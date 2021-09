BVB, News und Gerüchte: Dortmund scheiterte wohl mit Last-Minute-Transfer von Max Aarons

Der BVB war vor dem Schließen des Transferfensters wohl an einer Verpflichtung von Max Aarons von Norwich City interessiert. Fans kritisieren England-Coach Gareth Southgate wegen Nicht-Einwechslung von Jude Bellingham im Länderspiel gegen Polen. Außerdem: Marco Reus und Mats Hummels könnten gegen Leverkusen ihr Comeback geben. Hier gibt's alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, Gerücht: Dortmund wollte wohl Aarons verpflichten

Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Transferfenster trotz mehrerer Kandidaten keinen weiteren Außenverteidiger unter Vertrag genommen. Wie der englische Daily Telegraph berichtet, war der BVB offenbar jedoch kurz davor.

Demnach blitzten die Schwarz-Gelben unmittelbar vor der Schließung der Transferfensters bei Max Aarons ab. Premier League-Aufsteiger Norwich City habe ein Leihangebot mitsamt Kaufoption für den Rechtsverteidiger abgelehnt.

Norwichs Preisschild für Aarons liegt dem Vernehmen nach bei rund 35 Millionen Euro. Unter anderem hatte auch der FC Bayern München Interesse am 21-Jährigen gezeigt. In der laufenden Saison verpasste der Engländer bisher keine Spielminute in der Premier League.

Mit Thomas Meunier (29), Felix Passlack (23) und Marius Wolf (26) ist der BVB auf der Position des Rechtsverteidigers eigentlich ausreichend besetzt, keiner der drei Kandidaten konnte jedoch vollends überzeugen.

Max Aarons: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Championship 45 2 5 4.049 FA Cup 2 - - 118 GESAMT 47 2 5 4.167

Eine legendäre Truppe! Die Aufstellung bei Sammers BVB-Debüt © getty 1/16 Anlässlich seines 54. Geburtstags blicken wir auf das Debüt von Matthias Sammer bei Borussia Dortmund vor 28 Jahren. Beim 1:0-Sieg 1993 gegen den VfL Bochum erzielte er den einzigen Treffer des Tages. Die BVB-Aufstellung von damals. © getty 2/16 Sammer war im Winter nach Dortmund gewechselt und debütierte somit am 18. Spieltag zum Rückrundenauftakt, nachdem er sich bei Inter Mailand nicht wohl gefühlt hatte. Er blieb bis 1998. Später als Trainer und externer Berater für den BVB tätig. © getty 3/16 TOR - STEFAN KLOS: Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, Weltpokalsieger. 1999 folgte der Wechsel zu den Glasgow Rangers, wo er zehn Titel in acht Jahren holte. Für die Nationalmannschaft reichte es aber nie. © getty 4/16 ABWEHR - MATTHIAS SAMMER: Erlebte seine erfolgreichste Zeit in Dortmund, wo er auch seine Karriere beendete. 2002 führte er den BVB dann als Trainer zur Meisterschaft und ins UEFA-Pokalfinale. Nun arbeitet er an der Seite von Hans-Joachim Watzke. © getty 5/16 BODO SCHMIDT: Kam 1991 aus Unterhaching in den Ruhrpott und blieb fünf Jahre. Es folgten Stationen bei Köln, Magdeburg und in Flensburg. Inzwischen versucht er sich als Trainer in unterklassigen Ligen. © getty 6/16 MICHAEL SCHULZ: Begann erst im Alter von 26 Jahren seine Karriere als Profifußballer und kam zwischen 1987 und 1997 trotzdem auf 243 Bundesligaspiele. Anschließend erwarb er die A-Trainerlizenz. Häufiger ist er im TV als Experte zu sehen. © getty 7/16 MITTELFELD - RENE TRETSCHOK: Verabschiedete sich nach fünf Jahren 1997 mit dem Sieg der Champions League zum 1. FC Köln. Ein Jahr später landete er bei der Hertha, wo er 2012 interimsweise kurzzeitig Trainer war. Heute leitet er eine Fußballschule. © getty 8/16 NED ZELIC: Spielte drei Jahre in Dortmund, später auch für die Eintracht und 1860 München. Insgesamt brachte es der ehemalige australische Nationalspieler auf 160 Bundesligaeinsätze. Inzwischen ist es still um ihn geworden. © getty 9/16 MICHAEL ZORC: Kam schon zur Jugendzeit nach Dortmund und avancierte zur Vereinslegende. Mit dem BVB gewann "Susi" alles, was es zu gewinnen gibt. Heuerte nach seiner aktiven Zeit als Sportdirektor an - bis heute. © getty 10/16 STEFAN REUTER: Spielte insgesamt zwölf Jahre für den BVB, zuvor war er beim FC Bayern und bei Juventus Turin. Seit 2012 ist er Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg. © getty 11/16 MICHAEL RUMMENIGGE: Der Bruder vom früheren FCB-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge spielte fünf Jahre in Dortmund. Er kam 1988 aus München. Gleich in seiner ersten Saison gewann er den DFB-Pokal mit dem BVB. © getty 12/16 STURM - STEPHANE CHAPUISAT: Gewann ebenfalls zwei Meisterschaften, die CL und den Weltpokal. In 192 Bundesligaspielen erzielte er 106 Buden. Seit 2019 ist er Stürmertrainer bei der U21 der Young Boys Bern. © getty 13/16 FLEMMING POVLSEN: Wechselte 1990 von der PSV Eindhoven zum BVB und blieb bis zu seinem Karriereende fünf Jahre lang. 1992 wurde er mit Dänemark Europameister. In der Jugend von Aarhus gibt er derzeit den Stürmern Tipps. © getty 14/16 TRAINER - OTTMAR HITZFELD: Kam 1991 und wurde direkt Vizemeister. Vier Jahre später holte er schließlich seinen ersten Titel als Coach in Deutschland. Später ebenfalls sehr erfolgreich beim FC Bayern. 2014 beendete er seine Karriere. © getty 15/16 EINWECHSELSPIELER - FRANK MILL (64. Minute für Povlsen): War in seinen acht Jahren beim BVB lange Zeit eine feste Größe. Noch heute ist er für seinen legendären Pfostenschuss bei leerem Tor berühmt (1986/87). © getty 16/16 GÜNTER KUTOWSKI (79. Minute für Rummenigge): Der Defensivspieler war nur zu Beginn seiner Zeit in Dortmund Stammspieler. 1996 ging er nach zwölf Jahren. Für Paderborn absolvierte er nochmal über 100 Spiele. Heute ist er Spielervermittler.

BVB, News: Fans kritisieren Southgate wegen Bellingham

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate musste sich nach dem Last-Minute-Remis gegen Polen in der WM-Qualifikation am Mittwochabend eine Welle an Kritik gefallen lassen. Das hat auch etwas mit BVB-Juwel Jude Bellingham zu tun.

Der 18 Jahre junge zentrale Mittelfeldspieler saß trotz guter Leistung beim 4:0-Sieg über Andorra wenige Tage zuvor gegen die Polen 90 Minuten auf der Bank. Generell nahm Southgate während des gesamten Spiels keine Wechsel vor, am Ende kassierten die Three Lions in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich.

"Der Trainer könnte sich fragen, ob Mason Mount oder Jack Grealish beispielsweise für Jude Bellingham hätten Platz machen können. Mehr Energie in der Schlussphase hätte vielleicht gereicht", kommentierte Sky die Geschehnisse.

Vor allem auf Twitter fielen die Reaktionen heftig aus. Dort gingen Fans hart mit der Handlungsweise des Trainers ins Gericht. "Southgate hat eindeutig keine Ahnung, wenn es um Auswechslungen geht", hieß es. Und: "England hat in den letzten 10-15 Minuten nach frischen Beinen geschrien."

BVB, News: Reus und Hummels wohl fit für Leverkusen

Marco Reus und Mats Hummels stehen beim BVB vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (Sa., 15.30 Uhr im Liveticker) vor der Rückkehr in den Kader. "Ihm geht es besser, wir gehen davon aus, dass er spielen kann", sagte Trainer Marco Rose über die Einsatzchancen von Reus, auch bei Hummels war der BVB-Coach zuversichtlich.

"Es läuft ganz gut. Wir sind im Austausch und ich höre auf den Rat der Ärzte. Er hatte wenig Trainingszeit und kaum Vorbereitung. Wir müssen da jetzt basteln und ihn fit bekommen. Das ist eine Herausforderung, aber wir gehen das jetzt an", erklärte Rose.

Reus war wegen Knieproblemen vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft abgereist. Giovanni Reyna kam ebenfalls angeschlagen zurück, der US-Amerikaner hat eine Muskelverletzung und wird laut Rose "die nächsten Spiele ausfallen".

Hummels selbst hatte bereits vor der Länderspielpause angekündigt, gegen Leverkusen sein Comeback nach Patellasehnenproblemen zu geben.

