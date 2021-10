BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl wettet auf Dortmund-Verbleib von Erling Haaland

Sebastian Kehl wettet auf einen Verbleib von Erling Haaland beim BVB. Michael Zorc spricht über das Dortmunder Interesse an Karim Adeyemi. Außerdem: Der BVB siegt etwas glücklich gegen den 1. FC Köln. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Kehl wettet auf Haaland-Verbleib

BVB-Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl hat bei Bild-TV über einen möglichen Verbleib von Stürmer Erling Haaland beim BVB über den Sommer hinaus gesprochen. "Wir versuchen natürlich, ihm das Gefühl zu geben, dass Borussia Dortmund weiterhin für ihn hier eine Top-Adresse ist", sagte Kehl. "Dass er sich hier weiterentwickeln kann und vielleicht können wir ihn noch überzeugen. Wir werden um ihn kämpfen, alles in die Waagschale werfen."

Dabei ging der 41-Jährige auch eine Wette mit einem Bild-Kommentator ein. Kehl verwettete 100 Euro, dass der Norweger auch in der kommenden Spielzeit noch im Signal-Iduna-Park auflaufen wird: "100 Euro würde ich gerne investieren, das ist ja überschaubar. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen."

Zuvor unterstrich der designierte BVB-Boss die Wichtigkeit des Norwegers für die Dortmunder. "Wir brauchen ihn. Noch sehr lange. Vielleicht noch länger, dass der eine oder andere glaubt." In der aktuellen Saison erzielte Haaland in zehn Pflichtspielen bereits 13 Treffer. Vier weitere Tore bereitete er außerdem vor.

Bei "Spielern wie Haaland" würden auch andere Faktoren für einen Verbleib eine große Rolle spielen, so Kehl: "Die Fans, die Akzeptanz und das familiäre Umfeld."

Aktuell fehlt der 21-jährige Offensivmann aufgrund einer Hüftbeugerverletzung. Eine Verletzungsanfälligkeit weise Haaland aber nicht auf. Trotzdem beschäftige man sich beim BVB aber damit, "warum solche Dinge passieren. Das Nicht-Auskurieren" der vorangegangen habe zur erneuten Zwangspause beigetragen.

"Das passiert aber im Leistungssport", sagte Kehl: "Das sind Erfahrungen, die ein junger Spieler macht." Im Hinblick auf das Duell gegen den FC Bayern am 4. Dezember könne man nur auf einen Einsatz von Haaland hoffen.

"Wir werden alles tun, damit er dabei ist", erklärte Kehl und schob nach: "Weil er am Ende auch den Unterschied macht. Ihn dabei zu haben, wäre unglaublich wichtig." Allerdings wolle man nichts überstürzen: "Wir tragen eine Verantwortung für Erling, für seine Karriere und auch das, was danach kommt."

Im Vergleich zu FCB-Stürmer Robert Lewandowski, der in Dortmund den Durchbruch schaffte, sei Halaand zum jetzigen Zeitpunkt weiter als der Pole mit 21 Jahren. "Erling, mit seinem Potenzial, kann mindestens so gut werden. Er hat jetzt schon einen großen Impact auf uns", sagte Kehl.

Erling Haaland: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 6 9 4 540 Champions League 2 1 - 176 DFL-Supercup 1 - - 90 DFB-Pokal 1 3 - 90 GESAMT 10 13 4 896

BVB-Noten: Einstiges Sorgenkind glänzt mit ungeahnten Qualitäten © getty 1/16 Borussia Dortmund hat gegen den 1. FC Köln mit 2:0 gewonnen, weil die Haaland-Vertreter mit Effizienz glänzten. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Wichtig für Dortmund, dass der Keeper mitspielt und auch immer wieder weit aus dem Kasten kommt. Gegen Dudas Traumlupfer wäre das aber fast in die Hose gegangen. Bei Modestes Kracher (62.) mit beiden Fäusten zur Stelle. Note: 3,5. © getty 3/16 MANUEL AKANJI: Der Schweizer anfangs mit einigen Problemen bei den Überfällen des FC. Insgesamt aber souverän. Seine weite Flanke öffnete das Spielfeld für das 1:0. Bei Modestes Kopfball nicht nah genug dran (50.), dafür kurz drauf zur Stelle. Note: 3. © getty 4/16 MARIN PONGRACIC: Die Schwachstelle in der Dreierkette. Hatte mehrfach große Probleme in der Abstimmung mit Wolf auf der linken Seite. Im Glück, dass Uths Tor wegen Handspiel nicht zählte. Mit dem Fehlpass vor Dudas 40-Meter-Punt. Note: 5. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Hatte einige Mühe mit Modeste und Uth. Konnte mit gutem Stellungsspiel aber Vieles ausgleichen, auch sein Tempodefizit. Mit den meisten Pässen (46) und Ballgewinnen (11) für den BVB. Note: 3. © getty 6/16 THOMAS MEUNIER: Hielt seine rechte Seite gegen freche Kölner dicht. Schaltete sich immer wieder gefährlich in die Offensive ein. Konzentrierte sich später auf die Defensive. Note: 3. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM: Der Mittelfeldmotor hatte zunächst Schwierigkeiten mit dem cleveren Umschaltspiel der Kölner. Fand immer besser ins Spiel. Kurz vor der Pause mit der Maßflanke zur BVB-Führung. Note: 3. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Nicht immer auf der Höhe bei Kölns schnellen Angriffen. Konnte dem Dortmunder Spiel anfangs nicht die nötige Struktur geben. Fing sich aber im Laufe der Partie. Note: 3,5. © getty 9/16 MARIUS WOLF: Defensiv deutlich zu nachlässig, ließ zu viele Räume offen. Dafür mit Esprit und zahlreichen Ballaktionen. Viele Angriffe liefen über seine linke Seite. Super Sprint inklusive toller Vorlage, die Reus hätte veredeln müssen. Note: 3. © getty 10/16 JULIAN BRANDT: Gleich zu Beginn Ausgangspunkt einer super Kombi über Hazard und Reus (9.). Leitete durch einen gewonnenen Kopfball (!) die Führung ein und legte den zweiten Treffer auf. Zweites gutes Spiel in Serie des einstigen Sorgenkinds. Note: 2. © getty 11/16 THORGAN HAZARD: Klasse Pass auf Meunier (4.) und auch sonst mit vielen Ideen. Oft etwas übereifrig und ungenau. Total präzise dagegen sein Kopfball zum 1:0 (40.). Musste nach gut einer Stunde vom Feld - mehr ist wohl noch nicht drin. Note: 2,5. © getty 12/16 MARCO REUS: Unglückliche erste Hälfte des Kapitäns, der zwei Tore hätte machen müssen. Die Großchance nach Wolfs super Vorarbeit vergab Reus sogar ziemlich fahrlässig frei vor Horn (25.). Auch im zweiten Durchgang ohne Durchschlagskraft. Note: 4. © getty 13/16 STEFFEN TIGGES (ab 58.): Fünf Minuten auf dem Platz - gleich das Kopfballtor zum 2:0. Der perfekte Joker. Es war Tigges’ erstet Bundesliga-Treffer überhaupt. Das gab deutlich Selbstvertrauen. Note: 2,5. © getty 14/16 DONYELL MALEN (ab 58.): Löste Hazard ab, fädelte sich aber nicht in der Sturmspitze, sondern auf der linken Seite ein. Viel Einsatz, viel Dampf. Versuchte es vorm Tor gleich zwei Mal artistisch: per Lupfer und per Hacke - jedoch ohne Erfolg. Note: 3,5. © getty 15/16 FELIX PASSLACK (ab 69.): In den letzten zwanzig Minuten für den ausgepowerten Wolf auf dem Feld. Brachte sich einige Male offensiv ein, musste aber vor allem viel einstecken von seinen ruppigen Gegenspielern. Note: 3,5. © getty 16/16 ANSGAR KNAUFF (ab 86.): Kurz-Einsatz - vor allem, um Brandt bei der Auswechslung den verdienten Applaus der schwarz-gelben Fangemeinde zu bescheren. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung.

BVB, News: Zorc spricht über Adeyemi-Interesse

An Karim Adeyemi von RB Salzburg ist gefühlt halb Europa hinterher - unter anderem auch der BVB. Auf den 19-Jährigen angesprochen bezog Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc Stellung zu den Gerüchten. "Es ist ja kein Geheimnis, Adeyemi ist ein guter Spieler", sagte Zorc am Rande des BVB-Heimspiels gegen den 1. FC Köln gegenüber Sky. "Aber mehr kann ich Ihnen heute nicht dazu sagen."

"Wir in der Tat eine gute Expertise und gute Erfahrungen auch in den letzten Jahren gemacht", sieht Zorc die Dortmunder Borussia im Rennen um junge Talente gut aufgestellt. Eine Bestätigung des Interesses am Salzburger Stürmer gab der BVB-Sportdirektor allerdings nicht.

Den letzten Medienberichten zufolge ist Adeyemi einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt. Dabei soll vor allem Dortmund gute Chancen haben. Als weiterer Interessent gilt zudem der FC Bayern, bei dem Adeyemi zwischen 2010 und 2012 schon einmal spielte.

BVB-Eigengewächse, die nie für Dortmund spielten © imago images 1/28 Thorsten Fink kickte sieben Jahre für den FC Bayern, mittlerweile ist er Trainer (vereinslos). In der Jugend trug er das Schwarz-Gelbe Trikot. Anlässlich seines 54. Geburtstages werfen wir einen Blick auf Ex-BVB-Talente, die nie für Dortmund spielten. © imago images 2/28 Helmut Kapitulski (Jahrgang 1934): Der gebürtige Dortmunder spielte über zehn Jahre für die BVB-Junioren, ehe er 1957 zum FK Pirmasens wechselte. In der Bundesliga fasste er beim 1. FC Kaiserslautern Fuß. 1958 absolvierte er sein einziges Länderspiel. © imago images 3/28 Armin Görtz (Jahrgang 1959): Auch er ist in Dortmund geboren. Über die beiden Frankfurter Klubs (Eintracht und FSV) ging Görtz nach Belgien und 1986 zum 1. FC Köln, wo er 112 Bundesligaspiele absolvierte. Beendete seine aktive Laufbahn bei der Hertha. © imago images 4/28 Peter Knäbel (Jahrgang 1966): Er war nur kurz in der BVB-Jugend, zum Profi wurde er in Bochum. 1988 wechselte er zum FC St. Pauli. Nach seinem Karriereende begann seine Laufbahn als Funktionär. Heute ist er Sportvorstand bei Schalke 04. © getty 5/28 Thorsten Fink (Jahrgang 1967): Spielte noch für Dortmunds zweite Mannschaft in der Oberliga, über Wattenscheid ging es zunächst zum KSC, später zum FC Bayern, mit dem Fink 13 Titel holte, darunter die Champions League. Aktuell vereinsloser Trainer. © getty 6/28 Michael Melka (Jahrgang 1978): Verließ den BVB nach der U19 und ging zum Hasper SV. Im Alter von 23 Jahren holte ihn Gladbachs Zweite. Durch verletzungsbedingte Ausfälle kam der Keeper bei den Fohlen sogar auf acht Bundesligaeinsätze. © imago images 7/28 Michael Kügler (Jahrgang 1981): Dem rechten Mittelfeldspieler blieb die große Karriere ebenfalls verwehrt. Immerhin kam der ehemalige U17-Nationalspieler beim 1. FC Nürnberg auf zwei Bundesligaspiele. © getty 8/28 Christofer Heimeroth (Jahrgang 1981): Der heutige Teammanager von Borussia Mönchengladbach verließ Dortmunds U17 in Richtung Oestrich. In der U19 wechselte er ausgerechnet zum FC Schalke. 2006 wechselte er zu Gladbach, wo er 12 Jahre lang spielte. © getty 9/28 Felix Bastians (Jahrgang 1988): Kam aus Bochum in die Dortmunder Jugend. Mit 16 wechselte er nach England zu Nottingham. Nach vier Jahren auf der Insel und einem Jahr in Bern kam Bastian zurück nach Deutschland. Nun bei Rot-Weiss Essen. © getty 10/28 Fabian Götze (Jahrgang 1990): Der Bruder von Mario und Felix verbrachte neun Jahre in BVB-Nachwuchsmannschaften. Der Linksverteidiger heuerte zunächst in Mainz, dann in Bochum an. Zwei Jahre lang spielte er noch für Unterhaching, ehe 2015 Schluss war. © getty 11/28 Sven Michel (Jahrgang 1990): Eigengewächs ist in seinem Fall ein großes Wort, war er doch nur ein Jahr beim BVB. Über vier Stationen im Amateurbereich kam er zum SC Paderborn. © getty 12/28 Tolgay Arslan (Jahrgang 1990): Der in Paderborn geborene Deutsch-Türke zog 2003 im Alter von 13 Jahren das Interesse des BVB auf sich. Mit 19 wechselte er zum HSV, für den er 83 Bundesligaspiele absolvierte. Heute bei Udinese Calcio unter Vertrag. © getty 13/28 Ivan Paurevic (Jahrgang 1991): Der Defensiv-Allrounder aus Essen durchlief alle Dortmunder Jugendmannschaften. Neben Intermezzi in Düsseldorf und Huddersfield spielte er 133-mal für den FK Ufa. Aktuell beim FC Riga in Lettland. © getty 14/28 Christopher Buchtmann (Jahrgang 1992): Wurde mit dem BVB U17-Meister und gewann auch mit Deutschland die U17-EM. Versuchte sich in der U18 des FC Liverpool, wechselte später zum FC Fulham, ehe es 2010 zurück nach Deutschland ging. Aktuell bei St. Pauli. © getty 15/28 Daniel Heuer Fernandes (Jahrgang 1992): Auch der heutige HSV-Keeper spielte nur ein Jahr beim BVB – in der U19 war das. Er kam aus Bochum und wechselte im Anschluss wieder dorthin zurück. Über Osnabrück, Paderborn und Darmstadt landete er beim HSV. © imago images 16/28 Antonio Rüdiger (Jahrgang 1993): Der gebürtige Berliner machte den BVB 2008 auf sich aufmerksam. Nach drei Jahren bei der Borussia warb ihn der VfB Stuttgart ab, wo er zum internationalen Profi reifte. Über die Roma ging es 2017 zum FC Chelsea. © getty 17/28 Reda Khadra (Jahrgang 2001): Kam 2016 zum BVB und wandelt nun auf Rüdigers Spuren: Nach vier Jahren und knapp 70 Spielen verschlug es ihn nach England zu Brighton & Hove. Nun beim Zweitligisten Blackburn Rovers. © getty 18/28 Die Trennung vom BVB verlief nach Angaben einer anonymen Quelle aus dem Umfeld Khadras gegenüber The Athletic nicht reibungslos: "Der BVB wollte weiter mit ihm arbeiten und bot ihm einen Vertrag für die Reserve an." © getty 19/28 Khadra habe in Erwägung gezogen, das Angebot anzunehmen, ließ aber wohl zu viel Zeit verstreichen. "Der BVB hat das Vertragsangebot zurückgezogen und Reda musste für lange Zeit individuell trainieren." © getty 20/28 Kerem Demirbay (Jahrgang 1993): Schon mit 14 beging er die Sünde und wechselte von Schalke zum BVB. 2013 folgte der im Nachhinein betrachtet wenig erfolgreiche Wechsel zum HSV. Über mehrere Leihen kam er nach Hoffenheim. Nun in Leverkusen. © imago images 21/28 Chris Führich (Jahrgang 1998): Auch er wechselte direkt von S04 in die BVB-Jugend. Allerdings verbrachte er nur zwei Jahre dort und wurd stets verliehen: Erst Bochum, dann Oberhausen, dann Köln. Bei Paderborn absoluter Leistungsträger, jetzt in Stuttgart © getty 22/28 Felix Götze (Jahrgang 1998): Folgte seinem Bruder Mario ein Jahr später, 2014, zum FCB. Zuvor genoss er seine Ausbildung wie seine Brüder beim BVB. 2018 wechselte er vom FC Bayern zum FC Augsburg. Nun in Kaiserslautern. © getty 23/28 Orel Mangala (Jahrgang 1998): Er ist im Grunde ein Anderlecht-Eigengewächs. 2016 bekam er beim BVB eine Chance, sich in Dortmunds Jugend zu etablieren. Nach dem Ende seiner Leihe kehrte er aber zurück nach Belgien. Heute Leistungsträger in Stuttgart. © imago images 24/28 Miguel Blanco-Lopez (Jahrgang 1999): Der zentrale Mittelfeldspieler verließ Dortmund mit 17 in Richtung Eintracht Frankfurt. Der Bonner war zwischendurch vereinslos, nun bei Fortuna Köln.. © getty 25/28 David Kopacz (Jahrgang 1999): Der polnische Spielmacher spielte elf Jahre lang in den Nachwuchsmannschaften der Borussia. 2018 warb ihn der VfB Stuttgart ab. Stieg mit Würzburg in die 3. Liga ab. © getty 26/28 Luca Kilian (Jahrgang 1999): Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist erst 21 Jahre alt, der Traum vom Signal Iduna Park ist für den gebürtigen Dortmunder daher längst nicht begraben. 2019 stieg er mit Paderborn auf, nun von Mainz an Köln ausgeliehen. © imago images 27/28 Adrian Oeynhausen (Jahrgang 2002): Der 18-Jährige versuchte sich ein Jahr lang in der U16 von Borussia Dortmund, kehrte unmittelbar danach aber wieder zum SC Paderborn zurück. © getty 28/28 Amos Pieper (Jahrgang 1998): Kam als Zwölfjähriger zum BVB und durchlief alle Jugendmannschaften bis zur Reserve. Machte dort sogar 34-Regionalligaspiele, ehe er 2019 zur Arminia ging. Dort unumstrittener Stammspieler und sogar U21-Europameister..

BVB, News: Dortmund siegt gegen Köln

Borussia Dortmund bleibt erster Verfolger des FC Bayern München. Nach dem glücklichen 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln am 10. Spieltag beträgt der Rückstand auf die Bayern weiter einen Punkt.

Das erste Tor erzielte Thorgan Hazard per Kopf in der ersten Halbzeit (40.). Steffen Tigges (63.) machte in der zweiten Halbzeit, in der sich der BVB lange noch schwächer als in der ersten präsentierte, mit seinem ersten Bundesligatreffer alles klar.

