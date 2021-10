BVB, News und Gerüchte: Haaland-Aus für Augsburg-Spiel und die Nationalmannschaft?

Sollte Erling Haaland Borussia Dortmunds Ligaspiel gegen den FC Augsburg wegen seiner Verletzung verpassen, fällt für den Torjäger auch die Reise zur Nationalmannschaft flach. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtet bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen auf die Dienste von Jude Bellingham. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Haaland auch vor dem Aus für die Länderspielreise

Erling Haaland bangt nicht nur um seinen Einsatz gegen den FC Augsburg am Wochenende - sondern auch um seine Teilnahme an den wichtigen WM-Qualifikationsspielen mit Norwegen. Wie die Bild berichtet, will der BVB seinen Torjäger unbedingt zur Behandlung bei sich behalten, sollte Haaland für das Spiel gegen den FCA nicht spielfit werden.

Damit würde der 21-Jährige nicht nur die Bundesligapartie verpassen, sondern auch Norwegens Spiele gegen die Türkei (8. Oktober) und Montenegro (11. Oktober). Nach Informationen der Bild sieht es für alle Partien nicht gut aus. Der Bluterguss, den sich Haaland im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Gladbach am letzten Wochenende zugezogen hatte, behindert den Spieler offenbar noch zu sehr.

Gareht Southgate hat Jude Bellingham nicht in sein Aufgebot berufen.

BVB: Bellinham nicht für die Nationalmannschaft nominiert

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtet bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen auf die Dienste von Jude Bellingham. Der 18-Jährige soll eine Verschnaufpause bekommen. Hier geht's zur ausführlichen Meldung.

