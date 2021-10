BVB, News und Gerüchte: Jude Bellinghams Eltern verhindern Länderspiel-Trip

Jude Bellingham verzichtet auf Wunsch seiner Eltern auf die anstehenden Länderspiele der Three Lions. Aktuelle News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

Hier findet Ihr die News zum BVB vom Vortag.

BVB, News: Bellingham-Eltern verhindern Länderspiel-Trip

Jude Bellingham wird die Länderspiele mit der englischen Nationalmannschaft verpassen - weil seine Eltern das so wollten. In Absprache mit dem englischen Verband hatten Denise und Mark Bellingham entschieden, ihren Sohn nicht zu den WM-Qualifikationsspielen gegen Andorra und Ungarn zu schicken. Der erst 18-Jährige solle stattdessen endlich ein paar Tage Pause bekommen. Bellingham hatte im Sommer die Europameisterschaft gespielt und so nur eine sehr kurze Sommerpause gehabt.

BVB-Trainer Marco Rose stimmte am Samstag bei Sky zu: "Jude ist 18 Jahre alt und hatte wenig Urlaub. Wir begrüßen es und stehen hinter der Entscheidung, weil Jude viel belastet wurde. Es wird dem Jungen guttun, ein paar Tage durchschnaufen zu können."

Gegen den FC Augsburg (2:1) spielte Bellingham am Samstag durch. Der Teenager hat in der laufenden Saison bereits elf Pflichtspiele für den BVB absolviert.

BVB-Noten: Einer kriegt Applaus - Innenverteidigung enttäuscht © getty 1/17 Borussia Dortmund hat mit 2:1 gegen den FC Augsburg gewonnen. Die beiden Innenverteidiger enttäuschten, Julian Brandt bekam Szenenapplaus. Die Note und Einzelkritiken. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Maximal unglücklich beim 13. Gegentor der jungen Saison. Nach Maiers Lattenkracher prallte der Ball von Kobels Schulter vor Zeqiris Füße. Davor zwei mal Sieger im Privatduell mit Augsburgs Distanz-Experte Caligiuri. Note: 3. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Stabiler als noch vor einigen Wochen oder in der vergangenen Saison. In der Defensive meist sicher und aufmerksam, dazu mit Impulsen nach vorne. Ganz oft fehlt aber die Präzision bei Pässen und Flanken. Note: 3,5. © getty 4/17 MANUEL AKANJI: Der 100. Bundesliga-Einsatz des Schweizers. Zum Feiern gab es eher nichts. Beim 1:1 lässt er Zeqiri einfach laufen. Auch danach gegen die frechen Augsburger nicht immer im Bilde. Teil einer unsicheren Innenverteidigung. Note: 4,5. © getty 5/17 MATS HUMMELS: Früh im Glück, dass er einer Gelben Karte entkam. Vorm Ausgleich zum 1:1 zu zaghaft: Der auf ihn zulaufende Maier darf gar nicht erst zum Schuss kommen. Schlimmer Querschläger im zweiten Durchgang. Musste dann vom Feld. Note: 4,5. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Der Portugiese als Iceman: Lässiger und besser kann man einen Elfer wohl nicht verwandeln (10.). Half gegen Ende als rechter Außenverteidiger aus. Mit den meisten Ballaktionen beim BVB (114). Note: 2,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Engagiert wie immer, doch zunächst ohne spektakuläre Aktionen. Großer Einsatz, kopfballstark auch bei Ecken. Im zweiten Durchgang immer stärker. Super Pass auf Hazard und auch bei anderen guten Kontern beteiligt. Note: 2,5. © getty 8/17 AXEL WITSEL: Erst mit überragender Übersicht und nahezu perfekter Passquote. Leitete mit seinem Ballverlust aber den Treffer der Augsburger ein. Nicht in der Gala-Form wie noch gegen Lissabon. Note: 4. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Startete stark und erkämpfte sich sogar Szenen-Applaus, als er Pedersen übers halbe Feld verfolgte (20.). Gute Ideen im Angriff. Toller Pass auf Reus (6.). Belohnte sich mit dem tollen Treffer zum 2:1 (51.). Note: 2,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Merkwürdige Partie des Kapitäns. Rannte sich dauernd fest und ließ zwei Großchancen aus (56., 70.). Satte 22 Ballverluste (!). Auch ein Frust-Gelb sammelte er ein. (44.). Kurz nach dem Wechsel aber mit dem Assist zum 2:1. Note: 4. © getty 11/17 MARIUS WOLF: Verdienter Sprung in die Startelf nach den letzten Wochen. Traute sich viel zu und wechselte oft die Seiten. Half später als rechter Außenverteidiger aus. Gab den Startschuss für den BVB-Express vorm 2:1. Musste verletzt runter. Note: 2,5. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Sein BVB-Tordebüt in der Königsklasse hat dem Holländer gut getan. Spielte immer wieder seine Schnelligkeit aus. Holte so den Elfer zum 1:0 raus und zwang Oxford zu einer Notbremse, bei der es auch Rot hätte geben können. Note: 2,5. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 51.): Kam kurz nach der Pause für den angeschlagenen Meunier ins Spiel. Hätte seinen 200. Bundesliga-Einsatz vergolden können, doch allein vor Giekiewicz traf der Belgier nur den Pfosten. Note: 4. © getty 14/17 EMRE CAN (ab 65.): In der letzten halben Stunde für den dauerbelasteten Witsel auf dem Feld. Brachte ein Stück Ruhe und Sicherheit zurück ins BVB-Spiel. Note: 3,5. © getty 15/17 MARIN PONGRACIC (ab 65.): Ersetzte Abwehrchef Hummels, der keinen allzu guten Tag hatte. Machte seine Sache recht ordentlich. Note: 3,5. © getty 16/17 REINIER (ab 72.): In den letzten zwanzig Minuten für den ausgepowerten Malen auf dem Platz. Konnte sich nicht mehr groß in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 17/17 NICO SCHULZ (ab 72.): Für den verletzten Wolf auf dem Feld. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Bewertung.

BVB, News: Mats Hummels schon wieder angeschlagen

Bei Dortmunds Sieg gegen den FC Augsburg verfolgte Mats Hummels die Schlussphase von der Bank aus, der Abwehrchef saß da mit einem dicken Eisbeutel um sein Knie. Hummels musste nach 65 Minuten - mal wieder - vorzeitig ausgewechselt werden.

"Er hatte ein bisschen Probleme mit der Ansteuerung vom Muskel. Er hatte kein gutes Gefühl mehr. Das war das Signal", erklärte BVB-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Bereits im Frühjahr hatte Hummels immer wieder Probleme mit dem Knie, er verpasste deswegen beinahe die EM. Durch das Turnier im Sommer fehlte wiederum die notwendige Pause, um dem Körper auch mal Ruhe zu geben.

Schon den Start in die Saison hatte Hummels wegen einer Reizung der Patellasehne verpasst.

© imago images Mats Hummels nach seiner Auswechslung gegen den FC Augsburg.

BVB, News: Haaland doch zur Nationalmannschaft?

Erling Haaland fehlt dem BVB derzeit verletzt, der Stürmer laboriert an muskulären Problemen. BVB-Trainer Marco Rose reagierte am Samstag nun auf Aussagen des norwegischen Nationaltrainers Stale Solbakken.

"Wir hatten auf bessere Neuigkeiten gehofft, halten die Tür aber vorläufig offen", hatte der angesichts der anstehenden WM-Qualifikationsspiele erklärt. Man wolle im engen Austausch mit den Ärzten der Borussia bleiben.

"Für Norwegen sieht es nicht gut aus. Das sagt auch Erling", betonte Rose. "Erling probiert seit Tagen zu spielen. Es ging in der Champions League nicht, und es ging heute nicht. Er ist ein Mensch und keine Maschine. Wir müssen den Jungen gesund bekommen."

BVB: Die kommenden Partien