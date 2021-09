Tabellenführer VfL Wolfsburg empfängt am 5. Bundesliga-Spieltag Eintracht Frankfurt. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Der VfL Wolfsburg hat am 5. Bundesliga-Spieltag am heutigen Sonntag Eintracht Frankfurt zu Gast. Bleiben die Wölfe weiterhin ohne Punktverlust und erobern die Tabellenspitze von Bayern München zurück? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vier Siege aus den ersten vier Ligaspielen der Saison haben die Wölfe unter dem neuen Trainer Mark van Bommel vorzuweisen, auch wenn das Team dabei nur sechs Tore erzielen konnte. Unter der Woche gab es am ersten Champions-League-Spieltag dagegen nur ein mageres 0:0 gegen den französischen Meister OSC Lille. Die Frankfurter stehen mit drei Punkten nur auf dem 16. Tabellenplatz und müssen unbedingt punkten.

Vor Beginn: Die Begegnung des 5. Spieltags wird heute um 19.30 Uhr in der Volkswagenarena in Wolfsburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesligapartie zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Nmecha, Philipp, Waldschmidt - Weghorst

Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Nmecha, Philipp, Waldschmidt - Weghorst Eintracht Frankfurt: Trapp - Durm, Ndicka, Hinteregger, Lenz - Sow, Jakic - Hauge, Kamada, Kostic - Lammers

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt wird heute exklusiv vom Streaming-Dienst DAZN übertragen. Die Übertragung der Partie startet um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen.

Macht's Wolfsburg wie 2009? Das machen die Stars von damals heute © getty 1/33 Vor gut zwölf Jahren feierte Grafite mit dem VfL Wolfsburg die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. In einem Interview mit Sport1 sagte er nun, dass in dieser Saison der zweite Titel für die Wölfe möglich sei. © getty 2/33 "Es ist möglich, jedenfalls nicht unmöglich", sagte Grafite: "Ich hoffe sehr, dass der VfL das ganz große Ding wieder landen kann." Außerdem erinnerte sich der Brasilianer an seinen legendären Treffer beim 5:1 über die Bayern zurück. © imago images 3/33 "Ich schaue mir dieses Tor fast jeden Tag an. Mein Tor ist überall immer noch allgegenwärtig. Das macht mich unglaublich stolz", sagte er. Wir blicken auf die Stars zurück, die damals für beide Teams auf dem Platz standen und sagen, was sie heute machen. © getty 4/33 VFL WOLFSBURG, TOR - DIEGO BENAGLIO: Der Keeper wechselte 2017 vom VfL Wolfsburg zur AS Monaco, wo er letztlich hinter Benjamin Lecomte und Danijel Subasic dritter Torwart war. Im Sommer 2020 beendete der 37-Jährige seine Karriere. © getty 5/33 ABWEHR - PETER PEKARIK: Steht seit 2012 bei Hertha BSC unter Vertrag. Klinsmann bescheinigte ihm folgendes Zeugnis: "Toller Teamspieler, aber kein Mehrwert für die Zukunft." War zu Beginn der Saison 2020/21 dennoch Stammkraft, zuletzt nur auf der Bank. © getty 6/33 JAN SIMUNEK: Nach seiner Zeit bei den Wölfen spielte der Innenverteidiger unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern und den VfL Bochum. 2018 beendete er seine Karriere - im Alter von 31 Jahren. © imago images 7/33 ANDREA BARZAGLI: 2011 wechselte der Weltmeister von 2006 zu Juventus Turin, wo der bullige Innenverteidiger achtmal in Folge die Meisterschaft holte. Im Sommer 2019 beendete Barzagli seine Karriere. © getty 8/33 MARCEL SCHÄFER: Nach mehreren schweren Verletzungen und einem kurzen Intermezzo beim amerikanischen Zweitligisten TB Rowdies hängte Schäfer seine Fußballschuhe 2018 an den Nagel. Kurz darauf wurde er Sportdirektor bei den Wölfen. © getty 9/33 MITTELFELD – SASCHA RIETHER: Der gelernte Rechtsverteidiger wurde in der Meistersaison meist im rechten Mittelfeld eingesetzt. Im Sommer 2019 beendete er seine Karriere bei S04 und arbeitete dort bis Februar 21 als Koordinator der Lizenzspielerabteilung. © getty 10/33 JOSUE: Spielte noch bis 2013 für Wolfsburg, hatte insgesamt 164 Einsätze in der Bundesliga und wechselte schließlich zurück in die Heimat nach Brasilien zu Atletico Mineiro. Dort beendete der kreative Sechser seine Karriere 2016. © getty 11/33 ZVJEZDAN MISIMOVIC: Der Dreh- und Angelpunkt in der Wolfsburger Offensive kehrte dem VfL bereits ein Jahr später den Rücken. Spielte noch bei Galatasaray, Dynamo Moskau und in China. Heute als Freizeitfußballer in München unterwegs. © getty 12/33 CHRISTIAN GENTNER: Der Torschütze zum 1:0 kehrte ein Jahr später zu seinem Jugendklub VfB Stuttgart zurück. Nach dem Abstieg mit den Schwaben in der Saison 18/19 wechselte Gentner zu Aufsteiger Union Berlin. Heute für Luzern aktiv. © getty 13/33 ANGRIFF – EDIN DZEKO: Legte mit seinen zwei Toren (2:1, 3:1) den Grundstein für den Sieg. Noch heute geht der inzwischen 35-jährige Bosnier auf Torejagd und ist begehrt wie eh und je. Wechselte im Sommer von der Roma zu Inter. © getty 14/33 GRAFITE: Machte sich an diesem Nachmittag mit einem unglaublichen Hackentor zum 5:1 zur Legende und wurde mit 28 Treffern Torschützenkönig. Nach 4 Jahren in Wolfsburg ging es in die Arabischen Emirate und nach Brasilien. 2018 beendete er seine Karriere. © getty 15/33 EINWECHSELSPIELER – YOSHITO OKUBO (85.): Die damalige Leihgabe von Vissel Kobe spielte nur ein halbes Jahr für den VfL (kein Tor), ehe er nach Japan zurückkehrte. Der 38-jährige Stürmer spielt derzeit für Cerezo Osaka, wo er noch Vertrag bis 2022 hat. © getty 16/33 ASHKAN DEJAGAH (85.): Der Offensivspieler wechselte 2012 zum FC Fulham, wurde aber nie wieder so richtig glücklich - auch bei seinen anschließenden Stationen und seiner Rückkehr zu den Wölfen 2017. Zuletzt im Iran für Tractor aktiv, aktuell vereinslos. © getty 17/33 ANDRE LENZ (89.): Magath wechselte den Ersatzkeeper kurz vor Schluss für den nicht (!) verletzten Benaglio ein, was für Aufsehen sorgte. 2012 beendete Lenz seine Karriere bei den Wölfen, aktuell ist er als Torwart-Trainer vereinslos. © getty 18/33 So hat Felix Magath damals aufgestellt. © getty 19/33 FC BAYERN, TOR – MICHAEL RENSING: Machte nach dieser Partie nur noch sieben Pflichtspiele für den Rekordmeister und landete nach mehreren Zwischenstationen bei Fortuna Düsseldorf. Dort verlor er 2019/20 seinen Stammplatz, mittlerweile Karriereende. © getty 20/33 ABWEHR – CHRISTIAN LELL: Im darauffolgenden Jahr wechselte der Rechtsverteidiger aufgrund fehlender Einsatzzeiten zu Hertha BSC. Nach einem kurzen Intermezzo beim Amateur-Klub TSV Weyarn beendete Lell 2016 seine Karriere. © getty 21/33 LUCIO: Der für seine Ausflüge bekannte Innenverteidiger schloss sich nach der Saison Inter Mailand an, wo er prompt die Champions League gewann – im Finale gegen (ausgerechnet) Bayern. Anfang 2020 beendete er offiziell seine Karriere. © imago images 22/33 BRENO: Das Talent fiel besonders durch seine Verurteilung zu einer Haftstrafe aufgrund von Brandstiftung auf (2012). Anschließend arbeitete Breno für die Jugend der Münchner, ehe er zurück nach Brasilien ging. Bis Januar '21 spielte er für Vasco da Gama. © getty 23/33 PHILIPP LAHM: Der Weltmeister von 2014 wurde damals noch als Linksverteidiger eingesetzt, avancierte zur Vereinslegende. Nach seinem Karriereende 2017 arbeitet Lahm inzwischen als Chef des Organisationskomitees der EM 2024. © getty 24/33 MITTELFELD – BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Nach 17 Jahren beim deutschen Rekordmeister wagte "Schweini" 2015 den Schritt nach England zu Manchester United, ehe er seine Karriere in den USA in Chicago ausklingen ließ. © getty 25/33 MARK VAN BOMMEL: Der damalige FCB-Kapitän war der Stützpfeiler im Mittelfeld. Der Niederländer wurde Trainer von PSV Eindhoven, im Dezember 2019 folgte die Entlassung. Im Sommer wurde er - ausgerechnet - Trainer des VfL Wolfsburg. © getty 26/33 ZE ROBERTO: Er verließ den FCB nach der Saison erneut, spielte unter anderem für den HSV und hing die Schuhe 2017 nach seinem ersten Meistertitel in Brasilien endgültig an den Nagel. Mit 47 aber immer noch topfit, wie sein Insta-Profil zeigt. © getty 27/33 FRANCK RIBERY: Nach zwölf Jahren beim FC Bayern München wurde der Vertrag des Franzosen nicht mehr verlängert, weshalb er im Sommer 2019 zu Florenz wechselte. Dort war nach zwei Jahren Schluss, nun bei Aufsteiger Salernitana der Heilsbringer. © getty 28/33 ANGRIFF – LUCA TONI: Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 wurde 2010 an den FC Genua ablösefrei abgegeben. 2015 avancierte der Italiener bei Hellas Verona mit 22 Treffern zum ältesten Torschützenkönig der Serie A (Karriereende 2016). © getty 29/33 LUKAS PODOLSKI: Nach einer eher erfolglosen Zeit bei den Bayern kehrte der Kölsche Jung nach der Saison zum FC zurück. Über Arsenal, Inter, und Gala landete er 2017 bei Vissel Kobe, 2020 dann bei Antalyaspor und nun bei Heimatklub Gornik Zabrze. © getty 30/33 EINWECHSELSPIELER – ANDREAS OTTL (66.): Von seinem Jugendverein heuerte er 2011 bei Hertha BSC an, ehe er eine Saison später zum FC Augsburg wechselte. 2014 beendete Ottl seine Karriere bei den Fuggerstädtern im Alter von 30 Jahren, heute ist er Berater. © getty 31/33 JOSE SOSA (70.): Machte sich aufgrund seiner vielen Wechsel als "Wandervogel" einen Namen und verließ den FC Bayern bereits nach einem Jahr. Seit 2020 steht der Argentinier bei Fenerbahce unter Vertrag. © getty 32/33 TIM BOROWSKI (80.): War nur eine Saison bei den Bayern, ehe er zu Werder Bremen zurückkehrte. Von Oktober 2017 bis 2021 agierte er als Co-Trainer von Florian Kohfeldt bei Werder, nach dem Abstieg musste er gehen. © getty 33/33 So ging die Elf von Jürgen Klinsmann unter.

Auf DAZN seht Ihr diese Saison nicht nur viele Bundesligaspiele im Livestream, auch fast alle Spiele der Champions League und reihenweise Partien der Primera Division, Serie A und Ligue 1 sind fester Bestandteil des umfangreichen Programms.

All das bekommt Ihr zu einem Abo-Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo).

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle