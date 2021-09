BVB-Thesen zum 4:2 über Union Berlin: Borussia Dortmund ist den falschen Zwilling los

Thomas Meunier hat seinen steilen Formanstieg auch beim 4:2-Sieg über Union Berlin bestätigt. Außerdem offenbarte das Spiel der Schwarzgelben am Sonntag einen heimlichen BVB-Gewinner der vergangenen Wochen und die Tatsache, dass Erling Haaland keine Schwächen mehr hat. Vier Thesen zum Spiel.

Wenn man Marco Reus nach dem Dortmunder Sieg über Union Berlin so reden hörte, konnte man annehmen, der BVB habe gerade im Meisterschaftskampf abermals und wie schon so oft in den vergangenen Jahren Federn gelassen.

"Auf Dauer kannst du das nicht durchhalten. Wir dürfen die Tore nicht so einfach herschenken, das bricht uns irgendwann das Genick, weil wir die Körner dafür irgendwann nicht mehr haben werden. Wir müssen viel cleverer sein, viel erwachsener spielen und vor allem bei Standards besser verteidigen. Das ist schon unerklärlich. Wir müssen und werden uns darüber unterhalten", echauffierte sich Reus.

Ein mahnender Finger in eine nach wie vor nicht geschlossene BVB-Wunde: Wieder hatten die Dortmunder trotz dominanter und teils berauschender Spielweise dem unterlegenen Gegner die Tür zum Spiel aufgemacht und mussten trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung zumindest kurz zittern. Und wieder war es ein Standardgegentor, das sich der BVB einfing. Am Ende war es eines ohne Folgen. Der BVB gewann sein drittes Ligaspiel in Folge und bleibt dem FC Bayern somit in der Tabelle dicht auf den Fersen.

Geht es nach Mats Hummels, fehlt den Dortmundern aber noch etwas, um dem Abo-Meister endlich wieder gefährlich werden zu können: "Wenn man den einen großen Unterschied von Bayern München zu uns sehen will, dann ist es die Tatsache, dass bei Bayern elf Spieler über 90 Minuten scharf sind und auf Erfolg spielen - durchgehend", stellte Hummels fest.

Vier weitere Thesen zum BVB-Sieg über Union Berlin:

BVB: Der echte Meunier ist in Dortmund angekommen

Es war wahrlich keine berauschende Debüt-Saison, die Thomas Meunier beim BVB hingelegt hat. Im Gegenteil. Es war eine von Verletzungen, eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten durchseuchte Spielzeit, die der belgische Nationalspieler 2020/21 spielte, gekrönt vom Verlust seines Stammplatzes sowohl in Dortmund ab dem 18. Spieltag als auch bei Roberto Martinez und seinen Roten Teufeln zu Beginn der Europameisterschaft.

Der einst als Transfercoup beim BVB willkommen geheißene Meunier (kam ablösefrei von PSG), erntete schon bald reichlich Kritik aufgrund seiner Aussetzer in der Defensive und seiner unpräzisen Hereingaben von der rechten Seite, die alles trafen, nur nicht den Kopf, Fuß oder ein anderes Körperteil eines Mitspielers. Ein Tor und eine Torvorlage, so lautete das nüchterne Fazit der offensiven Produktivität des Rechtsverteidigers.

Vorgänger Achraf Hakimi verzeichnete hingegen in seiner zweiten BVB-Spielzeit 19 Torbeteiligungen. Nun war klar, dass Meunier Hakimi besonders als Offensivkraft nicht eins zu eins wird ersetzen können. Spötter frotzelten aber dennoch, PSG habe nur den unbegabten Zwillingsbruder von Meunier nach Dortmund geschickt, der Echte müsse noch irgendwo in den Katakomben des Prinzenparks weilen.

"Das war nicht der Thomas Meunier, den ich kenne - und das haben die Leute ebenfalls gesehen. Sie hatten daher jedes Recht, nicht glücklich mit meinen unterschiedlichen Leistungen zu sein", sagte Meunier im Mai im Interview mit SPOX und Goal.

BVB-Profi Meunier schwimmt sich bei EM frei

Doch dann kam die EM, die für den Perfektionisten Meunier - als solchen bezeichnete ihn Nationaltrainer Martinez - zumindest eine erste Wende zum Guten bedeuten sollte. Weil sich Timothy Castagne von Leicester City im Auftaktspiel gegen Russland nach nur 27 Minuten eine Gesichtsfraktur zuzog, musste Meunier mangels Alternativen ran - und besonders kritische Beobachter aus Nordrhein-Westfalen kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Da war er plötzlich, der echte Meunier. Das 2:0 erzielte er selbst per Abstauber, das 3:0 bereitete er nach tollem Solo-Lauf und Schnittstellenpass vor. Im Achtelfinale gegen Portugal folgte der Assist zum Siegtor, zwischenzeitlich wurde es gar magisch, als er nach Doppelpass per Außenrist den Winkel nur knapp verfehlte.

Meunier nutzte die EM, um sich freizuschwimmen, kehrte mit frisch getanktem Selbstvertrauen nach Dortmund zurück - und musste direkt den nächsten Rückschlag einstecken: Corona-Infektion. Zwei Wochen Quarantäne. Kein Mannschaftstraining. Die ganze Vorbereitung wieder zunichte.

Doch Meunier ist ein Kämpfer und Arbeiter. Sofern er Social-Media-Postings bei Twitter oder Instagram absetzt, verwendet er immer den #TÔTOUTARD, was übersetzt "früher oder später", bedeutet. "Wenn du für das, was du möchtest, arbeitest, wirst du es auch bekommen", sagt er über sein Lebensmotto.

BVB-Noten: Sorgenkind außer Dienst und ein unerwartetes Kopfball-Ungeheuer © getty 1/16 Der BVB hat einmal mehr spektakulär einen Sieg eingefahren. Gegen Union stellte ein einstiges Sorgenkind einmal mehr unter Beweis, dass es bergauf geht. Außerdem glänzte ein Kopfball-Ungeheuer, das lange Zeit keines war. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Bei Friedrichs Distanzschuss aus 30 Metern ohne Mühe (41.) und auch von Ryersons Kracher nicht zu bezwingen (68.). Beim 10. und 11. BVB-Gegentreffer (!) der jungen Saison erneut ohne Schuld. Note: 3. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Starke erste Hälfte des Sorgenkindes a.D.. Meiste Balleroberungen (5), meiste Pässe (47), darunter die perfekte Flanke vorm 2:0. Der Tunnel von Gießelmann (17.) fiel nicht ins Gewicht, sein Verhalten vor dem 2:3 aber schon. Note: 2,5. © imago images 4/16 MANUEL AKANJI: Auch der Schweizer zeigte sich gewohnt sicher und hatte Awoniyi und Kruse meist gut im Griff. Im Spielaufbau etwas zurückhaltender als sonst. Note: 3. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Seine starke Grätsche gegen Awoniyi war Ausgangspunkt des zweiten Dortmunder Treffers. Hummels langer Ball auf Haaland brachte die Entscheidung. Note: 2. © getty 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Zeigte viel Offensivdrang und glänzte mit super Passquote (93 Prozent). Sein spektakuläres Traumtor brachte den BVB früh in Führung (10.). Die Kehrseite: Der linke Außenverteidiger ist oft spät zurück in der Abwehr. Note: 2,5. © imago images 7/16 AXEL WITSEL: Unauffällig, aber effektiv beim Abräumen vor der schwarzgelben Abwehr. Mit viel Übersicht und vor der Pause auch zweikampfstärkster Borusse. Dann mit dem Foul an Behrens, der zum Elfmeter der Gäste führte (56.). Note: 3,5. © getty 8/16 JUDE BELLINGHAM: Viel Einsatz, viel Laufbereitschaft, aber nicht ganz so auffällig wie zuletzt. Schickte Reus auf die Reise zum dritten BVB-Tor. Note: 3. © getty 9/16 MAHMOUD DAHOUD: Auf der linken Seite der Mittelfeldraute mit einer sehr überzeugenden Leistung. Schaltete schneller um als es den Gästen lieb sein konnte und war an beiden Dortmunder im ersten Durchgang beteiligt. Ließ am Ende etwas nach. Note: 2,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Hatte erst Pech mit einem abgefälschten Freistoß, der nur knapp das Union-Tor verfehlte. Kurz nach der Pause mit dem tollen Konter, der Friedrichs Eigentor zum 3:0 erzwang. Später wieder im Pech bei seinem Alu-Treffer. Note: 2,5. © getty 11/16 DONYELL MALEN: Wieder ein Stück näher dran am ersten BVB-Treffer, aber noch ist der Holländer nicht angekommen. Viele gute Dribblings, einige tolle Pässe, starker Kontakt vor Guerreiros 1:0. Mit zu vielen Ballverlusten (16). Note: 3. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Jetzt wird der Norweger auch noch zum Kopfball-Ungeheuer. Erneut ein Haaland-Treffer aus der Luft (24.). Ließ mit einem großartigen Lupfer zum 4:2 (83.) endgültig die Luft aus der Partie. Saisontore 6 und 7! Note: 1,5. © getty 13/16 MARIUS WOLF (ab 73..): In der Schlussphase für den ausgepowerten Malen auf dem Platz. Fast noch mit einem eigenen Tor-Erfolg. Einer der Gewinner unter Rose. Vom Abstellgleis in die Rotation. Keine Benotung. © getty 14/16 THORGAN HAZARD (ab 84.): Nach seiner Verletzungspause mit einem Kurzeinsatz. Konnte sich nicht mehr groß in Szene setzen. Keine Benotung. © imago images 15/16 MARIN PONGRACIC (ab 89.): Kurz vor Ende der Partie noch am Ball. Brachte den Sieg mit nach Hause. Keine Benotung. © getty 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 89.): Auch Dortmunds Jüngster durfte ganz am Ende noch mal ran. Eine gute Szene, als er sich im Laufduell gegen Ryerson durchsetzte. Keine Benotung.

Rose lobt Meunier: "Macht richtig Spaß"

Und seitdem er von seiner Corona-Infektion Ende August zurückkehrte bekamen die BVB-Fans nicht etwa den falschen Zwilling, sondern den echten Meunier zu sehen. Offensiv stark verbessert, defensiv stabiler, wenngleich - wie beim Anschlusstreffer von Union durch Andreas Voglsammer - noch längst nicht fehlerfrei.

Aber: Seine Flanken kommen mittlerweile nicht nur bei Mitspielern an, sondern sie sind eine echte Waffe. In den vergangenen drei Spielen bereitete Meunier drei Treffer mustergültig vor. Außerdem war Meunier gegen Besiktas und Union jeweils einer der zwei besten Balleroberer in Reihen der Dortmunder.

Der Trend stimmt beim Belgier. Das bemerkte auch Marco Rose, der die "butterweiche Flanke" des Belgiers zum 2:0 gar mit einem Hand-Küsschen honorierte: "Thomas macht momentan richtig Spaß, weil er richtig in Form und ins Rollen kommt."

Dass es so kommen würde, hatte er selbst bereits angekündigt. "Es geht jetzt nochmal von vorne los, als hätte ich gerade erst in Dortmund unterschrieben", sagte er vor der EM. Gut möglich also, dass sich Meunier noch einmal ein neues Motto überlegen müsste, hält sein starker Spätstart in Dortmund weiter an. Statt "früher oder später" täte es auch "mieux vaut tard que jamais" - "besser spät als nie".