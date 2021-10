Borussia Dortmund - FC Augsburg 2:1: BVB mit Arbeitssieg gegen FCA

Borussia Dortmund ist nach der Bundesliga-Niederlage der Vorwoche wieder zurück in der Spur. Am 7. Spieltag siegte der BVB gegen den FC Augsburg auch ohne Torjäger Erling Haaland mit 2:1 (1:1).

Raphael Guerreiro (10., Foulelfmeter) und Julian Brandt (51.) erzielten vor 40.000 Zuschauern die Treffer für den BVB. FCA-Zugang Andi Zeqiri gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (35.). Dortmund hält durch den fünften Saisonsieg mit nun 15 Punkten Anschluss an Spitzenreiter Bayern München (16 Punkte), der allerdings erst am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt spielt.

"Es war ein sehr intensives Spiel und letztlich ein Kraftakt für uns. Aber wir haben das Spiel gezogen und das war extrem wichtig für uns", sagte Siegtorschütze Brandt nach dem Spiel bei Sky. "Wir hätten das dritte Tor machen müssen, um mehr Ruhe zu haben. So hatten wir bis zur 90. Minute Stress."

Auf der Gegenseite war Daniel Caligiuri zwar mit dem Ergebnis ganz und gar nicht zufrieden - mit der Augsburger Leistung aber sehr wohl. "Wir wollten eine Reaktion zeigen auf das Freiburg-Spiel. Und die ist uns auch gelungen. Wir sind sehr gut ins Spiel rein gekommen, dann gibt aus dem Nichts den Elfmeter und wir rennen wieder einem Rückstand hinterher. Trotzdem sind wir zurückgekommen und haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht - nur leider ohne Punkte.

Borussia Dortmund - FC Augsburg: Die Analyse

Dortmunds Trainer Marco Rose musste erneut auf den verletzten Erling Haaland verzichten, auch Mo Dahoud fehlte nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Gladbach-Spiel. Thorgan Hazard rotierte leicht angeschlagen zudem aus der Mannschaft. An Stelle von Dahoud und Hazard durften Julian Brandt und Marius Wolf von Beginn an ran. Der FCA tauschte nach dem indiskutablen Auftritt in Freiburg indes gleich auf fünf Positionen.

Dortmund war die spielbestimmende Mannschaft, Augsburg verlegte sich aus einem tiefen Mittelfeldpressing und einer sehr kompakten Formation im Zentrum auf Umschaltaktionen. Die Gäste versuchten, das 4-2-3-1 des BVB zu spiegeln und arbeiteten mit vielen Mannorientierungen. Augsburg ließ so nicht viel zu - umso ärgerlicher deshalb der leichtfertig verursachte Elfmeter, der zum Rückstand führte.

Die frühe Führung öffnete eigentlich das Spiel für die Gastgeber, Dortmund konnte sich auf seine Spielkontrolle konzentrieren und auf sich bietende Chancen lauern. Allerdings wirkte der Favorit im eigenen Ballbesitz nicht immer ganz sauber, dem FCA eröffnete sich ein paar Mal zumindest in Ansätzen Kontergelegenheiten. Lange ging das aus Dortmunder Sicht gut, ehe Zeqiri per Abstauber für den Ausgleich sorgte.

Der BVB in der zweiten Hälfte wieder mit dem Frühstart, aber defensiv weiter wackelig. Teilweise klafften große Lücken selbst in der letzten Verteidigungslinie. Anders als im ersten Durchgang drängte die Mannschaft aber weiter nach vorne und auf die frühe Entscheidung. Dortmund nutzte seine vielen Chancen allerdings nicht, weshalb die Partie bis zum Schluss offen blieb.

BVB-Noten: Einer kriegt Szenenapplaus - die Innenverteidigung enttäuscht © getty 1/17 Borussia Dortmund hat mit 2:1 gegen den FC Augsburg gewonnen. Die beiden Innenverteidiger enttäuschten, Julian Brandt bekam Szenenapplaus. Die Note und Einzelkritiken. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Maximal unglücklich beim 13. Gegentor der jungen Saison. Nach Maiers Lattenkracher prallte der Ball von Kobels Schulter vor Zeqiris Füße. Davor zwei mal Sieger im Privatduell mit Augsburgs Distanz-Experte Caligiuri. Note: 3. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Stabiler als noch vor einigen Wochen oder in der vergangenen Saison. In der Defensive meist sicher und aufmerksam, dazu mit Impulsen nach vorne. Ganz oft fehlt aber die Präzision bei Pässen und Flanken. Note: 3,5. © getty 4/17 MANUEL AKANJI: Der 100. Bundesliga-Einsatz des Schweizers. Zum Feiern gab es eher nichts. Beim 1:1 lässt er Zeqiri einfach laufen. Auch danach gegen die frechen Augsburger nicht immer im Bilde. Teil einer unsicheren Innenverteidigung. Note: 4,5. © getty 5/17 MATS HUMMELS: Früh im Glück, dass er einer Gelben Karte entkam. Vorm Ausgleich zum 1:1 zu zaghaft: Der auf ihn zulaufende Maier darf gar nicht erst zum Schuss kommen. Schlimmer Querschläger im zweiten Durchgang. Musste dann vom Feld. Note: 4,5. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Der Portugiese als Iceman: Lässiger und besser kann man einen Elfer wohl nicht verwandeln (10.). Half gegen Ende als rechter Außenverteidiger aus. Mit den meisten Ballaktionen beim BVB (114). Note: 2,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Engagiert wie immer, doch zunächst ohne spektakuläre Aktionen. Großer Einsatz, kopfballstark auch bei Ecken. Im zweiten Durchgang immer stärker. Super Pass auf Hazard und auch bei anderen guten Kontern beteiligt. Note: 2,5. © getty 8/17 AXEL WITSEL: Erst mit überragender Übersicht und nahezu perfekter Passquote. Leitete mit seinem Ballverlust aber den Treffer der Augsburger ein. Nicht in der Gala-Form wie noch gegen Lissabon. Note: 4. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Startete stark und erkämpfte sich sogar Szenen-Applaus, als er Pedersen übers halbe Feld verfolgte (20.). Gute Ideen im Angriff. Toller Pass auf Reus (6.). Belohnte sich mit dem tollen Treffer zum 2:1 (51.). Note: 2,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Merkwürdige Partie des Kapitäns. Rannte sich dauernd fest und ließ zwei Großchancen aus (56., 70.). Satte 22 Ballverluste (!). Auch ein Frust-Gelb sammelte er ein. (44.). Kurz nach dem Wechsel aber mit dem Assist zum 2:1. Note: 4. © getty 11/17 MARIUS WOLF: Verdienter Sprung in die Startelf nach den letzten Wochen. Traute sich viel zu und wechselte oft die Seiten. Half später als rechter Außenverteidiger aus. Gab den Startschuss für den BVB-Express vorm 2:1. Musste verletzt runter. Note: 2,5. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Sein BVB-Tordebüt in der Königsklasse hat dem Holländer gut getan. Spielte immer wieder seine Schnelligkeit aus. Holte so den Elfer zum 1:0 raus und zwang Oxford zu einer Notbremse, bei der es auch Rot hätte geben können. Note: 2,5. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 51.): Kam kurz nach der Pause für den angeschlagenen Meunier ins Spiel. Hätte seinen 200. Bundesliga-Einsatz vergolden können, doch allein vor Giekiewicz traf der Belgier nur den Pfosten. Note: 4. © getty 14/17 EMRE CAN (ab 65.): In der letzten halben Stunde für den dauerbelasteten Witsel auf dem Feld. Brachte ein Stück Ruhe und Sicherheit zurück ins BVB-Spiel. Note: 3,5. © getty 15/17 MARIN PONGRACIC (ab 65.): Ersetzte Abwehrchef Hummels, der keinen allzu guten Tag hatte. Machte seine Sache recht ordentlich. Note: 3,5. © getty 16/17 REINIER (ab 72.): In den letzten zwanzig Minuten für den ausgepowerten Malen auf dem Platz. Konnte sich nicht mehr groß in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 17/17 NICO SCHULZ (ab 72.): Für den verletzten Wolf auf dem Feld. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Bewertung.

Borussia Dortmund - FC Augsburg: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier (52. Hazard), Akanji, Hummels (66. Pongracic), Guerreiro - Witsel (66. Can), Bellingham - Wolf (72. Schulz), Reus, Brandt - Malen (72. Reinier)

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen (86. Günther) - Gruezo (78. Sarenren-Bazee), Strobl - Caligiuri, Maier (78. Gregoritsch), Cordova (63. Jensen) - Zeqiri (78. Niederlechner)

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen FC Augsburg

Tore: 1:0 Guerreiro (10., FE), 1:1 Zeqiri (35.), 2:1 Brandt (51.)

1:0 Guerreiro (10., FE), 1:1 Zeqiri (35.), 2:1 Brandt (51.) Augsburg kassierte das vierte Gegentor in der Anfangsviertelstunde - Topwert der Liga

Der Star des Spiels: Manuel Akanji

Absolut zuverlässig im Zweikampf, gewann 88 Prozent seiner direkten Duelle. Immer wieder mit einem starken Stellungsspiel, fing viele Bälle schon vor der Gefahrenzone ab. Starkes Spiel vom Schweizer.

Der Flop des Spiels: Jeffrey Gouweleeuw

Absolut fahrlässige und unnötige Aktion gegen Malen, die zum Elfmeter führte. Kurz später schickte ein Gouweleeuw den Kollegen Oxford in ein Laufduell, das beinahe in einem Platzverweis für Oxford geendet hätte. Danach zwar stabiler, aber doch auch mit viel Luft nach oben.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Tobias Welz

Hatte in einer bisweilen rauen Partie mit vielen kleinen Fouls einiges zu tun. Lag bei den wichtigen Entscheidungen (Strafstoß, aberkanntes Tor von Zeqiri) richtig, auch im persönlichen Strafmaß konsequent.