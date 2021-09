Am 5. Spieltag der Bundesliga empfängt heute der VfB Stuttgart das Team von Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Sichere Dir den kostenlosen Probemonat von DAZN und sehe das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen live!

5. Spieltag der Bundesliga Teil 3! Am heutigen Sonntag, 19. September, finden die drei abschließenden Partien statt. Im ersten Spiel treffen ab 15.30 Uhr der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen in der Mercedes-Benz-Arena aufeinander.

Bayer Leverkusen war am vergangenen Donnerstag noch in der Europa League im Einsatz. Am 1. Spieltag der Gruppenphase wurde Ferencvaros Budapest mit 2:1 besiegt. Mit diesem Ergebnis wischte die Werkself die Enttäuschung nach dem verlorenen Bundesligaspiel gegen den BVB weg. Trotz dreimaliger Führung musste sich Leverkusen am vergangenen Samstag dem BVB noch mit 3:4 geschlagen geben. Bayer-Trainer Gerardo Seoane geht mit einigem Respekt in das Auswärtsspiel beim VfB. "Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Sie haben qualitativ sehr gute Spieler - auch ganz vorne", sagte Seoane.

Der VfB Stuttgart gewann bisher nur das erste Saisonspiel, aus den letzten drei Spielen holten die Schwaben lediglich einen Punkt. Mit vier Zählern haben sie drei weniger aufzuweisen als der heutige Gegner.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Die sonntägliche Live-Berichterstattung im TV und Livestream liegt in dieser Saison alleine in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst präsentiert also auch heute das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen.

Die Übertragung mit Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Michael Born und Experte Sebastian Kneißl beginnt um 15 Uhr.

Neben den Sonntagsspielen zeigt DAZN auch alle Freitagsspiele der Bundesliga. Darüber hinaus dürfen sich DAZN-Abonnenten fast täglich über Topspiele aus der Champions League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 freuen.

Das komplette Angebot des "Netflix des Sport", dazu zählen auch Topspiele und Topevents der Sportarten American Football, Basketball, Eishockey, Radsport, Tennis, Darts, Motorsport, Handball, Wintersport, MMA, Boxen und Wrestling, kostet im Abo entweder 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro. Wer DAZN einmal testen möchte hat noch bis Ende September dazu kostenlos die Möglichkeit.

Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Gast Ergebnisse Freitag, 17. September 20.30 Uhr Hertha BSC SpVgg Greuther Fürth 2:1 Samstag, 18. September 15.30 Uhr Bayern München VfL Bochum 7:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 0:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr FC Augsburg Mönchengladbach 1:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1899 Hoffenheim 0:0 Samstag, 18. September 18.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 1:1 Sonntag, 19. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart Bayer Leverkusen Sonntag, 19. September 17.30 Uhr Borussia Dortmund Union Berlin Sonntag, 19. September 19.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? Der Liveticker von SPOX

Mit dem Liveticker von SPOX seid Ihr heute ganz nah dran am Geschehen in Stuttgart. In der Tagesübersicht findet Ihr die Links zu den Liveticker der späteren Bundesligaspiele am heutigen Sonntag.

Hier geht's zum Liveticker VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen.

Hier geht's zur Liveticker-Tagesübersicht.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 19. September 2021

19. September 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart) Übertragung: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Karazor, Kempf - Endo - Massimo, Mangala, Sosa - Klement, Klimowicz - Marmoush

Müller - Mavropanos, Karazor, Kempf - Endo - Massimo, Mangala, Sosa - Klement, Klimowicz - Marmoush Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle