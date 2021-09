BVB, News und Gerüchte: Reinier bekommt offenbar Frist bis zum Winter

Dortmunds Reinier bekommt von den BVB-Bossen offenbar bis zum kommenden Winter Zeit, um mit guten Leistungen aufhorchen zu lassen. Andernfalls droht ein Leih-Abbruch. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Reinier bekommt Frist bis zum Winter

Knapp 350 Pflichtspielminuten verteilt auf 20 Einsätze absolvierte Reinier in seinem ersten Jahr beim BVB. Gute Leistungen blieben dabei meistens aus, für den Brasilianer soll es deshalb offenbar eine Frist bis zum Winter geben.

Bis dahin, so berichtet die Bild-Zeitung, wollen Sportdirektor Michael Zorc und dessen designierter Nachfolger Sebastian Kehl dem 19-Jährigen Zeit geben, um den erhofften Sprung nach vorne zu machen. Eine Entscheidung soll dann nach der Hinrunde gefällt werden.

Gelingt es Reinier, sein Niveau anzuheben und zunehmend Spielzeit zu sammeln, dürften ihn die Schwarz-Gelben wie vorgesehen bis Juni 2022 behalten. Bleibt eine merkliche Steigerung allerdings aus, ist wohl auch ein Leih-Abbruch denkbar. Dann könne es vorzeitig zurück nach Madrid gehen.

Die Königlichen hatten Reinier im Januar 2020 gegen eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro verpflichtet und ein halbes Jahr später für zwei Jahre nach Dortmund verliehen. In diesem Sommer gewann der Offensivmann mit Brasilien olympisches Gold. In der Bundesliga durfte er seitdem aber noch nicht wieder auflaufen.

Reinier: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 14 1 1 245 Champions League 2 - - 17 DFB-Pokal 2 - - 54 DFL-Supercup 1 - - 23 GESAMT 19 1 1 339

Ex-Dortmunder: Was machen eigentlich Kagawa, Leitner, Subotic und Co.? © getty 1/21 Aubameyang, Hakimi, Gündogan - viele ehemalige BVB-Spieler stehen noch heute im Rampenlicht. Andere jedoch weniger. Anlässlich des 28. Geburtstags von Ex-Torjäger Paco Alcacer am 30. August blicken wir auf 20 von ihnen und darauf, wo sie heute spielen. © getty 2/21 PACO ALCACER: Das Geburtstagskind ging 2020 nach 26 Toren in 47 BVB-Spielen zu Villarreal. Wurde dort mit 23 Mio. Ablöse teuerster Einkauf ever. Gewann im Mai die Europa League. Steht aktuell bei 23 Torbeteiligungen in 53 Partien für das Gelbe U-Boot. © getty 3/21 MIKEL MERINO: Nur ein Jahr beim BVB, darf sich trotz seltener Einsätze Pokalsieger 2017 nennen. Dann über Newcastle zu Real Sociedad. Wurde dort 2019 U21-Europameister, 2020 Pokalsieger und A-Nationalspieler. Ist Stammspieler in San Sebastian. © getty 4/21 EMRE MOR: Einst als "türkischer Messi" gepriesen scheiterte Mor seitdem immer wieder an sich selbst. Ging 2017 zu Celta Vigo, nach Galatasaray und Piräus steht nun bei Fatih Karagümrük die dritte Leihe an. 2022 läuft sein Vertrag in Spanien aus. © imago images 5/21 NEVEN SUBOTIC: Verließ den BVB nach 10 Jahren und kickte seitdem für St.-Etienne, Union Berlin, Denizlispor und Altach. Aktuell ist der 32-Jährige vereinslos. Weiter absolut vorbildlich ist seine Stiftung, die Brunnenbauprojekte in Äthiopien durchführt. © imago images 6/21 SHINJI KAGAWA: Nach einer Leihe zu Besiktas schloss sich der Japaner 2019 dem Zweitligisten Saragossa an. Dort wurde sein Vertrag aufgelöst, nun spielt er für PAOK Thessaloniki. Nach 11 Pflichtspielen wartet der 32-Jährige weiter auf sein erstes Tor. © getty 7/21 LUCAS BARRIOS: Mit 36 nun bei seinem 10. Klub angekommen, seitdem er den BVB 2012 verließ. Der hört auf den Namen CSD Defensa y Justicia und ist in einer Provinz von Buenos Aires angesiedelt. Nirgends war der Stürmer so erfolgreich wie in Dortmund. © getty 8/21 ADNAN JANUZAJ: Kam 2015 per Leihe von ManUnited nach Dortmund, die nach einem halben Jahr aufgelöst wurde - Tuchel war von Januzajs Arbeitsmoral nicht angetan. Nach einer Leihe zu Sunderland seit 2017 bei Real Sociedad. Spielt dort regelmäßig. © imago images 9/21 MICHY BATSHUAYI: Kam 2018 in der Not nach Aubameyangs Abgang und erzielte unter Stöger in 14 Spielen 9 Tore. Chelsea verlieh ihn danach nach Valencia und zu Crystal Palace. Vor kurzem zu Besiktas gewechselt - bald trifft er dort in der CL auf den BVB. © getty 10/21 CHRIS LÖWE: Klopp holte den Linksverteidiger 2011 überraschend aus Chemnitz. Beim BVB nur mit 11 Pflichtspielen. Anschließend Stammspieler beim FCK und in Huddersfield, wo er 2017 sensationell aufstieg. Mit 32 feste Größe bei Dynamo Dresden. © imago images 11/21 MORITZ LEITNER: Kickte 5 Jahre in Dortmund, mit Leihen zum FCA und VfB. Dann ging es ein Jahr zu Lazio und Augsburg, ehe er 2018 nach Norwich wechselte und dort in die Premier League aufstieg. Mittlerweile beim FC Zürich unter Andre Breitenreiter aktiv. © imago images 12/21 NURI SAHIN: Der Dortmunder Junge war nach seiner Rückkehr oft verletzt und spielte selten. 2018 ging es zu Werder, am Ende plagte ihn dort die Hüfte. Seit 2020 für Antalyaspor unterwegs und nach 45 Pflichtspielen noch immer ohne Treffer. © getty 13/21 ALEXANDER ISAK: War 2 Jahre beim BVB, bekam selten eine Chance und spielte nur 13 Mal. Nach einer erfolgreichen Leihe zu Willem II schloss er sich Real Sociedad an. Dort läuft es hervorragend für ihn: Nach 91 Pflichtspielen steht er bei 33 Buden. © imago images 14/21 JULIAN WEIGL: War 4 Jahren bei der Borussia und wurde später zum Aushilfs-Innenverteidiger. Das schmeckte ihm nicht, daher ging es zu Benfica. Dort nach Start-Schwierigkeiten zum "Spieler des Jahres" im Vorjahr gewählt. Ausstiegsklausel: 100 Millionen. © getty 15/21 SOKRATIS: 5 Jahre verteidigte der Grieche für den BVB, dann ging es 2018 zu Arsenal. Dort sprang aber nur der FA Cup heraus. Im Januar kam es zur Vertragsauflösung und dem Wechsel zu Olympiakos. Wurde in Piräus direkt Meister. © imago images 16/21 DZENIS BURNIC: Dortmund verlieh das Eigengewächs, das zwischen 2014 und 2017 vier Jugendmeistertitel mit dem BVB gewann, erst nach Stuttgart und dann zu Dresden. Seit 2020 spielt Burnic in Heidenheim und ist dort Stammspieler. © getty 17/21 JEREMY TOLJAN: 2017 aus Hoffenheim zum BVB gewechselt und anfangs Stammkraft. Unter Favre ging's bergab und daher per Leihe zu Celtic und Sassuolo. Dort erspielte sich der U21-Europameister von 2017 einen neuen Vertrag und ist Stammkraft. © getty 18/21 MITCH LANGERAK: Der langjährige Ersatzkeeper wechselte 2015 zum VfB und stieg 2017 mit Stuttgart auf. Bei Levante ging nichts zusammen, seitdem für Nagoya Grampus in Japan zwischen den Pfosten. Aktuell nach 26 Spielen starke 17 Mal ohne Gegentor. © getty 19/21 ADRIAN RAMOS: Beim BVB war der mittlerweile 35-Jährige 3 Jahre lang Stürmer Nummer 2. Über Granada ging es im Winter 2020 zu seinem Heimatverein America de Cali nach Kolumbien. Dort seitdem mit stolzen 20 Torbeteiligungen in 43 Pflichtspielen. © imago images 20/21 JAKUB BLASZCZYKOWSKI: Trug 8 Jahre lang das BVB-Trikot. Per Leihe ging es zunächst nach Florenz, dann wechselte der Pole nach Wolfsburg. Ging 2019 zu seinem stark verschuldeten Heimatklub Wisla Krakau - für ein Monatsgehalt von umgerechnet 116 Euro. © imago images 21/21 FELIPE SANTANA: Der Mann des Malaga-Wunders 2013 war nach seinem Abgang für S04, Piräus, Krasnodar und Mineiro aktiv. Seit 2020 bei Chapecoense in Brasilien und dort gleich Zweitligameister. Musste zwischenzeitlich verletzt fast 2 Jahre pausieren.

BVB, News: Wenger glaubt an PL-Wechsel von Haaland

Arsenal-Trainer-Legende Arsene Wenger glaubt fest daran, dass Stürmerstar Erling Haaland künftig in der Premier League auflaufen wird. Zudem stellte er klar, dass es dem DFB-Team genau an einem solchen Spielertypen fehle und prangerte diesbezüglich die Entwicklung in Deutschland an.

"Ich glaube, das wird passieren", sagte der 71-jährige Franzose bei Bild Live angesprochen darauf, ob der künftige Klub von BVB-Star Haaland in England liegen wird. Weiter schwärmte er vom Norweger, der in 64 Pflichtspielen bereits 63-mal für die Borussia traf. "Haaland ist wahrscheinlich nach Mbappe der nächste Torschütze, der einen großen Ruf hat. Er ist ein Supertalent."

Haaland zeichne "sein Ehrgeiz, sein Wille, Tore zu machen und seine Zweikampfstärke" aus. "Er ist da und will gewinnen, es steckt etwas in ihm, was super ist für einen Stürmer", sagte Wenger weiter. Neben dem FC Barcelona, Real Madrid und PSG wurde der 21-Jährige zuletzt auch mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht.

Beim Blick auf den Zustand der deutschen Nationalmannschaft stellte Wenger fest, dass es dem DFB-Team genau an einem solchen Spieler fehle. "Deutschland hatte vorher Weltklasse-Stürmer in jedem Verein, jetzt habt ihr Haaland und Lewandowski. Ja, ihr habt was falsch gemacht. Im Moment hat Deutschland nicht genügend Stürmer."

BVB, News: Watzke übt Kritik an PSG

Hans-Joachim Watzke hat in einem Interview mit Sky über PSG und das das Financial Fairplay gesprochen. Dass es sich beim Geschäftsgebahren von PSG um Wettbewerbsverzerrung handele, steht für Watze außer Frage. "Das ist es schon seit Jahren, darüber müssen wir nicht reden", gab er zu Protokoll.

Mit den Pariser Verantwortlichen tauschen möchte er allerdings nicht. "Neidisch bin ich nicht. Wenn ich dafür alle paar Wochen vor dem Emir von Katar salutieren müsste, dann wäre das nicht mein Ding, ich find das so schon besser."

Viel eher sieht er die deutschen Klubs im Umgang mit PSG und dem Financial Fairplay als Einheit gefordert: "Wir müssen uns als deutsche Klubs ganz hart aufstellen, wenn es daran geht, die Financial Fairplay Regeln noch weiter aufzuweichen oder sie möglicherweise ganz außer Kraft zu setzen. Da müssen wir mit allem was wir zur Verfügung haben, gegenargumentieren."

BVB-Spielplan nach der Länderspielpause