft sofort 200 km/h (oder sogar noch schneller) fahren und holte das historische Sextuple. © getty 35/36 Schon während den Erfolgen wurden die Dissonanzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic aber immer deutlicher. Flick bekam seiner Meinung nach zu wenig Mitspracherecht bei Transfers und der generellen Kaderplanung. © getty 36/36 Die Streitpunkte wurden mit der Zeit immer größer und mannigfaltiger: Nübel, Hernandez, Boateng, Alaba, Thiago. Im April 2021 bat Flick schließlich um vorzeitige Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrages.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

FC Bayern: Die kommenden Pflichtspiele im Überblick