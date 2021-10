BVB, News und Gerüchte: Giovanni Reyna fällt offenbar länger aus

Der BVB muss offenbar länger als gedacht auf Youngster Giovanni Reyna verzichten. Erling Haaland fordert bei Dortmunder Abgang wohl Mega-Gehalt. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier findet Ihr alle BVB-News und -Gerüchte des gestrigen Tages.

BVB, Gerücht: Reyna fällt offenbar länger aus

Die BVB-Offensive wird in der nächsten Zeit noch ohne Giovanni Reyna planen müssen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, wird der US-Amerikaner, der sich Anfang September nach einer Länderspielpause verletzt hatte, länger ausfallen als bisher gedacht.

Demnach stellte sich die zunächst als Zerrung diagnostizierte Blessur schwerwiegender als gedacht heraus, ein Comeback des 18-Jährigen ist deshalb offenbar noch nicht absehbar. Das kommende Gastspiel der Dortmunder in Bielefeld (Sa., 15.30 Uhr im Liveticker) wird Reyna in jedem Fall verpassen.

Ebenfalls äußerst unwahrscheinlich sei eine Rückkehr im anschließenden DFB-Pokalduell mit dem FC Ingolstadt. Erst für das darauf folgende Heimspiel gegen den 1. FC Köln Ende Oktober könne Reyna wieder ein Thema sein. Satte sieben Wochen hätte der Youngster seinem Team dann gefehlt.

Giovanni Reyna: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 3 2 - 221 DFB-Pokal 1 - 1 85 DFL-Supercup 1 - - 78 GESAMT 5 2 1 384

BVB; News: Hamann kritisiert Dortmund und Rose

Nach der blamablen 0:4-Pleite des BVB in der Champions League gegen Ajax Amsterdam hat sich nun auch Sky-Experte Dietmar Hamann zu Wort gemeldet und scharfe Kritik an den Dortmundern sowie deren Trainer Marco Rose geäußert.

"In Amsterdam so unterzugehen, sich so zu ergeben, das ist nicht akzeptabel", schoss der 48-Jährige in seiner Sky-Kolumne gegen die Schwarz-Gelben. Vor allem eine spezielle Entwicklung in den letzten Wochen mache Hamann Sorgen.

"Ich habe mir noch einmal die Ergebnisse der bisherigen Dortmunder Spiele angeschaut. Richtig geglänzt haben sie auch bei Siegen selten", so der Sky-Experte. "Sie stehen nur einen Punkt hinter Bayern, die Tabellensituation schmeichelt ihnen aber."

Auch BVB-Trainer Marco Rose gebe in dieser Situation keine besonders gute Figur ab. "Das zeigt, wie frustriert Marco Rose ist und dass er im Moment keine Antwort hat.", schrieb Hamann, der auch für die nahe Zukunft nur wenige Potential zur Verbesserung sieht: "Sie haben schon drei Pflichtspiele verloren, aber die großen Gegner in Champions League und in der Bundesliga kommen erst noch."

BVB; Gerücht: Haaland fordert wohl Mega-Gehalt

Die Zukunft von Erling Haaland beim BVB ist trotz eines laufenden Vertrags offen. Im Falle eines Abschieds soll der Toptorjäger offenbar ein Mega-Gehalt verlangen.

Wie ESPN berichtet, soll Haaland bei einem Wechsel im kommenden Sommer mindestens 30 Millionen Pfund (umgerechnet rund 35 Millionen Euro) pro Jahr verdienen wollen. Zum Vergleich: Sein geschätztes Jahresgehalt soll aktuell bei acht Millionen Euro liegen.

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024. Doch gleich mehrere Topklubs buhlen angeblich um die Dienste des 21-Jährigen. Zu den möglichen Interessenten zählen Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und Real Madrid.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Haaland für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

