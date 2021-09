Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 5. Spieltags der Bundesliga empfängt Hertha BSC heute die SpVgg Greuther Fürth. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Hertha BSC vs. Greuther Fürth heute Live sehen - JETZT noch den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern!

Kein Tag in dieser Woche ohne Spitzenfußball! Nach den ersten Spielen in den europäischen Wettbewerben startet die Bundesliga mit einem Kellerduell in den 5. Spieltag.

Bundesliga, Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am heutigen Freitag, 17. September, eröffnen Hertha BSC und die SpVgg Greuther Fürth den 5. Bundesliga-Spieltag. Spielbeginn im Berliner Olympiastadion ist um 20.30 Uhr. 25.000 Zuschauer dürfen anwesend sein.

Mit Hertha BSC und Greuther Fürth treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonstart nicht durch das Sammeln von Punkten gekennzeichnet war. Die Hertha feierte am vergangenen Sonntag nach drei Niederlagen zumindest den ersten Saisonsieg (3:1 in Bochum). Weiter auf den ersten Saison-Dreier wartet dagegen noch Aufsteiger Greuther Fürth. Nach vier Spieltagen ist erst ein Punkt (1:1 gegen Bielefeld) auf der Habenseite. Kein Wunder also, dass heute der 16. auf den 18. trifft.

Erleichtert über den ersten Saisonsieg der Berliner war besonders Trainer Pal Dardai. Er stand nach dem Null-Punkte-Start schon in der Kritik. "Wir wollen gewinnen, aber dafür müssen wir alles mobilisieren. Ich erwarte einen Arbeitssieg", sagte der Ungar vor dem Duell gegen den Aufsteiger.

Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Gast Freitag, 17. September 20.30 Uhr Hertha BSC SpVgg Greuther Fürth Samstag, 18. September 15.30 Uhr Bayern München VfL Bochum Samstag, 18. September 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg Samstag, 18. September 15.30 Uhr FC Augsburg Mönchengladbach Samstag, 18. September 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1899 Hoffenheim Samstag, 18. September 18.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig Sonntag, 19. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart Bayer Leverkusen Sonntag, 19. September 17.30 Uhr Borussia Dortmund Union Berlin Sonntag, 19. September 19.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung der Auftaktbegegnung des 5. Spieltags im Free-TV wird es heute nicht geben. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst ist in dieser Saison bei allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga im Livestream auf Sendung.

Heute werdet Ihr ab 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf das Kellerduell mit Moderator Sebastian Benesch und Experte Ralph Gunesch auf das Kellerduell eingestimmt. Gunesch sitzt dann ab Spielbeginn gemeinsam mit Kommentator Marco Hagemann am Mikrofon.

Bei DAZN erhaltet Ihr in dieser Saison ein großes Paket an Spitzenfußball live. Neben der Bundesliga zeigt das "Netflix des Sports" auch quasi die gesamte Champions League sowie mit der Primera Division, Serie A und Ligue 1 drei europäische Topligen und deren Spiele. Doch Fußball ist nicht alles, auch die im Verlauf dieser Woche begonnene Handball Champions League sowie American Football aus der NFL gehören zu den momentanen Programm-Highlights.

Bei diesen seid Ihr mit einem Abo zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) dabei. Neukunden, die DAZN erst einmal testen wollen, können dies noch bis 30. September kostenlos machen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights von Hertha BSC vs. Greuther Fürth auf DAZN

DAZN zeigt die Bundesliga nicht nur live , sondern auch in einer lineraren Highlightshow. Diese läuft jeden Samstag ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife. Darin enthalten sind die Höhepunkte der bereits beendeten Spiele, ab 20.30 auch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker

Für den Fall, dass Ihr Euch das Spiel heute Abend nicht live ansehen könnt, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Dort verraten wir Euch bereits weit vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Hier geht's zum Liveticker Hertha BSC - Greuther Fürth.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Bundesliga, Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Voraussichtliche Aufstellungen

Nach der Partie beim VfL Bochum ist das Lazarett der Hertha weiter angewachsen. Jordan Torunarigha und Lukas Klünter können nach ihren in Bochum erlittenen Verletzungen heute nicht spielen.

Hertha BSC: Schwolow - Stark, Boyata, Dardai - Zeefuik, Tousart, Darida, Plattenhardt - Serdar, Richter - Belfodil

Schwolow - Stark, Boyata, Dardai - Zeefuik, Tousart, Darida, Plattenhardt - Serdar, Richter - Belfodil Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems - Christiansen, Griesbeck - Seguin, Green - Hrgota, Itten

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag