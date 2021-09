Hertha BSC und die SpVgg Greuther Fürth eröffnen am Abend den 5. Spieltag der Bundesliga. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Mit Hertha BSC und der SpVgg Greuther Fürth sind zum Auftakt des 5. Bundesliga-Spieltags zwei Kellerkinder im Einsatz. Welchem Team gelingt ein wichtiger Sieg? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Befreiungsschlag in Bochum will Hertha BSC nun zum ersten Mal in der neuen Saison der Bundesliga auch zu Hause punkten. Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat in vier Spielen nur einen mageren Zähler geholt. "Wir wollen gewinnen, aber dafür müssen wir alles mobilisieren. Ich erwarte einen Arbeitssieg", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai.

Vor Beginn: Die erste Partie des 5. Spieltags wird heute um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Hertha BSC und der SpVgg Greuther Fürth.

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Stark, Boyata, Dardai - Zeefuik, Tousart, Darida, Plattenhardt - Serdar, Richter - Belfodil

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems - Christiansen, Griesbeck - Seguin, Green - Hrgota, Itten

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream - und somit heute Hertha BSC vs. Greuther Fürth.

Die Übertragung mit Moderator Sebastian Benesch, Experte Ralph Gunesch und Kommentator Marco Hagemann beginnt um 19.30 Uhr.

Bei DAZN seid Ihr jedoch nur mit einem Abo zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) dabei. Neukunden, die DAZN erst einmal testen wollen, können dies noch bis 30. September kostenlos machen.

