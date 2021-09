FC Bayern München: Pressekonferenz zur Vertragsverlängerung von Leon Goretzka heute im Liveticker

Nach Joshua Kimmich hat auch Leon Goretzka seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig verlängert. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird sich der Nationalspieler den Fragen der Journalisten stellen. SPOX begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

FC Bayern: PK zur Vertragsverlängerung von Goretzka heute im Liveticker

Vor Beginn: Der 26-Jährige unterschrieb nach längeren Verhandlungen bis 2026. Goretzkas bisheriger Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Im August hatten die Münchner bereits bis 2025 mit Joshua Kimmich verlängert.



Vor Beginn: Goretzka, Kahn und Salihamidzic werden sich den Fragen der Journalisten ab 15 Uhr stellen. Den Pressetalk könnt Ihr auch bei Youtube live sehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz zur Vertragsverlängerung von Leon Goretzka. Neben dem Nationalspieler sind auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit von der Partie.

Goretzka macht es Kimmich nach: Die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis © getty 1/36 Leon Goretzka hat seinen Vertrag beim FC Bayern wie erwartet langfristig verlängert und sich bis 2026 an den Klub gebunden. Damit folgt er Joshua Kimmich, der seinen Kontrakt erst vor wenigen Wochen ausgedehnt hat. © getty 2/36 "Leon ist beim FC Bayern Stammspieler und ein Gesicht dieser Mannschaft geworden", schwärmt Sportvorstand Salihamidzic, Vorstandsboss Kahn ergänzt: "Es ist für die Entwicklung des FC Bayern entscheidend, dass wir unsere Leistungsträger halten." © imago images 3/36 Damit laufen im kommenden Sommer nur noch die Verträge von zwei prominenten Spielern aus, bei denen offen ist, ob ihre langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 4/36 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 5/36 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 6/36 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 7/36 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 8/36 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © getty 9/36 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 10/36 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/36 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 12/36 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 13/36 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 14/36 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 15/36 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 16/36 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 17/36 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 18/36 Josip Stanisic (RV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © imago images 19/36 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 20/36 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/36 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/36 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 23/36 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 24/36 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 25/36 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 26/36 Michael Cuisance (ZM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 27/36 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 28/36 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 29/36 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 30/36 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 31/36 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 32/36 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/36 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 34/36 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © getty 35/36 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © imago images / Poolfoto 36/36 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

Goretzka verlängert beim FC Bayern: Alle bisherigen Stimmen

Leon Goretzka: "Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen", sagt der 26-Jährige. "Die Mannschaft, der Verein und das Umfeld sind nicht nur hochprofessionell, sondern auch familiär. Diese Mischung ist einer der Erfolgsgaranten dieses Clubs. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängern durfte."

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern: "Leon Goretzka passt aus vielen Gründen optimal zum FC Bayern: Zum einen werden seine sportlichen Qualitäten europaweit geschätzt. Zum anderen wirkt er als Persönlichkeit über das Spielfeld hinaus. Goretzka ist ein Meinungsbildner auf und neben dem Fußballplatz - und genau solche Spieler wünschen wir uns hier beim FC Bayern."

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender: "Es ist für die Entwicklung des FC Bayern entscheidend, dass wir unsere Leistungsträger langfristig halten. Um als Club erfolgreich zu sein, brauchen wir Spieler, die permanent motiviert sind - und Leon Goretzka muss man nichts über Motivation erzählen. Er will sich immer wieder verbessern und hat den Anspruch, beim FC Bayern eine Ära zu gestalten. Diese Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen von Leon, dass er davon überzeugt ist, dass wir beim FC Bayern in Zukunft weiter so erfolgreich sein werden, wie wir es in der Vergangenheit waren."

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand: "Wir sind sehr glücklich, dass Leon Goretzka seinen Vertrag bis 2026 vorzeitig verlängert hat. Leon ist beim FC Bayern Stammspieler und ein Gesicht dieser Mannschaft geworden. Ich bin sehr froh, dass wir auch die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten werden. Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Er hat eine tolle Technik und Dynamik und ist europaweit ein besonders torgefährlicher Mittelfeldspieler, der Spiele entscheiden kann. Wir freuen uns sehr, dass Joshua Kimmich und Leon Goretzka das Herz unserer Mannschaft bilden und noch viele weitere Jahre für den FC Bayern am Ball sein werden."

