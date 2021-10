Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker

Zum Abschluss des 7. Spieltags der Bundesliga trifft Arminia Bielefeld auf Bayer Leverkusen. Verfolgt die gesamte Begegnung hier im Liveticker.

Bielefeld vs. Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Für Leverkusen ist die heutige Begegnung ein wichtiges Spiel um den direkten Kontakt mit der Spitze der Bundesliga zu halten. Mit einem Sieg könnten sie auf Platz zwei in der Tabelle vorrücken. Selbstvertrauen gab da sicherlich das 4:0 unter der Woche in der Europa League gegen Celtic Glasgow. Arminia Bielefeld hingegen wartet noch auf den ersten Sieg in der Bundesliga. Mit vier Punkten befindet sich der Klub aktuell nur auf Platz 16 in der Tabelle. Punkte müssen also dringend her.

Vor Beginn: Das Spiel beginnt heute um 19.30 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen.

Bielefeld vs. Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Schöpf - Okugawa, Wimmer, Hack - Klos

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

Bielefeld vs. Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN zeigt die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen heute exklusiv im TV beziehungsweise im Livestream. Der Streamingdienst hat sich seit dieser Saison nämlich die Rechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen heute um 19.00 Uhr. Lukas Schönmüller ist für die Moderation zuständig. Das Spiel wird am heutigen Abend von Kommentator Michael Born und DAZN-Experte Benny Lauth begleitet.

Alternativ kann das Ganze auch bequem auf dem Tablet oder dem Smartphone mit der kostenlosen DAZN-App gestreamt werden. Dafür benötigt Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ kann auch ein Jahres-Abo in Höhe von 149,99 Euro erworben werden.

