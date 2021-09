FC Bayern bei Greuther Fürth im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Der FC Bayern spielt heute am 6. Spieltag der Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth. Obwohl das Spiel nicht im Free-TV gezeigt wird, könnt Ihr die Partie dennoch in einem kostenlosen Livestream sehen. Wie das funktioniert erklären wir Euch hier.

FC Bayern bei Greuther Fürth heute live sehen - JETZT noch den DAZN-Gratismonat sichern!

Bundesliga, FC Bayern bei Greuther Fürth: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Teil zwei der Aufsteigerwoche für den FC Bayern! Nach dem VfL Bochum am vergangenen Samstag trifft der Rekordmeister mit der SpVgg Greuther Fürth auf den zweiten Neuling im Oberhaus. Das Spiel wird am heutigen Freitag, 24. September, um 20.30 Uhr im Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth angepfiffen.

Vor dem Auftaktspiel des 6. Bundesliga-Spieltags zieren Greuther Fürth und der FC Bayern die beiden Tabellenenden - der FCB als Erster das obere, Greuther Fürth als Letzter das untere. Die Frage nach dem Favoriten sollte also eindeutig sein.

Wie stark der FC Bayern derzeit in Form ist, bekam zuletzt der VfL Bochum spüren: 7:0 lautete das Endergebnis. Um eine so hohe Niederlage will Greuther Fürth heute möglichst herumkommen. Was dem Aufsteiger Mut machen sollte, ist die Tatsache, dass er sich in beiden bisherigen Heimspielen gegen Arminia Bielefeld (1:1) und den VfL Wolfsburg (0:2) gut aus der Affäre zog.

Der FC Bayern muss heute definitiv auf Kingsley Coman verzichten, auch hinter den Einsätzen von Jamal Musiala und Serge Gnabry stehen einige Fragezeichen.

Bundesliga: Der 6. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Gast Freitag, 24. September 20.30 Uhr Spvgg Greuther Fürth FC Bayern München Samstag, 25. September 15.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC Samstag, 25. September 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln Samstag, 25. September 15.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz Samstag, 25. September 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Arminia Bielefeld Samstag, 25. September 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim VFL Wolfsburg Samstag, 25. September 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Sonntag, 26. September 15.30 Uhr VFL Bochum VFB Stuttgart Sonntag, 26. September 17.30 Uhr SC Freiburg FC Augsburg

FC Bayern bei Greuther Fürth heute live im TV und Livestream

Greuther Fürth gegen den FC Bayern wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Sehen könnt Ihr das Spiel auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt es exklusiv im Livestream, so wie alle Freitagsspiele der Bundesliga in dieser Saison.

Wenn Ihr von Beginn der Übertragung an dabei sein wollt, musst Ihr Euch um 19.30 Uhr bei DAZN einloggen, dann beginnt nämlich die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Ralph Gunesch. Kommentator des Spiel ist später Jan Plattte, gemeinsam mit Experte Gunesch.

Bei DAZN könnt Ihr am morgigen Samstag auch die Höhepunkte des Spiels in einer linearen Highlightshow sehen. Diese läuft ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife.

FC Bayern bei Greuther Fürth im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Wenn Ihr Euch das Spiel live bei DAZN ansehen wollt, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Es gibt aber auch eine Möglichkeit, sich das Spiel heute kostenlos im Livestream anzusehen. Das "Netflix des Sports" bietet Neukunden nämlich noch bis Ende September die Möglichkeit an, den kompletten Programminhalt kostenlos zu testen. Wenn Ihr also noch nicht Kunde bei DAZN seid, müsst Ihr noch rechtzeitig vor Spielbeginn den Gratismonat abschließen. Keine Angst, Ihr seid damit nicht an einen späteren Vertrag gebunden, da Ihr jederzeit kündigen könnt.

Wenn Ihr den Gratismonat jetzt noch in Anspruch nehmt, könnt Ihr in den kommenden vier Wochen auch noch zahlreiche Spiele der Champions League und der NFL im kostenlosen Livestream sehen. Ab 1. Oktober gibt es den DAZN-Gratismonat nicht mehr.

FC Bayern bei Greuther Fürth heute im Liveticker

Garantiert ohne Kosten ist für Euch ein Blick in den Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München.

Bundesliga, Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Greuther Fürth: Burchert - Willems - Viergever - Bauer - Meyerhöfer - Griesbeck - Seguin - Dudziak - Nielsen - Hrgota - Itten

Burchert - Willems - Viergever - Bauer - Meyerhöfer - Griesbeck - Seguin - Dudziak - Nielsen - Hrgota - Itten Bayern München: Neuer - Stanisic - Süle - Hernandez - Davies - Kimmich - Goretzka - Gnabry - Müller - Sane - Lewandowski

