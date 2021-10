In der Bundesliga kommt es heute zum brisanten Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Derby-Zeit am Rhein! In der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln heute Bayer Leverkusen. Wer gewinnt das brisante Nachbarschaftsduell? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Köln erwartet am 9. Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen zum Rheinderby. Beide Mannschaften haben in der Liga zuletzt Debakel erlebt. Köln kam beim 0:5 bei der TSG Hoffenheim unter die Räder, Bayer verlor das Topspiel gegen Bayern München mit 1:5. Ein Derby eignet sich besonders zur Wiedergutmachung.

Vor Beginn: Das Derby wird um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Bundesligabegegnung zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Duda, Uth, Kainz - Modeste

Horn - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Duda, Uth, Kainz - Modeste Bayer Leverkusen: Hradecky - Hincapie, Tah, Kossonou, Frimpong - Demirbay, Andrich - Diaby, Wirtz, Bellarabi - Schick

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen wird heute exklusiv von DAZN im Livestream übertragen.

Übertragungsbeginn ist heute um 14.30 Uhr. Laura Wontorra ist als Moderatorin im Einsatz. Das Spiel wird von Kommentator Uli Hebel und DAZN-Experte Ralph Gunesch begleitet. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

DAZN bietet eine kostenfreie App an. Mit dieser könnt Ihr die Begegnung auch auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Dieses kostet monatlich 14,99 Euro, oder jährlich 149,99 Euro.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga bietet DAZN ein weitreichendes Angebot: Dazu zählt die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Sportarten.

